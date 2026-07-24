العراق: الدفاعات الجوية تسقط 5 مسيّرات جديدة قرب مطار أربيل

- أسقطت الدفاعات الجوية للتحالف الدولي خمس طائرات مسيّرة مفخخة استهدفت أربيل، مما يبرز التهديدات الجوية المستمرة وسط تصاعد التوترات الإيرانية الأميركية، دون تسجيل خسائر بشرية أو تأثير على حركة الملاحة الجوية. - نفت إدارة مطار أربيل تعليق الرحلات الجوية، مؤكدة استمرار الحركة بشكل طبيعي، بينما أظهرت مقاطع سقوط حطام المسيّرات في مناطق قريبة من المطار، مما أدى إلى حرائق محدودة. - يشهد إقليم كردستان تصاعداً في هجمات المسيّرات، مما دفع السلطات لتعزيز التنسيق مع الحكومة الاتحادية وقوات التحالف الدولي لتحسين الرصد والإنذار المبكر.

أسقطت الدفاعات الجوية التابعة للتحالف الدولي، اليوم الجمعة، خمس طائرات مسيّرة مفخخة استهدفت مدينة أربيل، في إقليم كردستان، وذلك في هجوم جديد يسلّط الضوء على استمرار التهديدات الجوية التي تواجه عاصمة الإقليم، خصوصاً مع تصاعد الحرب الإيرانية الأميركية مجدداً، رغم عدم تسجيل أي خسائر بشرية أو تأثير على حركة الملاحة الجوية. وقال جهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم، في بيان صدر ظهر اليوم، إن "الدفاعات الجوية أسقطت طائرات مسيّرة، بعد إطلاقها من الجهة الغربية لمحافظة أربيل"، مؤكداً أن العملية "تمّت بنجاح ومنعت وصول المسيّرات إلى أهدافها".

مطار أربيل في مرمى الاستهداف

بدورها، أعلنت مديرية الدفاع المدني في أربيل أن فرقها أخمدت حريقاً اندلع في الأعشاب اليابسة داخل مجمع "سيبيران" السكني في المدينة، نتيجة سقوط حطام إحدى المسيّرات، فيما أظهرت مقاطع متداولة سقوط أجزاء من طائرة أخرى في منطقة "كزنة" القريبة من مطار أربيل الدولي، ما تسبب بحريق محدود دون وقوع إصابات.

مصدر أمني: طبيعة الهجوم تشير إلى محاولة تنفيذ ضربات متزامنة في وقت واحد

من جهتها، نفت إدارة مطار أربيل الدولي صحة الأنباء التي تحدثت عن تعليق الرحلات الجوية، مؤكدة "استمرار حركة الملاحة بشكل طبيعي بالتزامن مع تصدي الدفاعات الجوية للهجوم".

وقال مصدر أمني مطلع، لـ"العربي الجديد"، إن "الإجراءات الدفاعية في أربيل رُفعت خلال الفترة الماضية تحسباً لأي هجمات جديدة تستهدف المطار أو المواقع الحيوية في المدينة". وبيّن المصدر طالباً عدم الكشف عن هويته، أن "طبيعة الهجوم تشير إلى محاولة تنفيذ ضربات متزامنة في وقت واحد لإرباك منظومة الدفاع الجوي، إلا أن سرعة الرصد والاستجابة حالت دون تحقيق ذلك".

ويأتي الهجوم في وقت تشهد فيه أربيل استنفاراً أمنياً متواصلاً، بعد سلسلة من الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ التي استهدفت خلال الأسبوعين الأخيرين مواقع داخل إقليم كردستان، ولا سيما محيط مطار أربيل الدولي الذي يضم قوات من التحالف الدولي.

ويعيد الهجوم إلى الواجهة ملف حماية الأجواء العراقية، في ظلّ استمرار التحديات المرتبطة بتتبع منصات إطلاق المسيّرات ومنع استخدامها، وهو ما يتطلب تعزيز الجهد الاستخباري بالتوازي مع الإجراءات الدفاعية، لأن نجاح اعتراض المسيّرات لا ينهي التهديد ما دامت الجهات المنفذة تحتفظ بقدرتها على إعادة المحاولة.

وشهد إقليم كردستان خلال الأشهر الأخيرة تصاعداً في الهجمات بالطائرات المسيّرة، بعضها نفذتها فصائل مسلحة عراقية، وأخرى نفذت من قبل إيران، واستهدفت في عدد منها أربيل والسليمانية وحقولاً ومنشآت نفطية، وسط اتهامات متبادلة بشأن الجهات المنفذة، فيما دفعت تلك التطورات السلطات الأمنية في الإقليم إلى رفع مستوى التنسيق مع الحكومة الاتحادية وقوات التحالف الدولي لتعزيز إجراءات الرصد والإنذار المبكر.

ويأتي الهجوم الأخير أيضاً في ظل استمرار التوترات الإقليمية التي انعكست على المشهد الأمني العراقي، حيث أصبحت مناطق شمال البلاد، ولا سيما كردستان، أكثر عرضة لهجمات المسيّرات نتيجة موقعها الجغرافي ووجود منشآت حيوية ومقار عسكرية ودبلوماسية فيها.

