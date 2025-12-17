- يواجه المشهد السياسي السني في العراق انقسامات حول اختيار مرشح توافقي لرئاسة البرلمان، رغم تشكيل "المجلس السياسي الوطني" لتوحيد المواقف، مما يفتح الباب لسيناريوهات متعددة تؤثر على استقرار البرلمان. - تتنافس شخصيات بارزة مثل محمد الحلبوسي ومثنى السامرائي على رئاسة مجلس النواب، حيث يسعى حزب تقدم للاحتفاظ بالمنصب، بينما يواجه تحالف العزم صعوبة في التوافق بسبب تعدد الرؤى. - تعكس الانقسامات السنية تنافساً على النفوذ، مما يؤخر حسم ملف رئاسة البرلمان ويعرقل التوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة والسلطات الثلاث.

مع تحديد الرئيس العراقي المنتهية ولايته عبد اللطيف رشيد، يوم الاثنين 29 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، موعداً لانعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، حيث ينص الدستور على انتخاب رئيس للبرلمان ونائبين له، يستمر غياب التوافق بين القوى العربية السنية حيال مرشحها للمنصب؛ الذي جرى العرف السياسي المعمول به في العراق أن يكون من حصة العرب السنة في البلاد.

وتنعقد الجلسة المرتقبة في ظل انقسام واضح وخلافات متصاعدة بين القوى السياسية السنية بشأن اختيار مرشح توافقي لرئاسة مجلس النواب، على الرغم من إعلان هذه القوى عن تشكيل "المجلس السياسي الوطني" في محاولة لتوحيد المواقف والرؤى، واستنساخ تجربة "الإطار التنسيقي" الذي يجمع القوى السياسية الشيعية ويوفر لها مظلة تنسيقية في إدارة الخلافات واتخاذ القرار.

غير أن هذه الخطوة، ورغم أهميتها، لم تنجح حتى الآن في تجاوز التباينات الداخلية أو بلورة توافق حاسم حول اسم المرشح، ما يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة قد تنعكس على سير الجلسة الأولى واستقرار عمل البرلمان. وبحسب ما ذكرت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد"، فإن أي اتفاق حول مرشح لرئاسة البرلمان، لم يتحقق بين القوى العربية السنية لغاية الآن.

ومن أبرز المرشحين المطروحة أسماؤهم حاليا لرئاسة مجلس النواب هم محمد الحلبوسي، ومثنى السامرائي، ومحمود القيسي، وهيبت الحلبوسي، وثابت العباسي. لكن التنافس الأشد، وفقا للمصادر ذاتها، "محصور حاليا ما بين زعيم حزب تقدم محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، والأخير أقرب للمشهد كونه يحظى بدعم كبير من أطرف في قوى الإطار التنسيقي".

لبلورة رؤية موحدة

ويقول محمد الدوري، عضو حزب تقدم، أكبر القوى السياسية السنية المنضوية في المجلس السياسي الوطني، لـ"العربي الجديد"، إن "الحوارات الجارية بين القوى السياسية السنية بشأن اختيار رئيس مجلس النواب الجديد ما زالت في مراحلها الأولى، وهذه المباحثات تحتاج إلى مزيد من الوقت للوصول إلى توافق شامل قبل موعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان". وبين الدوري أن "القوى السياسية السنية شرعت بسلسلة من اللقاءات والنقاشات بهدف بلورة رؤية موحدة حول مرشح رئاسة مجلس النواب، والمرحلة الحالية تتركز على تقريب وجهات النظر ومعالجة نقاط الخلاف بما يضمن الخروج بمرشح توافقي يحظى بدعم جميع كتل المكون السني".

وأضاف الدوري أن "هناك حرصا واضح لدى الجميع على عدم الذهاب إلى جلسة البرلمان الأولى في ظل انقسام أو تعدد في الترشيحات، لذلك نعمل على استثمار الوقت المتبقي لحسم هذا الملف بشكل نهائي، والتفاهمات الجارية تهدف إلى تقديم مرشح يمثل المكون السني ككل، ويعكس ثقله السياسي داخل مجلس النواب". وأكد أن "حزب تقدم متمسك بمنصب رئاسة مجلس النواب، كون الحزب يمتلك العدد الأكبر من المقاعد داخل كتل المكون السني، وهو ما يمنحه استحقاقاً سياسياً ودستورياً في الترشح لهذا المنصب، وفي نفس الوقت الحزب منفتح على الحوار والتفاهم مع بقية القوى السنية، انطلاقاً من مبدأ الشراكة وتوحيد المواقف".

من جهته، قال عضو تحالف العزم، أحد القوى السياسية السنية، محمد دحام، لـ"العربي الجديد"، إن "الحوارات الجارية بين القوى السياسية السنية بشأن اختيار مرشح رئاسة مجلس النواب ما تزال تشهد تبايناً واضحاً في وجهات النظر، والخلافات الحالية تجعل من الصعب التوافق في الوقت الراهن على مرشح واحد يمثل جميع الكتل السنية". وبين أن "المشهد السياسي داخل المكون السني يتسم بتعدد الرؤى والاجتهادات، وكل كتلة تمتلك قراءتها الخاصة للمرحلة المقبلة ومعاييرها في اختيار المرشح المناسب لإدارة البرلمان خلال الدورة الجديدة، الأمر الذي انعكس على مسار المفاوضات الجارية".

وأضاف دحام أن الخيارات المطروحة حتى الآن قد تذهب باتجاه الدخول إلى الجلسة الأولى لمجلس النواب بأكثر من مرشح، كما هناك إمكانية طرح مرشحين اثنين لرئاسة البرلمان في حال عدم الوصول إلى تفاهمات نهائية قبل موعد انعقاد الجلسة، و"أكيد يبقى باب التفاهمات مفتوح حتى اللحظات الأخيرة".

وأكد عضو تحالف العزم أن "التجارب السياسية السابقة أثبتت أن حسم الكثير من الملفات المفصلية يتم في الساعات أو اللحظات التي تسبق انعقاد الجلسات الحاسمة، كما يحدث في كل عملية تشكيل حكومة أو توزيع للمناصب السيادية، وهو ما قد ينطبق أيضا على ملف رئاسة مجلس النواب، والكل يعمل حالياً على استمرار الحوار، بما يضمن الخروج بمرشح يحظى بقبول واسع داخل المكون السني وقادر على إدارة المرحلة المقبلة بروح الشراكة والتوازن السياسي".

"تنافس على النفوذ"

الباحث في الشأن السياسي جاسم الغرابي قال لـ"العربي الجديد" إن "الانقسامات الحالية بين القوى السنية تنبع من التنافس على النفوذ والمناصب، بالإضافة إلى اختلاف الأولويات بين الكتل البرلمانية، فبعض الأطراف تصر على ترشيح شخصية قيادية ذات خبرة كبيرة، بينما يضغط آخرون لتقديم مرشح يمثل توازناً جديداً قد يعكس مصالحهم السياسية". وبين الغرابي أنه "من المهم أن يتم حسم هذا الملف قبل موعد الجلسة الأولى للبرلمان، لأن أي تأخير قد يؤدي إلى خرق التوقيتات الدستورية، مما سيزيد من احتمالية تعطيل تشكيل الحكومة أو تأجيل إصدار القرارات التشريعية الأساسية، وتأثير هذا الانقسام لا يقتصر على القوى السنية فحسب، بل قد يمتد ليؤثر على التحالفات السياسية الأخرى، ما يجعل الوصول إلى توافق سريع ضرورة ملحة".

وبعد مصادقة المحكمة الاتحادية العليا في العراق على نتائج الانتخابات البرلمانية، باتت القوى السياسية أمام اختبار التوقيتات التي حددها الدستور لتشكيل السلطات الثلاث، وسط توقعات بـ"خروقات دستورية" مماثلة لما حدث بالنسخ الماضية من الانتخابات التشريعية في حال عدم نضج أي اتفاق بين مختلف القوى حيال رؤساء الحكومة والبرلمان والجمهورية المقبلين.

وبحسب بيان لمجلس القضاء، فإن رئيس مجلس النواب ونائبيه ينتخبون خلال 15 يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، على أن يُنتخب رئيس الجمهورية خلال 30 يوماً من أول جلسة للبرلمان بعد انتخاب رئاسته. ويكلف رئيس الوزراء خلال 15 يوماً من انتخاب رئيس الجمهورية، بتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً من تاريخ التكليف. هذه التوقيتات تعني أن الحكومة العراقية الجديدة، والتي ستكون آخر حلقات الاستحقاق الانتخابي من جهة الترتيب الزمني، قد ترى النور في نهاية فبراير/شباط المقبل في حال تم التوصل إلى توافقات سياسية، لكن التجارب العراقية السابقة مع التوقيتات الدستورية لم تشهد أي التزامات من القوى السياسية بها.