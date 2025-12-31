العراق: قوات التحالف الدولي تغادر قاعدة عين الأسد الأسبوع المقبل

- انسحبت قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من قاعدة عين الأسد في الأنبار، آخر قاعدة للتحالف في غربي العراق، ضمن اتفاق لإنهاء مهمة التحالف وتعزيز القدرات الأمنية العراقية عبر اتفاقيات مع الولايات المتحدة وفرنسا. - نفذت القوات الأمنية العراقية في عام 2025 عمليات أمنية وضربات جوية ضد داعش، مما أسفر عن مقتل قيادات بارزة، وتقدمت في ملفات مخيم الهول ومخمور بالتنسيق مع إقليم كردستان وتركيا. - اتفقت بغداد وواشنطن على إنهاء مهمة التحالف ضد داعش بحلول سبتمبر 2025، مع استمرار التعاون في التدريب وتطوير القوات المسلحة، مع الحفاظ على التعاون الدولي.

كشفت السلطات العسكرية في العراق عن مغادرة قوات التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش، بقيادة الولايات المتحدة، من قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار غربي البلاد، الأسبوع المقبل، وهي آخر قاعدة عسكرية لقوات التحالف الدولي في غربي العراق. وقال نائب قائد العمليات المشتركة، الفريق أول الركن قيس المحمداوي، في مؤتمر صحافي عقده في بغداد، اليوم الأربعاء، إن "الاتفاق على إنهاء مهمة التحالف والتوجه نحو عقد اتفاقيات دولية قد أُنجز قبل ثلاثة أشهر"، مؤكداً أنه "لا يوجد حالياً أي عنصر من التحالف الدولي داخل قيادة العمليات العراقية المشتركة".

وأشار المحمداوي إلى أن "قاعدة عين الأسد ستشهد الأسبوع المقبل انسحاباً كاملاً وتسليمها إلى القيادات الأمنية العراقية، على أن يكتمل ذلك خلال الأسبوع المقبل"، موضحاً أنه "بعد انتهاء مهمة التحالف ستكون هناك اتفاقيات مشتركة مع الولايات المتحدة وفرنسا، تتضمن مذكرات ثنائية لتطوير قدرات القوات الأمنية".

كما عرض نائب قائد العمليات المشتركة تفاصيل نشاط القوات الأمنية خلال عام 2025، مشيراً إلى تنفيذ 37 عملية أمنية و93 ضربة جوية استهدفت مواقع تابعة لتنظيم داعش. وذكر أن "القوات الأمنية، وبالتنسيق مع وكالة الاستخبارات، تمكنت من قتل ما يُسمّى أبو خديجة (والي داعش)، إلى جانب عدد كبير من قيادات وعناصر التنظيم من الصفين الأول والثاني".

وبشأن ملف مخيم الهول، أوضح أن "الملف وصل إلى مراحله النهائية، حيث جرى خلال العام الحالي تسلّم 15 وجبة من عوائل المخيم، ليصل مجموع العوائل المتسلّمة إلى نحو 2954 عائلة، فيما بلغ العدد الكلي للوجبات 32 وجبة". وفي ما يتعلق بملف حزب العمال الكردستاني، أشار المحمداوي إلى "وجود تنسيق مستمر مع الجانب التركي، والعمل وفق رؤية واضحة ومستقبلية"، لافتاً إلى أن "ملف مخمور أُنجز بالكامل، وبدأت عمليات نزع السلاح، مع استمرار التنسيق مع إقليم كردستان".

من جانبه، اعتبر الخبير في الشؤون الأمنية والعسكرية، اللواء الركن المتقاعد عماد علو، أن "الوضع العراقي على المستويين الأمني والعسكري في أحسن أحواله، وهو أفضل بكثير من الفترات الماضية التي تمكنت فيها الجماعات الإرهابية من السيطرة على مدن عراقية كاملة". وأضاف لـ"العربي الجديد" أن "قوات التحالف الدولي لعبت دوراً محورياً في دعم القوات العراقية، سواء عبر التدريب والتأهيل، أو من خلال المساندة الاستخباراتية والغطاء الجوي"، معتبراً أن "القوات العراقية ما تزال بحاجة إلى هذا الدعم، بما يستدعي خلق حالة توازن لا تفضي إلى فراغ أو فجوة في جهود مكافحة الإرهاب".

وكانت بغداد وواشنطن قد توصلتا، في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى تحديد موعد رسمي لإنهاء مهمة التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في البلاد، على ألا يتجاوز نهاية سبتمبر 2025، بعد جولات حوار امتدت لأشهر بين الجانبين، في أعقاب تصاعد مطالب الفصائل المسلحة والقوى العراقية الحليفة لإيران بإنهاء وجود التحالف، خصوصاً بعد الضربات الأميركية التي استهدفت مقار تلك الفصائل رداً على هجماتها على قواعد التحالف في العراق وخارجه، على خلفية حرب غزة.

وفي وقت سابق، أعلن المستشار الأمني لرئيس الوزراء العراقي، حسين علاوي، أن مهام المستشارين التابعين للتحالف الدولي في إقليم كردستان ستُنقل عام 2026. وقال علاوي، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية العراقية، إن "الحكومة سارت منذ عام 2022 باتجاه تأمين البلاد والحفاظ على الاستقرار"، مؤكداً التزام القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بـ"بناء القوات المسلحة العراقية وتطوير أدائها، إلى جانب تطوير الأسلحة وصنوفها داخل هذه القوات".

وبيّن علاوي أن "الحكومة نجحت في ذلك عبر اللجنة العليا للتسليح، من خلال توفير الأموال وتغطيتها ضمن الموازنة الثلاثية، وعبر تمويل صناديق خاصة بالأسلحة"، مشيراً إلى أن "فحص الجاهزية يتم عبر تقارير تصدر عن قيادة العمليات المشتركة ورئاسة أركان الجيش، وكذلك عن مجلس الأمن القومي". وأضاف أن "العراق وصل إلى مرحلة متقدمة، باتت فيها قواته المسلحة منتشرة على جميع حدوده الدولية مع الدول الست"، مع استمرار التعاون مع المجتمع الدولي، سواء مع التحالف الدولي أو حلف شمال الأطلسي (الناتو) أو الولايات المتحدة، في مجال التدريب وبناء القدرات.

ويبلغ عدد العسكريين الأميركيين في العراق نحو 2500 جندي، ضمن التحالف الدولي ضد الإرهاب الذي تقوده واشنطن منذ سبتمبر/أيلول 2014. ويتوزع هؤلاء على ثلاثة مواقع رئيسية، هي قاعدة عين الأسد في الأنبار، وقاعدة حرير في أربيل، ومعسكر فيكتوريا الملاصق لمطار بغداد الدولي. ولا تقتصر قوات التحالف على الأميركيين، إذ تضم أيضاً قوات فرنسية وأسترالية وبريطانية، إلى جانب قوات تعمل ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق.