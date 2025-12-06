العراق | جدل مستمر بشأن لجنة "أصول الإرهاب"

- تواجه لجنة تجميد أموال الجماعات الإرهابية في العراق تحديات كبيرة بعد تراجع الحكومة عن تصنيف "أنصار الله" و"حزب الله" كجماعتين إرهابيتين، مما يثير تساؤلات حول استقلاليتها وقدرتها على العمل في ظل تهديدات لأعضائها. - تتعرض اللجنة لضغوط سياسية داخلية من قوى ذات نفوذ، مما يضع الحكومة في موقف حرج بين الالتزامات الدولية والضغوط المحلية، وهو ما قد يؤثر على سمعة العراق دولياً. - تتواصل حملات التحريض ضد اللجنة، متهمة إياها بالانصياع لضغوط خارجية، مما يضع الحكومة أمام معضلة بين الحفاظ على العلاقات الدولية وتجنب مواجهة داخلية.

تواجه لجنة تجميد أموال الجماعات الإرهابية في العراق واحدة من أكثر المراحل حساسية منذ تشكيلها، بعد سلسلة تطورات متلاحقة أثارت جدلاً واسعاً حول مستقبلها واستقلالية قراراتها المقبلة. ويأتي ذلك في أعقاب تراجع الحكومة العراقية عن قرار اعتبار "أنصار الله" (الحوثيين) و"حزب الله" جماعتين إرهابيتين وتجميد أموالهما، واعتبرت الحكومة العراقية أن صدور القرار كان خطأً، الأمر الذي أثار تهديدات واتهامات طاولت أعضاء اللجنة مباشرةً، ما فتح الباب أمام تساؤلات عن قدرة الحكومة على توفير الحماية لهم وضمان استمرار عمل اللجنة.

وأقدمت جماعة مسلحة ذات نفوذ واسع في العراق على نشر صور أعضاء اللجنة والتعريف بهم، في خطوة وُصفت بأنها محاولة واضحة للترهيب، وتؤكد مصادر مطلعة أن عدداً من أعضاء اللجنة "اضطروا إلى تغيير أماكن سكنهم ومسارات تحركاتهم اليومية، بعد تلقي إشعارات أمنية تحذر من احتمالات استهداف أو اعتداءات محتملة"، وهو ما يعكس حجم المخاطر التي تواجهها المؤسسة المسؤولة عن واحد من أكثر الملفات حساسية في البلاد. وتسجل في الوقت ذاته تظاهرات واحتجاجات شارك فيها أفراد ينتمون الى فصائل مسلحة، رافعين شعارات ترفض القرارات الصادرة عن اللجنة بوصفها "مؤامرة خارجية" وغير ذلك من الاتهامات، قد تحمل بمضمونها رسائل سياسية ضاغطة أكثر من كونها نشاطات جماهيرية تلقائية، خصوصاً أنها جاءت بالتزامن مع حملة إلكترونية واسعة تستهدف اللجنة وأعضائها.

وتعكس هذه التطورات، وفق مصادر تحدثت لـ"العربي الجديد"، وضعاً حرجاً تواجهه الحكومة العراقية التي "وجدت نفسها أمام تحدٍّ معقد. فمن جهة، يتعين عليها حماية أعضاء اللجنة وضمان استمرار عملها، وفق الالتزامات الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومن جهة أخرى تواجه ضغوطاً سياسية داخلية تمارسها قوى تتمتع بنفوذ أمني وسياسي لا يمكن تجاهله".

وقال مصدر حكومي مطلع لـ"العربي الجديد"، طالباً عدم ذكر اسمه، إن "هناك نقاشات تجري حالياً داخل مؤسسات القرار في بغداد حول كيفية التعامل مع التصعيد الحالي، خصوصاً أن هناك ضغوطاً من قبل بعض القوى السياسية باتجاه تجميد عمل اللجنة أو إعادة تشكيلها، وأن مقترحات طُرحت بالفعل من قبل بعض الأطراف المتنفذة بهذا الاتجاه". وأكد المصدر أن "الحكومة تتعامل بحذر مع الملف، وأنها تعتبر أي استجابة لتلك الضغوط ستنعكس سلباً على سمعة العراق والتزاماته الخارجية، وسيؤثر بمصداقية المؤسسات العراقية أمام الشركاء الدوليين، خصوصاً في ظل مراقبة دولية لملف مكافحة تمويل الإرهاب".

استمرار حملات التحريض على اللجنة

بالتوازي مع ذلك، تتواصل حملات التحريض والاتهامات للجنة بأن قرارها اتُّخذ "تماشياً مع ضغوط خارجية لتشويه سمعة المقاومة". وقال القيادي في جماعة بدر، ورئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، كريم المحمداوي، إن "حزب الله والحوثيين حركتان مقاومتان تدافعان عن سيادة بلدانهما في مواجهة التدخلات الأجنبية السافرة، ومحاولة إدراج هاتين الحركتين المجاهدتين ضمن قوائم الإرهاب، محاولة فاشلة تتعارض مع جوهر المبادئ التي يؤمن بها العراق والتي تتجلى في دعم المقاومة الحقة التي تقف بوجه الظلم والظالمين". وشدد المحمداوي في تصريح صحافي على أن "هذه الخطوة تخالف المبادئ الوطنية العراقية الراسخة، ونحن نرجح أنها جاءت في ضوء ضغوط خارجية، أو في تناغم مع تلك الجهات التي تسعى لتشويه صورة المقاومة"، مؤكداً بقوله: "نرفض وبضرس قاطع أن يدرج هؤلاء المجاهدون ضمن قائمة الإرهاب".

من جهته، رأى الأكاديمي العراقي، علي الربيعي، أن القرار والتراجع عنه وتداعياته، وضعت الحكومة العراقية أمام اختبار صعب، مبيناً لـ"العربي الجديد" أن "الحكومة اليوم تواجه معضلة مزدوجة، فهي تدرك حساسية الملف بالنسبة إلى حلفائها الدوليين في وقت تخشى أي مواجهة داخلية مع قوى تمتلك نفوذاً أمنياً وسلاحاً". وأوضح أن "الخيارات المتاحة أمام الحكومة ضيقة جداً، وقد تلجأ إلى حلول وسط، كمراجعة آليات عمل اللجنة دون المساس بجوهرها، أو إطلاق وعود معينة لتهدئة الجهات التي تحرض وتسعى لتأجيج الملف". وتجد لجنة تجميد أموال الإرهاب العراقية نفسها في الواجهة، في ظل تخلي جميع الأطراف عن مسؤولية القرار، بعد أن أخلت الحكومة مسؤوليتها عن القرار ونفت "مصادقة الرئيس أو علمه بالقرار"، وأن رئاسة الجمهورية "لم تطلع أو تعلم بالقرار إلا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي".