- لم تتمكن اللجنة التحقيقية من تحديد المسؤول عن قصف حقل كرومور الغازي، رغم استخدام طائرتين مسيرتين، ومن المتوقع رفع التقرير النهائي لرئيس الوزراء قريباً. - أكد ياسر وتوت على الإصرار الحكومي لكشف الحقائق، مشيراً إلى أن التحقيقات تدار بسرية ومهنية، مع التركيز على الشفافية لطمأنة المواطنين. - أشار خالد العرداوي إلى فقدان الثقة في اللجان التحقيقية المتكررة، مما يعرقل السياسات الحكومية، وأعلن المبعوث الأميركي عن تغييرات قادمة لتعزيز سيادة القانون.

أكدت مصادر عراقية مطلعة لـ"العربي الجديد" أن اللجنة التحقيقية الخاصة للكشف عن الجهة المتورطة بقصف حقل كرومور للغاز في محافظة السليمانية، الأسبوع الماضي، لم تتوصل حتى اللحظة إلى الجهة التي تقف وراء الهجوم، مكتفية بتأكيد أن العملية نفذت بواسطة طائرتين مسيرتين. وبحسب المصادر، التي فضّلت عدم الكشف عن اسمها، فإن التقرير النهائي للجنة بات في مراحله الأخيرة، ومن المقرر أن يُرفع خلال الساعات المقبلة إلى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، تمهيداً لاتخاذ القرار النهائي بشأن مجريات التحقيق وما سيترتب عليه من إجراءات.

وتقول المصادر إن "اللجنة التحقيقية الخاصة بحادثة قصف حقل كرومور الغازي في محافظة السليمانية لم تتوصل حتى اللحظة إلى الجهة التي تقف خلف العملية، والنتائج أثبتت أن الهجوم نفذ بواسطة طائرتين مسيرتين فقط، من منطقة الطوز الحدودية مع إقليم كردستان ضمن كركوك، وتنشط فيها عدة فصائل مسلحة، من دون تمكن الفرق الفنية من تحديد مسار انطلاقهما أو الجهة التي تقف خلف إطلاقها حتى الآن". وأضافت أن "اللجنة التحقيقية عملت خلال الساعات الماضية على جمع الأدلة الميدانية وفحص بقايا المقذوفات ومراجعة تسجيلات الرصد الجوي، إضافة إلى الاستماع إلى إفادات الفرق الأمنية الموجودة في محيط الحقل لحظة وقوع الهجوم".

وبينت المصادر أن "اللجنة وصلت إلى مراحلها النهائية من التدقيق الفني والعسكري، وأن التقرير الشامل والنهائي سيرفع خلال الساعات القليلة المقبلة من قبل وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، بصفته رئيس اللجنة إلى القائد العام للقوات المسلحة، تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي بشأن مجمل حيثيات التحقيق والإجراءات اللاحقة". وأكدت المصادر العراقية المطلعة أن "الجهات المختصة ستعلن النتائج للرأي العام فور مصادقة القائد العام عليها، تأكيدا لالتزام الحكومة بالشفافية وإطلاع المواطنين على الحقائق الكاملة".

"إصرار على كشف الحقائق"

من جهته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية ياسر وتوت، لـ"العربي الجديد"، إن "التحقيقات الجارية بشأن حادثة قصف حقل كرومور في محافظة السليمانية بواسطة طائرات مسيرة تدار بسرية عالية وبمهنية كاملة من قبل اللجان المختصة والأجهزة الأمنية المعنية، والفرق التحقيقية تواصل عملها على مدار الساعة، وقد جرى جمع معطيات مهمة خلال الساعات الماضية".

وأكد وتوت أن "هناك إصرارا حكوميا واضحا على كشف الحقائق للرأي العام في أقرب وقت، وأن الساعات القليلة المقبلة قد تشهد الإعلان عن نتائج أولية تتعلق وطبيعة الهجوم، وتحديد الجهة في الوقت الحالي صعب ويحتاج إلى مزيد من التحقيقات". وأضاف أن "ملف التحقيق يحظى باهتمام كبير على المستويين الحكومي والنيابي، وحتى الدولي، لما يمثله من تهديد لأمن المنشآت الحيوية وللاستقرار في المنطقة، والشفافية في هذا الملف ستبقى أولوية لضمان طمأنة المواطنين وتثبيت سيادة الدولة، ومنع تكرار مثل هذه الخروق".

في المقابل، قال أستاذ العلوم السياسية خالد العرداوي، لـ"العربي الجديد"، إن "تشكيل الحكومة المتكرر للجان تحقيقية لا تنتهي بإيداع المجرمين خلف القضبان ومحاسبتهم على استهدافهم أصولا أمنية واقتصادية عراقية عالية القيمة (رادارات دفاعية، حقول طاقة)، أفقدها الثقة داخل العراق وخارجها".

وبين العرداوي ان "ارتدادات عدم المحاسبة لا تتوقف عند حدّ إفلات المعتدين من العقاب، بل تعرقل البرامج والسياسات الحكومية، وتمنع المستثمرين الأجانب من الاستثمار في بيئة غير آمنة، كما تضعف الموقف العراقي في أي مفاوضات ترتبط بالسياسة الخارجية، وتجعل حديث الحكومة عن تكامل منظوماتها الأمنية والدفاعية حديثا غير قابل للتصديق".

وأضاف أن "نتائج التحقيق قصف حقل كرومور الغازي في محافظة السليمانية، بكل تأكيد لم تكن مختلفة عن باقي التحقيقات السابقة، إذ ستسجل ضد مجهول، وذلك ربما لأسباب سياسية أو أمنية أو ضغوط، أو حتى لأسباب فنية بعدم القدرة على تحديد الجهة".