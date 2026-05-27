- أعلن مقتدى الصدر عن انفكاك "سرايا السلام" من تياره والتحاقها بالدولة العراقية، بهدف تعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، ودعا فصائل "الحشد الشعبي" للانفصال عن الأوامر الحزبية والطائفية. - أثنى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي على خطوة الصدر، داعيًا جميع الفصائل المسلحة للعمل تحت مظلة الدولة لضمان حماية العراق وصون سيادته، مشددًا على أن الدولة هي الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح. - أبدت بعض الفصائل المسلحة مرونة في تسليم سلاحها للدولة، باستثناء "كتائب حزب الله" و"حركة النجباء"، وأكد الناشط السياسي علي الحجيمي أن إعلان الصدر يمثل بداية جديدة لدعم حكومة الزيدي في حصر السلاح.

أعلن زعيم التيار الوطني الشيعي (التيار الصدري) مقتدى الصدر، انفكاك المجاميع المسلّحة الخاضعة لأوامره المعروفة باسم "سرايا السلام" عن تياره الشعبي، والتحاق أنصاره من حملة السلاح بالدولة العراقية، فيما دعا فصائل "الحشد الشعبي" إلى الانفصال عن الأوامر "الحزبية والطائفية". وجاءت هذه الدعوة بعد سلسلة دعوات كان قد أعلنها الصدر، معلناً أنه جاهز للامتثال لحصر السلاح بيد الدولة، بعد أن تتجه الفصائل المسلحة المعروفة بولائها لإيران لإلقاء السلاح.

وذكر الصدر في بيان، أن "انفكاك سرايا السلام عن التيار الشيعي الوطني، أصبح انفكاكاً تاماً، والتحاقاً كاملاً بالدولة، والمسؤول العام عن التشكيلات العسكرية، وأن هذا القرار يأتي ضمن رؤية تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة، وحصر العمل العسكري بالمؤسسات الرسمية"، مضيفاً أن "الجهات المدنية المرتبطة بـ"سرايا السلام" ستُدمَج ضمن ما وصفه بالبنيان المرصوص، على أن تعمل دون مقرات، أو سلاح، أو زيّ، أو تسميات تنظيمية، في إطار إعادة تنظيم البنى المدنية المرتبطة بها".

وأعرب الصدر عن أمله في انفصال جميع تشكيلات الحشد الشعبي وألويته وفصائله عن "الأوامر الحزبية والطائفية"، ولا سيما بعد أن تسلّم "الفصائل" سلاحها للدولة، كما نُصحَت قبل سنوات بذلك. مع العلم أن بيان الصدر لم يشرح الآلية التي من خلالها ستُدمَج جماعة "سرايا السلام" بالدولة، وأي أجهزة أمنية ستستقبل آلاف المقاتلين من أتباع وأنصار الصدر، ولا سيما أن لـ"سرايا السلام" ثلاثة ألوية في هيئة الحشد الشعبي، وهي 313 و314 و315، وتتولى مهام أمنية بارزة في عدة مناطق عراقية، وفي مقدمتها مدينة سامراء بمحافظة صلاح الدين.

في المقابل، أثنى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، على موقف الصدر في إلحاق "سرايا السلام" بالدولة. وقال في بيان، إن "هذه الخطوة تمثل مساراً مهماً لتعزيز الاستقرار الداخلي، وترسيخ مبدأ حصر السلاح بيد الدولة، ودعم الأجهزة الأمنية في أداء واجباتها الدستورية"، ودعا الزيدي جميع الفصائل المسلحة إلى "اتخاذ المسار ذاته، والعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، بما يضمن حماية العراق، وصون سيادته، وتعزيز الأمن والاستقرار، على أساس أن الدولة هي الجهة المخوّلة حصراً بحمل السلاح وإنفاذ القانون".

وخلال الأيام الماضية، تردّد عبر نشطاء وأعضاء في بعض الأحزاب الشيعية، أن القوى السياسية ضمن تحالف "الإطار التنسيقي" والفصائل المسلحة المعروفة، أبدت مرونة في ملف حصر السلاح بيد الدولة، بعد أن كانت متزمتة لسنوات في الامتناع عن تسليم سلاحها، إلا أن حركتين اثنتين فقط لم تبديا أية مرونة، وهما "كتائب حزب الله" و"حركة النجباء"، في حين أن فصائل أخرى، مثل "كتائب سيد الشهداء" و"الإمام علي" و"الأوفياء" و"عصائب أهل الحق"، قد تتوجه إلى تقديم سلاحها إلى الدولة، مقابل ضمانات بمنع استهداف قادتها من واشنطن أو الاحتلال الإسرائيلي.

من جانبه، بيّن الناشط السياسي من محافظة النجف، علي الحجيمي، أن "صدور إعلان الصدر عن دمج سرايا السلام بالدولة العراقية، في يوم مهم، وهو أول أيام عيد الأضحى، يمثل بداية لطريق جديد اختاره الصدر للتيار الشعبي، وهي خطوة دعم لحكومة الزيدي في سبيل تقديم المزيد من الجهود في إنهاء السلاح المنفلت، وحصره بالتواصل مع الفصائل أو عبر معاقبتها"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "رئيس الحكومة، خلال الأيام المقبلة، سيتواصل مع الصدر، لأجل وضع الخطط والآليات لهذا الدمج المقترح، لكن من غير المعروف لغاية الآن إن كان عناصر سرايا السلام سيلجأون إلى الجيش أو الشرطة، أو يتوزعون على ألوية جديدة في الحشد الشعبي".

وتضمن المنهاج الحكومي لحكومة علي الزيدي، التي نالت ثقة مجلس النواب العراقي في 14 مايو/ أيار الحالي، فقرة حصر السلاح بيد الدولة، وشدد عليها خلال كلمته بعد نيله الثقة، لكن الفصائل المسلحة لم تبدِ أية مواقف تجاه المنهاج الحكومي، عدا حركة "النجباء" التي يقودها أكرم الكعبي، التي عبّرت عن أن "بند حصر السلاح بيد الدولة لا يشمل سلاح المقاومة، بل السلاح الذي تسبب بالفوضى"، دون إيضاحات أكثر.