العراق ينفي تلقيه تحذيرات من ضربات عسكرية

نفى جهاز المخابرات العراقي، اليوم الأحد، تقارير صحافية، تحدثت عن تلقي العراق رسالتي تحذير من دولة عربية، وجهاز استخباري غربي، حول قرب تعرضه لضربات عسكرية. ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن جهاز المخابرات قوله في بيان إن "لا صحة لذلك جملة وتفصيلاً"، مشدداً على أن الحكومة "لم تتلقَّ أية رسالة من هذا النوع". ودعا البيان وسائل الإعلام إلى "توخي الدقة في التعاطي مع قضايا كهذه تمس الأمن القومي للدولة العراقية".

بدوره، نفى المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي صباح النعمان، تلقي أي رسائل أو تحذيرات تشير إلى وجود نية لشن هجوم على العراق. وقال النعمان في تصريحات للصحافيين إن "الحكومة العراقية لم تتلقَّ رسمياً أي رسائل أو بلاغات تضمنت تحذيراً من شن هجوم عسكري على مواقع معينة في العراق". وأوضح النعمان أن "الأنباء التي يتم تداولها هنا وهناك بهذا الشأن بعيدة عن الصحة؛ ويمكن التحقق من مصادر أخبار تلك الجهات".

وفي السياق، قال عضو تحالف "الفتح" حميد الموسوي لـ"العربي الجديد"، إن الحديث عن ضربات أميركية أو إسرائيلية للعراق، "مجرد تكهنات غير صحيحة"، مضيفاً أن قوى تحالف الإطار التنسيقي الحاكم، "متفقة على أهمية الحوار السياسي والجهد الدبلوماسي مع الولايات المتحددة ومختلف الدول الإقليمية، وهناك تقدم في هذا المسار، بما يضمن سيادة البلاد ومنع أي اعتداءات عليه".

وتابع عضو التحالف الذي يضم فصائل شيعية بارزة أن التقارير التي تتحدث عن ضربات أميركية أو إسرائيلية "تسبب ارباكاً وعدم استقرار أمني وسياسي وحتى اقتصادي، عدا عن كونها معلومات غير صحيحة". وتتزامن التقارير مع اتساع رقعة الضغوط الأميركية على بغداد، بشأن سلاح الفصائل وما بات يعرف بـ"حصر السلاح بيد الدولة"، الذي يستهدف قوى وفصائل مسلحة حليفة لإيران.