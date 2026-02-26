العراق: اعتقال 17 شخصاً بتهمة تجنيد مرتزقة للقتال مع الجيش الروسي

- اعتقلت السلطات العراقية 17 شخصًا لتورطهم في تجنيد عراقيين لصالح الجيش الروسي، وبدأت اتصالات مع أوكرانيا لاستعادة الأسرى العراقيين. أثارت مقاطع فيديو لشبان بزي عسكري روسي ضجة إعلامية، مما دفع الحكومة لفتح تحقيق. - أعلنت مستشارية الأمن القومي عن إجراءات لمكافحة التجنيد، منها لقاءات مع السفير الروسي ووزارة الخارجية. تم الكشف عن استقطاب العراقيين عبر عقود عمل أو دراسة، مع حالات إجبار. حُكم على اثنين بالمؤبد، وأوقفت وزارة التعليم الزمالات مع روسيا. - وافقت الحكومة على زيارة روسيا وأوكرانيا لتبادل الموضوع سياسيًا، مع توفير "خط ساخن" للعراقيين في روسيا. لا يوجد عدد ثابت للمجندين، لكن يُقدر أن نحو 5000 عراقي تم تجنيدهم منذ بداية الحرب.

كشفت السلطات الأمنية العراقية في بغداد عن اعتقال 17 شخصا متورطين في عمليات تجنيد عراقيين لمصلحة الجيش الروسي، مؤكدة بدء اتصالات مع الجانب الأوكراني لاستعادة أسرى عراقيين ممن جرى تجنيدهم. وخلال الأشهر الماضية، ظهر العديد من المقاطع المصورة لشبان عراقيين بزي عسكري روسي يقاتلون ضمن وحدات عسكرية من المرتزقة لمصلحة الجيش الروسي على الجبهة الأوكرانية، ما أثار ضجة إعلامية واسعة في العراق، دعت الحكومة إلى فتح تحقيق وتكليف عدة جهات حكومية للوقوف على المتورطين في عمليات الجنيد.

واليوم الخميس، أعلنت مستشارية الأمن القومي العراقي القبض على 17 شخصاً من المتورطين بتجنيد العراقيين بالجيش الروسي، مؤكدة بدء اتصالات مع الجانب الأوكراني لاستعادة أسرى عراقيين مجندين، إضافة إلى قرب زيارة وفد حكومي إلى موسكو لمعرفة الأعداد الحقيقية للعراقيين المجندين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) عن عضو اللجنة العليا المكلفة بمكافحة تجنيد العراقيين في الجيش الروسي، في مستشارية الأمن القومي، سعيد الجياشي، قوله إن اللجنة أجرت إحاطة شاملة بملف التجنيد، وعقدت سلسلة لقاءات مع السفير الروسي المعتمد لدى بغداد، إلى جانب وزارة الخارجية ومؤسسات أخرى ذات صلة. وأوضح الجياشي أن اللجنة استعرضت مسار القضية منذ بدايتها، وحجم الإشكاليات المرتبطة بمنح التأشيرات الروسية عبر القنصلية الروسية في البصرة وأربيل، مشيرًا إلى إبلاغ الجانب الروسي بأن بعض الإجراءات المتبعة "غير صحيحة ومخالفة للقانون"، لما تنطوي عليه من زجّ شبان عراقيين في الحرب الدائرة.

وأضاف أن عمليات الاستقطاب تجري، بحسب ما توصّلت إليه اللجنة، عبر عقود عمل أو دراسة داخل روسيا، قبل أن تتحول إلى عقود تجنيد. ولفت إلى أن بعض العراقيين يجبرون، بعد وصولهم إلى موسكو، على الانخراط في القتال، مستشهدًا بحالة فنان عراقي نشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي تحدث فيه عن تورطه وإجباره بموجب عقد وصفه بـ"الوهمي". وأعلن الجياشي "القبض على 17 شخصاً من الذين يمارسون التجنيد أو ورطوا العراقيين". وأضاف: "حُكم على اثنين منهم بالمؤبد في محكمة النجف، وتجري محاكمة الآخرين"، وقال إن وزارة التعليم أوقفت الزمالات والدراسات مع روسيا خلال العام الحالي 2026 تجنباً لوقوع الشباب العراقيين الذين يلتحقون بالدراسات ضمن شبكات التوريط وضمن عمليات التجنيد.

ووفقا للمستشار الأمني العراقي، فإن الحكومة وافقت على زيارة روسيا وأوكرانيا لتبادل الموضوع على المستوى السياسي، مشيرًا إلى وجود "توجه حكومي لإجراء اتصالات وتنسيق ورسالة حكومية إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لاستعادة العراقيين من الذين تورطوا وأسروا من الجانب الأوكراني". وأعلن عن "خط ساخن" جرى توفيره للعراقيين في روسيا من خلال السفارة العراقية في موسكو، لمساعدة العراقيين هناك ومنحهم جواز مرور وإعادتهم للعراق.

وأشار المتحدث ذاته إلى "عدم جود عدد ثابت للعراقيين المجندين، في ظل وجود أرقام متغيرة". وأضاف: "العدد يحسم عند ذهاب اللجنة الحكومية العليا إلى موسكو قريبا وإجراء سلسلة اجتماعات مع الجانب الروسي وتوجيه أسئلة مباشرة لوزارة الدفاع الروسية ومعرفة العدد الحقيقي للعراقيين الذين التحقوا بالجيش الروسي والأسرى في الجانب الأوكراني".

وفي ديسمبر الماضي، أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي أن "مئات العراقيين ينخرطون في الحرب الروسية الأوكرانية، وقد شُكّلت لجنة لإعادتهم"، وفقا لتصريحات أدلى بها لوسائل إعلام عراقية. وسبق أن صرح السفير الروسي في العراق إلبروس كوتراشيف، حول مشاركة العراقيين في صفوف جيش بلاده: "هذه الحالات موجودة، لكنها فردية وحجمها ليس بالقدر الذي يحاول البعض الترويج له"، مؤكداً أن سفارته "منحت تأشيرات دخول عدة مرات لأقارب العراقيين الذين قتلوا وهم يقاتلون في روسيا، وذلك لاستلام جثثهم". لكن حسين علاوي، وهو مستشار في رئاسة الوزراء العراقية، أكد أن نحو 5000 عراقي تم تجنيدهم في الجيش الروسي منذ بداية الحرب مع أوكرانيا، مبيناً، في تصريحات صحافية، أن "بغداد تتبادل البيانات مع روسيا بشأنهم، كما أن العراق يتخذ إجراءات مع موسكو لمنع تجنيد العراقيين بالجيش الروسي".