العراق: 5 قتلى بقصف جوي على منزل في البصرة

- لقي خمسة عراقيين، بينهم سيدة، مصرعهم إثر سقوط صاروخ على منزل في مزرعة بمنطقة سفوان في البصرة، مع استمرار عمليات الإنقاذ والتفتيش تحت الأنقاض. - تشير المعلومات إلى أن الصاروخ أُطلق من جهة الكويت، مستهدفًا المنزل الواقع قرب الحدود العراقية الكويتية، وأسفر عن إصابة عدد من الجرحى. - جميع الضحايا ينتمون لعائلة واحدة، وما زالت الجهود مستمرة للبحث عن ناجين محتملين تحت الأنقاض، وسط تأكيدات بأن الهجوم تم بصاروخ موجه.

أفادت مصادر طبية وأمنية عراقية في محافظة البصرة جنوبي البلاد، بمقتل ما لا يقل عن خمسة عراقيين، بينهم سيدة، بسقوط صاروخ على منزل داخل مزرعة بمنطقة سفوان ضمن قضاء الزبير، التابع لمحافظة البصرة جنوبي العراق. وقال مصدر أمني عراقي لـ"العربي الجديد"، إن عمليات الإنقاذ والتفتيش تحت أنقاض المنزل ما زالت مستمرة، لكن تم انتشال خمسة ضحايا، بينهم سيدة، ويُعتقد أن هناك مزيداً من الأشخاص تحت سقف المنزل المنهار.

وأشار إلى أن المعلومات المتوفرة تفيد بأن صاروخاً أصاب المنزل الواقع في مزرعة بمنطقة سفوان المحاذية للحدود العراقية الكويتية، فيما قال طبيب عراقي في مستشفى الجمهوري بالبصرة لـ"العربي الجديد"، عبر اتصال هاتفي مقتضب، إن الضحايا خمسة وهناك جرحى وصلوا من مكان قريب من مكان الاستهداف الأول، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

ولم تتضح نتيجة القصف بعد، لكن بحسب معلومات متداولة بين قوات الأمن العراقية في البصرة، فإن الهجوم تم بصاروخ موجه وليس بقصف جوي أو طائرة مسيّرة. من جانبهم، أبلغ مسؤولون أمنيون وصحيون "رويترز"، اليوم الثلاثاء بأن الصواريخ أُطلقت من جهة الكويت، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل. وذكرت محطة المربد الإذاعية التي تبث من البصرة، في خبر مقتضب لها، أن جميع الضحايا من عائلة واحدة، وجارٍ البحث عن أشخاص آخرين يرجح أنهم قضوا داخل المنزل.