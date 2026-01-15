العراق يعلن رفض استخدام أجوائه وأراضيه لأي أعمال عسكرية ضد أي دولة

- أكدت الحكومة العراقية رفضها القاطع لاستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها الإقليمية لأي أعمال عسكرية تستهدف أي دولة، مشددة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية. - دعت الحكومة إلى ضبط النفس وتغليب لغة الحوار لحل الخلافات بالوسائل السلمية والدبلوماسية، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لتجنب التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة. - جاء البيان بعد موقف مماثل من التحالف الحاكم "الإطار التنسيقي"، الذي أكد رفضه لاستخدام الأراضي العراقية للاعتداء على إيران، مشددًا على الحلول الدبلوماسية والسياسية.

أعلنت الحكومة العراقية اليوم الخميس، رفض استخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها الإقليمية، لأي أعمال عسكرية لاستهداف أي دولة، وذلك بعد أقل من ساعة على بيان مماثل للتحالف الحاكم "الإطار التنسيقي"، يؤكد فيه وقوفه مع الحلول الدبلوماسية والسياسية لمعالجة الأزمات.

وقال المتحدث العسكري باسم الحكومة العراقية، صباح النعمان في بيان صادر عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة الذي يرأسه رئيس الحكومة محمد شياع السوداني: "في ظلّ التطورات الإقليمية المتسارعة، وما يرافقها من تصعيد وتهديدات تمسّ أمن واستقرار المنطقة، تؤكد جمهورية العراق موقفها الثابت والمبدئي الرافض لاستخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها الإقليمية منطلقاً لأي أعمال عسكرية تستهدف أي دولة كانت".

وبحسب البيان، فإن الموقف يستند إلى أحكام الدستور العراقي والسياسة الحكومية القائمة على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، معربا عن رفض بغداد لأن تكون أراضي العراق ساحة لتهديد أمن واستقرار جميع دول الجوار الإقليمي، أو الزجّ به في صراعات لا تخدم مصالح شعبه.

وجددت الحكومة العراقية دعوتها إلى جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس، وتغليب لغة الحوار، وتجنّب التصعيد، والعمل الجاد على حل الخلافات بالوسائل السلمية والدبلوماسية، وبما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لتجنيب المنطقة مزيدًا من التوتر وعدم الاستقرار.

ويأتي البيان بعد أقل من ساعة على موقف للتحالف الحاكم "الإطار التنسيقي"، قال فيه إنه يرفض أي اعتداء على إيران انطلاقا من العراق. وأكد البيان "الرفض القاطع لاستخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على أي دولة ولاسيما الجمهورية الإسلامية في إيران، لما في ذلك من انتهاكٍ صريح لسيادة العراق وزجّه في صراعات لا تخدم أمنه ولا مصالح شعبه". وأشار إلى أن المنطقة لا تحمل صراعات عسكرية جديدة، ولا سيّما في ظل التحديات الاقتصادية القائمة وانخفاض أسعار النفط، مؤكدًا انحيازه للحلول الدبلوماسية والسياسية، باعتبارها المسار الأمثل لمعالجة الأزمات، بما يحفظ سيادة الدول ويجنّب شعوب المنطقة ويلات الحروب.