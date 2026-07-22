العراق: الزيدي يجري تغييرات في القيادات الأمنية والعسكرية

- أجرى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي تغييرات في المناصب الأمنية والعسكرية لتعزيز جاهزية القوات الأمنية وتحسين إدارة الملفات الاستخبارية والعملياتية. - شملت التغييرات تعيين شخصيات ذات خبرة في مناصب مهمة كجزء من إصلاحات أوسع لإعادة هيكلة المؤسسة الأمنية والعسكرية، مع توقعات بقرارات مماثلة قريباً. - أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان أن التغييرات تعزز كفاءة المؤسسة الأمنية، مشدداً على أهمية الكفاءة والمهنية في المناصب القيادية ودعم الاستقرار الأمني.

أجرى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي اليوم الأربعاء سلسلة تغييرات في مناصب أمنية وعسكرية حساسة، في خطوة هي الثانية من نوعها خلال هذا الشهر، بعد إقالة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، ورئيس جهاز الأمن الوطني، عبد الكريم البصري. ويرى مراقبون أن هذه التغييرات "تعكس توجهاً نحو إعادة بناء منظومة القيادة الأمنية على أسس أكثر مرونة وفاعلية، بما يسهم في تعزيز جاهزية القوات الأمنية، وتحسين إدارة الملفات الاستخبارية والعملياتية، وتطوير الأداء المؤسسي للأجهزة العسكرية والأمنية، في ظل استمرار التحديات المرتبطة بمكافحة الإرهاب، وضبط الحدود، ومواجهة الجريمة المنظمة، وحماية الاستقرار الداخلي".

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي أبرز التحديات الأمنية التي تواجه العراق حالياً والتي تستدعي هذه التغييرات؟ ما هي الآليات التي سيتم اتباعها لضمان فعالية القيادات الجديدة في مناصبها؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وبحسب مصدر عسكري عراقي لـ"العربي الجديد"، فقد كلّف الزيدي وزير الداخلية السابق، عبد الأمير الشمري، بمنصب مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، كما تضمنت القرارات تكليف الفريق جبار نعيمة بمهام أمين سر مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وتكليف الفريق فلاح شغاتي برئاسة وكالة الاستخبارات. كما شملت التغييرات تكليف الفريق محمد قاسم الفهد بمنصب قائد الشرطة الاتحادية، وتسمية الفريق زيد حوشي رئيساً لجهاز مكافحة الإرهاب.

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن التغييرات تأتي امتداداً لحزمة إصلاحات أوسع يقودها رئيس الوزراء في مفاصل أمنية وعسكرية حساسة بالبلاد، كاشفاً عن قرارات مماثلة يستعد الزيدي للإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة، ستهم مناصب قيادية مهمة في وزارتي الدفاع والداخلية، إلى جانب عدد من الأجهزة الأمنية والاستخبارية، ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة مفاصل المؤسسة الأمنية والعسكرية.

وكان الزيدي قد أجرى خلال الفترة الماضية سلسلة تغييرات في مواقع أمنية سيادية، شملت إقالة البصري، وتكليف باسم البدري برئاسة جهاز الأمن الوطني، فضلاً عن تعيين قاسم العبودي مستشاراً للأمن القومي خلفاً للأعرجي، في خطوات عُدّت مؤشراً على توجه الحكومة لإعادة رسم خريطة الإدارة الأمنية في البلاد، وإحداث تغييرات على مستوى القيادات العليا بما يتماشى مع أولويات المرحلة المقبلة.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي علي نهير، لـ"العربي الجديد"، إن "التغييرات الأخيرة التي أجراها الزيدي، في عدد من المناصب الأمنية والعسكرية، تمثل خطوة مهمة ضمن مسار إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية وتعزيز كفاءتها، والمرحلة الحالية تتطلب الاستفادة من القيادات ذات الخبرة في إدارة الملفات الأمنية والاستخبارية". وأكد نهير أن "إعادة توزيع المسؤوليات بين القيادات الأمنية والعسكرية تأتي في إطار الصلاحيات الدستورية للقائد العام للقوات المسلحة، وتهدف إلى تطوير الأداء المؤسسي، ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية، بما ينسجم مع طبيعة التحديات الأمنية التي تواجه العراق". وبيّن أن "التكليفات الجديدة، التي شملت عدداً من المناصب القيادية في مكتب القائد العام ووكالة الاستخبارات والشرطة الاتحادية وجهاز مكافحة الإرهاب، تعكس توجهاً لإسناد المسؤوليات إلى شخصيات تمتلك خبرات ميدانية وإدارية، بما يسهم في تعزيز سرعة اتخاذ القرار وتحسين إدارة العمليات الأمنية".

تقارير عربية خاص | إجراءات مرتقبة بحق شخصيات ومسؤولين بقضايا فساد في العراق

وشدد نهير على أن "الإصلاح الحقيقي لا يقتصر على تغيير الأشخاص، وإنما يتطلب استكمال عملية تطوير البنية الإدارية للمؤسسات الأمنية، وتفعيل مبدأ الكفاءة والمهنية في شغل المناصب القيادية، إلى جانب اعتماد معايير واضحة في التقييم والمساءلة". وأضاف النائب العراقي أن "لجنة الأمن والدفاع تتابع باهتمام مسار هذه الإصلاحات، وتدعم كل الإجراءات التي من شأنها تعزيز قدرات القوات الأمنية والعسكرية، وتحسين مستوى الأداء، والحفاظ على الاستقرار الأمني، ومواصلة مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وحماية الحدود".