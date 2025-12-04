- تراجع العراق عن قرار إدراج حزب الله اللبناني والحوثيين ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية بعد نشره في الجريدة الرسمية، موضحاً أن النشر تم دون تنقيح وسيتم تصحيحه، بناءً على طلب ماليزيا وقرارات مجلس الأمن. - وجه رئيس الوزراء العراقي بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن الخطأ، مؤكداً على مواقف الحكومة تجاه لبنان وفلسطين، ودعا نائب رئيس البرلمان إلى مراجعة القرار وتصحيح الأخطاء. - أثار القرار جدلاً في الأوساط السياسية، حيث اعتبره البعض استجابة لضغوط أميركية، بينما رأى آخرون أنه يأتي لتجنب عقوبات مالية، وانتقده ناشطون وسياسيون.

تراجع العراق في بيان، ظهر الخميس، عن قرارات نشرتها جريدة الوقائع العراقية الرسمية، عبر وضع حزب الله اللبناني، وجماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين)، ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، وتجميد أصولهما المالية، في قرار أثار موجة جدل سياسي كبيرة بالبلاد. وأصدرت لجنة تجميد الأصول وأموال الجماعات الإرهابية في العراق، بياناً قالت فيه إن ما نُشر "جرى من دون تنقيح وسيتم تصحيحه". ووفقاً لبيان نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) فإن قرار اللجنة رقم 61 جاء استناداً إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، وبطلب من دولة ماليزيا، وقد تضمنت هذه القائمة الإشارة إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأي نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين، (تنظيم داعش، والقاعدة). وأكد البيان أن "إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات الإرهابية"، من دون تسميتها.

وفي ثاني بيان توضيحي تصدره الحكومة العراقية، قال مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنه وجه بفتح تحقيق عاجل، ومحاسبة المسؤولين عن "خطأ بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابين". وذكر البيان أن "الحكومة مواقفها السياسية والإنسانية من العدوان على أهلنا في لبنان أو في فلسطين، هي مواقف مبدئية لا تخضع للمزايدات، فضلاً عن كونها تعكس إرادة الشعب العراقي بكل أطيافه المتآخية، إلى جانب حق الشعوب الشقيقة في التحرر والعيش الكريم على أرضها".

وفي ما يبدو أنه موجّه تجاه مهاجمي السوداني قال البيان إنه "لا أحد من المتصيدين والمفلسين يمكنه المزايدة على مواقف الحكومة العراقية، التي برهنت دائماً على صلابة الاستناد إلى الحقوق التاريخية لأصحاب الأرض والوقوف الى جانبهم، ورفض الاحتلال والاعتداء والإبادة الجماعية والتهجير القسري، وكل ممارسات العدوان التي سكت عنها المجتمع الدولي".

بدوره، أصدر نائب رئيس البرلمان محسن المندلاوي، بياناً قال فيه إنه "انطلاقًا من المسؤولية الوطنية في ضمان سلامة القرارات ونقل الحقائق بشفافية. ندعو اللجنة المختصة إلى الإسراع في مراجعة القرار وتصحيح الأخطاء الواردة فيه، بما يضمن التزامه بالقوانين النافذة والمعايير الدولية، ويحفظ حقوق الأفراد والجهات التي قد تكون تضررت جراء تلك الأخطاء".

وطلب المندلاوي "الاهتمام بالحركات والأحزاب التي قاومت العدو الصهيوني وتصدت لجرائمه المروعة وانتهاكاته السافرة والتعامل مع تضحياتها بكل فخر واعتزاز. نشير إلى أن المسؤولية الشرعية والأخلاقية تحتم علينا في هذا الظرف المفصلي الوقوف مع الجهات والشخصيات التي كانت لها موقف مبدئي شامخ وشجاع وموحد إزاء القضية الفلسطينية ومحاربة التنظيمات الإرهابية".

لكن عدي الخدران، عضو الائتلاف الحاكم بالعراق "الإطار التنسيقي"، أبلغ "العربي الجديد" بأن خطوة إدراج حزب الله والحوثيين ضمن قوائم الإرهاب في العراق "جاءت استجابة لضغوط وتهديدات أميركية. هذا الأمر غير مقبول ولن نسكت عنه وستكون هناك مواقف سياسية وشعبية رافضة". واستعبد الخدران مسألة الخطأ في إيراد الأسماء بالقول: "قرارات كهذه غير مدروسة وتأتي بضغوط خارجية ربما تدفع الحكومة في المستقبل إلى إدراج فصائل عراقية وقياداتها على قوائم الإرهاب، ولهذا سيكون هناك موقف لمنع إجراءات كهذه تدفع العراق نحو مشاكل داخلية وخارجية".

كما أصدر القيادي في جماعة "النجباء"، إحدى أبرز الجماعات المسلحة الحليفة لإيران، علي الأسدي، بيانا قال فيه إن "نشر الوقائع العراقية قراراً يصنّف حزب الله، وأنصار الله (الحوثيين) في قائمة المنظمات الإرهابية يمثّل خيانةً للقوى التي سال دمها على أرض العراق دفاعاً عن كرامته ومقدساته"، على حد تعبيره. وختم البيان بالقول إن "حكومة تتبنى مثل هذه القرارات لا تمثل الشعب العراقي الأبيّ"، معتبرا ما حصل "قرار إعدام الولاية الثانية"، في إشارة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

الناشط السياسي، المقرب من التيار الصدري، مجاشع التميمي، قال لـ"العربي الجديد"، إن العراق "ملزم عملياً بالتعامل مع أي تصنيف يصدر عن الخزانة الأميركية، طالما أن القطاع المالي العراقي مرتبط بالدولار وعمليات مزاد العملة، وهذا ليس جديداً، فقد سبق لوزارة العدل العراقية أن طبقت رفع اسم ابن معمر القذافي من قوائم العقوبات فور رفعه من قبل الخزانة الأميركية، وأما ثالثها فهو الحفاظ على الاستقرار المالي ومنع إدخال البلد في مواجهة مع النظام المالي الدولي".

واعتبر التميمي أن "تبعات القرار، داخلية وخارجية، فداخلياً قد يثير حساسية سياسية لدى بعض القوى، لكنه سيستخدم رسمياً حماية للقطاع المصرفي، وخارجياً يمنح بغداد هامشاً أفضل لتجنّب عقوبات مؤلمة على المصارف والتحويلات، ويبعث رسالة طمأنة إلى واشنطن بأن العراق ملتزم بضوابط الامتثال المالي". وفي وقت سابق اليوم، أظهرت قرارات نشرتها جريدة الوقائع العراقية الرسمية، وضع حزب الله اللبناني، وجماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين)، ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية، وتجميد أصولهما المالية، في قرار أثار موجة جدل سياسي كبيرة بالبلاد.

ونشر عضو البرلمان العراقي، النائب مصطفى سند، وثيقة القرار الذي تضمنته جريدة الوقائع العراقية في عددها الأخير (4848)، وهي جريدة تتبع الحكومة العراقية، وتنشر فيها القرارات السيادية التي لا تكون نافذة قبل نشرها في هذه الجريدة. وحملت الجريدة قراراً صادراً عن "لجنة تجميد أموال الإرهابيين" برقم (61) يقضي "بتجميد أصول الإرهابيين" لـ24 كياناً، لاعتبارها تنظيمات إرهابية، وكان من بينها، حزب الله في لبنان بجريمة المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي، وجماعة أنصار الله اليمنية (الحوثيين)، في اليمن، وضمن السبب الأول نفسه، وهو جريمة المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي".

يأتي ذلك مع العلم أن "لجنة تجميد أموال الإرهابيين"، تتضمن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يترأسها محافظ البنك المركزي، ونائبه مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى ممثلين لوزارات وهيئات ودوائر عدة، بينها وزارات المالية والداخلية والخارجية والعدل والتجارة والاتصالات والعلوم والتكنولوجيا وهيئة النزاهة وجهاز مكافحة الإرهاب وجهاز المخابرات.

وفي وقت سابق اليوم أيضاً، أبلغ "العربي الجديد"، في اتصال هاتفي، بأن "القرار ضمن التزامات لوزارة الخزانة الأميركية لتجنب فرض عقوبات مالية واقتصادية على مؤسسات عراقية مهمة، على رأسها البنك المركزي، وشركة سومو المصدرة للنفط". وأضاف المستشار، مشترطاً عدم الكشف عن هويته أن "هذه التزامات والعراق لا يمكنه تحدي الضغوط الحالية، والإجراء يتعلق بالجانب المالي، أكثر منه سياسياً، ولن يكون له أثر سياسي على ذلك"، وفقاً لقوله.

عضو البرلمان العراقي، القريب من الفصائل المسلحة، مصطفى سند، كتب على صفحته في "فيسبوك": "العراق وللأسف يصنف الحوثيين وحزب الله منظمتين إرهابيتين، ويرشح ترامب لجائزة نوبل للسلام، عار عليكم وموقف مخزٍ لم يفعله كثير من الدول العربية، وخطاب السوداني قبل سنتين بالقمة العربية تبين كله هواء في شبك".

وذكر الناشط علي الشمري في تدوينة على "إكس": "العراق يصنّف رسميًا حركتي حزب الله اللبناني وأنصار الله اليمنية (الحوثيين) من المجاميع الإرهابية مع تأكيد تجميد أي أموال تُنقل إلى داخل العراق أو تُكتشف لها صلة بأي نشاط مرتبط بهم".

العراق في زمن السوداني سود الله وجهة.. العراق يصنّف رسميًا حركتي حزب الله اللبناني وأنصار الله اليمنية (الحوثيين) كمجاميع إرهابية مع التأكيد على تجميد أي أموال تُنقل إلى داخل العراق أو تُكتشف لها صلة بأي نشاط مرتبط بهم. pic.twitter.com/TJXJq565GU — علي الشمري (@ALI_AlSHMRRE) December 4, 2025

وأثار هذا القرار جدلاً في الأوساط السياسية والتحليلية في الساعات الأولى من كشفه، فيما هاجم الصحافيون والمراقبون القريبون من الفصائل والأحزاب الشيعية، حكومة محمد شياع السوداني، متهمة إياها بالتواطؤ مع الولايات المتحدة الأميركية التي تضغط كثيراً على ما يُعرف بـ"محور المقاومة".

وتواصل "العربي الجديد"، مع مصدر سياسي قريب من فصيلٍ مسلح بارز في بغداد، وقال إن "القرار مضى عليه نحو شهر، وأن القرار لا تتورط فيه الحكومة، بل معظم الجهات الرسمية في البلاد، بما فيها المحكمة الاتحادية"، مشيراً إلى أن "القرار اقتصادي بالدرجة الأولى، وحدث لأكثر من مرة مع جهات وشخصيات خلال السنوات الماضية، ولم تتأثر فصائل المقاومة في العراق وخارجه"، وفقاً لقوله.