العراق: ردات فعل الفصائل والقوى الحليفة لإيران تضغط على الحكومة

- تصاعدت ردود الفعل الغاضبة في العراق بعد القصف السعودي الأميركي على مقرات الحشد الشعبي، مما زاد الضغط على رئيس الحكومة العراقية وأدى إلى إلغاء زيارته للسعودية. - شنت القوات السعودية والأميركية ضربات جوية رداً على هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت نفطية سعودية، مؤكدة أن الضربات جاءت في إطار الدفاع عن النفس. - أسفرت الضربات عن مقتل وإصابة العشرات، مما دفع الحكومة العراقية إلى إدانة الهجمات، بينما دعا مقتدى الصدر إلى عدم إقحام العراق في الصراع الإقليمي.

تزيد ردات الفعل الصادرة عن القوى السياسية والفصائل المسلحة في العراق، الغاضبة من القصف المشترك الذي شنته القوات السعودية والأميركية واستهدف مقرات تابعة لهيئة الحشد الشعبي، الضغط على رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي، الذي كان ينتظر زيارة السعودية، يوم غد الخميس، فيما يرجح مراقبون أن الأزمة التي خلّفتها الضربات الأخيرة لن تنتهي سريعاً، وقد تعرقل مسار ترميم العلاقات مع الخارج.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز المطالب التي قدمتها الفصائل والقوى الحليفة لإيران للحكومة العراقية رداً على القصف؟ كيف أثرت ردود فعل الفصائل على زيارة رئيس الحكومة العراقية المقررة للسعودية؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وأدان زعيم منظمة "بدر" هادي العامري، في بيان، الهجمات، قائلاً إن "الهجوم آثم وغير مبرر استهدف سيادة العراق وقواته المسلحة بإسناد من الطيران الأميركي"، مطالباً الحكومة بـ"اتخاذ موقف حازم وحاسم إزاء هذا التطاول". وأضاف العامري أن "العراقيين فوجئوا بهذا الهجوم السافر من دولة جارة لطالما مد العراق إليها يد الأخوة والتعاون"، معتبراً أن "السعودية تكرر اليوم هذا النهج العدائي في محاولة لإشعال فتيل حرب لطالما حرصنا على إطفائها". من جهته، قال زعيم مليشيا "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي إن "استهداف قوة أمنية عراقية داخل الأراضي العراقية يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، ويزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي"، مستغرباً قيام "دول أجنبية، يدعي بعضها أنها حليفة، والأخرى أنها شقيقة، بمهاجمة قواتنا الأمنية، وأن هذا الفعل يمثل استهتاراً بالسيادة العراقية والكرامة الوطنية".

إلى ذلك، أدانت "حركة النجباء" (إحدى أبرز الفصائل الموالية لإيران) القصف السعودي الأميركي، ملوحة بالرد العسكري على تلك الهجمات. وذكرت الحركة، في بيان، أن "بقاء القواعد والمقرات التابعة للاحتلال الأميركي بات خطراً داهماً يهدد أمن البلاد"، مشددة على ضرورة "قطع جميع أشكال التعاون مع النظام السعودي"، وطالبت الحكومة بـ"الخروج الفوري عن صمتها وعدم الاكتفاء ببيانات الشجب والاستنكار"، مشددة على أهمية "تأمين منظومات دفاع جوي متطورة وحماية سيادة البلاد وأجوائها بشكل فوري، ومحاسبة كل من تسبب في ترك سماء الوطن مستباحة"، متوعدة الرياض وواشنطن بـ"دفع ثمن باهظ من مصالحهما وأمنهما".

أما جماعة "سرايا أولياء الدم"، المرتبطة بما يعرف بـ"المقاومة العراقية"، فدعت إلى "طرد" السفير السعودي من العراق فوراً، وقطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع السعودية. وذكر الناطق باسم السرايا أبو مهدي الجعفري، في بيان: "لا نزال ننتظر موقفاً رسمياً من الحكومة العراقية يرتقي إلى حجم الحدث، ويعبّر عن الوفاء لتضحيات الشهداء"، مبيناً أن "الحكومة، في حال تقاعست عن أداء واجبها، فعلى الشعب العراقي الغيور المطالبة بحصر سلاح الحكومة بيد المقاومة".

وشنت مقاتلات سعودية وأميركية عملية جوية مشتركة استهدفت مواقع فصائل عراقية مسلحة في البصرة، وواسط، وديالى، وكربلاء، وبابل، وبغداد، ونينوى، فجر اليوم الأربعاء. وقالت وزارة الدفاع السعودية، في بيان، إن الهجمات جاءت رداً على استهداف مليشيات موالية لإيران في العراق منشآت نفطية سعودية بطائرات مسيّرة خلال الأيام الماضية، ووصفتها بأنها "ضربات نوعية"، مشيرة إلى أنها استندت إلى "حق الدفاع عن النفس الذي يكفله القانون الدولي وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة"، مؤكدة أن السعودية "لا تسعى إلى التصعيد، لكنها سترد على أي عدوان تتعرض له".

من جهتها، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، في بيان، أنها نفذت، بالاشتراك مع القوات المسلحة السعودية، ضربات دقيقة في العراق استهدفت "إرهابيين" موالين لإيران، مشيرة إلى أن قوات الحرس الثوري الإيراني وجّهتهم لمهاجمة القوات الأميركية والبنية التحتية النفطية السعودية. وقالت "سنتكوم" إن مقاتلات أميركية وسعودية قصفت مواقع لوجستية ومخازن أسلحة متعددة تابعة لهذه الجماعات شرقي العراق، في رد قوي على أكثر من 30 هجوماً بطائرات مسيّرة وجّهها الحرس الثوري خلال الساعات الـ72 الماضية.

في المقابل، أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين، في حصيلة وصفتها بـ"غير النهائية" للضربات الأميركية السعودية المشتركة التي استهدفت مقرات رسمية تابعة لها في عدد من المحافظات العراقية. ودفع التصعيد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى إلغاء زيارته المقررة إلى السعودية، بحسب ما تناقلته وسائل إعلام عراقية. ورغم المواقف المعترضة والشديدة، دعا زعيم التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري سابقاً) مقتدى الصدر الحرس الثوري الإيراني و"المليشيات" إلى عدم إقحام العراق في الصراع الإقليمي، مطالباً الحكومة بفرض سيادة الدولة وضبط الأمن.

وبعد أكثر من 10 ساعات على الضربات التي استهدفت مقرات الحشد الشعبي، صدرت نتائج اجتماع مجلس الأمن الوطني، برئاسة علي الزيدي، لمناقشة تطورات الوضع الأمني. وذكر المجلس، في بيان، أنه "يعبر عن استنكاره وإدانته لهذا الهجمات، الذي جاء في الوقت الذي كانت الحكومة العراقية تتواصل فيه مع الأطراف المعنية للتحقق والمعالجة لكل ما أثاره الجانبان السعودي والأميركي في ما يتعلق باستهداف الأراضي السعودية".

من جهته، بيّن الباحث في الشأن العراقي عبد الله الركابي أن "ما يحدث من ضربات قوية جداً على مقرات الفصائل جاء بعد صبر قضته دول الخليج العربي طيلة الفترة الماضية، وبالتالي فإن الضربات السعودية، ورغم أنها حصدت أرواح نحو 50 منتسباً من الحشد الشعبي، إلا أن الفصائل العراقية ضمن المحور الإيراني هي التي تتحمل المسؤولية"، وأكد، لـ"العربي الجديد"، أن "موقف الحكومة العراقية في أضعف حالاته، إذ إن الوضع العراقي لا يسمح بأي تصعيد خلال الفترة الحالية، وأن الضغوط على الزيدي من الفصائل كبيرة، وزاد الضغط بإعلان دونالد ترامب أن الضربات على المليشيات جاءت بالتنسيق مع الحكومة العراقية".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الضربات الجوية الأميركية السعودية المشتركة، فجر الأربعاء، ضد المليشيات المتحالفة مع إيران في العراق جرت بالتنسيق مع الحكومة في بغداد، وذلك رغم صدور بيان رسمي عن الرئاسة العراقية أدان القصف الذي استهدف مقرات قوات الحشد الشعبي في عدد من محافظات العراق، وخلّف قتلى وجرحى.