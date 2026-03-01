العراق | فصائل تهاجم قواعد أميركية واحتجاجات في بغداد

- أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" عن تنفيذ 23 هجمة بطائرات مسيرة على قواعد في العراق والمنطقة، في تصعيد يعكس التوترات الإقليمية، بعد إعلانها دخول الحرب بجانب إيران. - شهدت بغداد احتجاجات قرب المنطقة الخضراء ضد الولايات المتحدة، حيث استخدمت القوات الأمنية العيارات النارية والغاز لمنع اقتحامها، وأصدرت السفارة الأميركية تحذيراً للمواطنين الأميركيين بسبب تهديدات نشطة. - تزامنت الأحداث مع ضربات جوية مجهولة استهدفت "كتائب حزب الله" في جرف الصخر وهجمات بطائرات مسيرة على مواقع عسكرية في البصرة والناصرية، مما يعكس توترات إقليمية متصاعدة.

أعلنت جماعة "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي مظلةٌ جامعةٌ عدداً من الفصائل المسلحة، مساء اليوم الأحد، تنفيذ سلسلة هجمات جديدة بطائرات مسيرة استهدفت ما وصفتها بـ"قواعد العدو في العراق والمنطقة"، في تصعيد ميداني متسارع يضع الساحة العراقية مجدداً في قلب التوترات الإقليمية المتفاقمة، فيما وقع عدد من الضحايا نتيجة استهداف مقر لـ"الحشد الشعبي" غربي البلاد. ووفقاً لبيان الجماعة، فإن "مجاهدي المقاومة الإسلامية في العراق نفذوا منذ فجر اليوم ثلاثاً وعشرين عملية، استُخدِمت فيها عشرات الطائرات المسيرة"، مؤكدة أن "العمليات جاءت رداً على العدوان، ودعماً لمحور المواجهة في المنطقة". ولم يحدد البيان طبيعة الأهداف أو حجم الخسائر، كما لم تصدر على الفور بيانات رسمية تؤكد نتائج تلك الهجمات.

ويأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الفصائل نفسها دخولها رسمياً على خط الحرب الدائرة في المنطقة إلى جانب إيران، إذ أعلنت السبت تنفيذ 16 عملية مشابهة باستخدام طائرات مسيرة، ما يعكس تصاعداً كمياً ونوعياً في وتيرة العمليات.

في المقابل، أعلنت قيادة العمليات المشتركة للجيش العراقي تعرض نقطة تابعة لـ"الحشد الشعبي" إلى قصف جوي بضربتين في محافظة الأنبار غربي البلاد. وذكرت قيادة العمليات في بيان لخلية الإعلام الأمني الحكومي أنه "في الساعة 21:00 من هذا اليوم، تعرضت نقطة تابعة للحشد الشعبي إلى قصف جوي بضربتين في منطقة عكاشات ضمن قاطع عمليات الجزيرة، ما أسفر عن وقوع عدد من الضحايا".

احتجاجات جديدة قرب المنطقة الخضراء

ميدانياً، شهدت بغداد مساء الأحد توتراً متصاعداً، إذ خرج المئات من أنصار الفصائل المسلحة في احتجاجات جديدة قرب بوابة المنطقة الخضراء شديدة التحصين، التي تضم مبنى السفارة الأميركية وعدداً من المقار الحكومية. وردد المحتجون هتافات منددة بالولايات المتحدة وحربها ضد إيران، في حين استخدمت القوات الأمنية العيارات النارية في الهواء وقنابل مسيلة للدموع لمنعهم من محاولات اقتحام المنطقة الخضراء للوصول إلى مبنى السفارة الأميركية.

وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت السفارة الأميركية في بغداد تحذيراً أمنياً دعت فيه المواطنين الأميركيين في العراق إلى "توخي الحذر الشديد، والحد من التحركات، والبقاء في أماكن الإقامة عند الضرورة". وقال بيان السفارة إن "البعثة تتابع التهديدات النشطة للمصالح الأميركية في العراق، بما في ذلك المطاعم والشركات والأفراد".

وأشار البيان إلى أن "الضفة الجنوبية لجسر 14 يوليو/تموز في بغداد (قرب إحدى بوابات المنطقة الخضراء) تشهد تظاهرات مناهضة للولايات المتحدة، إضافة إلى دعوات للتظاهر في مناطق أخرى من البلاد، وقد تتحول إلى أعمال عنف"، مشدداً على أن "الوضع الأمني معقد وقابل للتغير بسرعة". كما أوضحت السفارة أنها "وجهت موظفيها القادرين على العمل من منازلهم بالقيام بذلك حتى إشعار آخر، مع تعليق العمليات القنصلية والخدمات الروتينية مؤقتاً".

ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع تطورات ميدانية لافتة، إذ أفادت مصادر أمنية عراقية، أمس السبت، بأن قصفاً جوياً مجهول المصدر استهدف مواقع تابعة لفصيل "كتائب حزب الله" ضمن تشكيلات "الحشد الشعبي" في منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، ما أدى إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى. كذلك أصيب جندي عراقي من جراء تعرض موقع عسكري في البصرة لاستهداف بطائرات مسيّرة مجهولة، واستهدفت طائرة مسيّرة قاعدة الإمام علي الجوية في الناصرية من دون تسجيل إصابات، في مؤشر على أن الساحة العراقية بدأت تشهد ارتدادات مباشرة للحرب.

وتتوالى هذه التطورات في سياق بيئة إقليمية شديدة التوتر، حيث تتداخل حسابات الردع الإقليمي مع معادلات الداخل العراقي، فالفصائل العراقية، التي تُعد جزءاً من المشهد الأمني الرسمي عبر هيئة "الحشد الشعبي"، تمتلك في الوقت نفسه قراراً عملياتياً مستقلاً في بعض الملفات الإقليمية، ما يضع حكومة العراق، وهي حكومة تصريف أعمال، أمام معادلة دقيقة بين احتواء التصعيد وعدم الانزلاق إلى مواجهة شاملة.