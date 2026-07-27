العراق: اعتقال ناشط مقرّب من فصيل مسلّح بعد تهديده رئيس الوزراء

اعتقلت قوات الأمن في العراق ناشطاً مرتبطاً بجماعة مسلحة، بعد ظهوره في تسجيل مصور يهدّد بحمل السلاح بوجه رئيس الوزراء علي الزيدي في حال مضت حكومته بسحب سلاح الفصائل، في خطوة وصفها مراقبون بأنها نقطة تحول في طريقة تعامل الدولة مع التهديدات المماثلة التي ظلت لسنوات تمرّ من دون محاسبة، رغم أنها كانت تستهدف أعلى سلطة تنفيذية في البلاد.

ونفذت قوة أمنية خاصة، عملية اعتقال حسين بارود المقرّب من جماعة كتائب حزب الله العراقية، أبرز الفصائل الحليفة لطهران، بعد ساعات من ظهوره في مقطع مصور نشرته أحد القنوات المحلية، مهدداً بحمل السلاح ضد الحكومة، قائلاً: "إذا أراد الزيدي مهاجمة المقاومة أو عدم التعاون معها، فنعتبره خارجاً عن القانون وغير وطني وعميلاً، وسنحمل السلاح بوجهه ووجه كل من يسانده". واتهم بارود الحكومة بأنها "منقادة بشكل كامل للإرادة الأميركية مالياً وسيادياً، وأن وعود الزيدي التي قدمها للرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا نقبل بها".

المعتقل مقرّب من جماعة كتائب حزب الله العراقية، أبرز الفصائل الحليفة لطهران

عقب ذلك، نفذت قوة أمنية خاصّة من جهاز الأمن الوطني ببغداد، عملية اعتقال بارود من منزله بناءً على مذكرة قبض أصدرها القضاء بحقه. وقال مسؤول أمني عراقي في بغداد، لـ"العربي الجديد"، إن الأمن سيواجه أي تهديدات مماثلة ضد رئيس الوزراء أو أي مسؤول بالدولة، بنفس الآلية، ووفقاً للقانون، مؤكداً أن اعتقال بارود جاء وفقاً للمادة 226 المتعلقة بتهديد موظفي الدولة العراقية، وأن القضية أحيلت إلى القضاء المختص لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.

ولفت إلى أن التوجيهات تنصّ على التعامل مع أي منصات إعلامية تتبنى لغة تهديد أو تلويح بالعنف تجاه أي برنامج متعلق بالحكومة الحالية يهدف إلى ترسيخ الأمن والاستقرار في العراق.

وفي سياق ردّات الفعل، دعا النائب عن كتلة "حقوق"، الجناح السياسي لكتائب حزب الله العراقية، سعود الساعدي، رئيس الوزراء إلى إطلاق سراح بارود، معتبراً في بيان أن "ما صدر عن بارود، يندرج ضمن حرية التعبير التي يكفلها الدستور" على حد قوله، محذراً من "ملاحقة الشخصيات العامة وصناع الرأي".

أطلقوا سراح حسين بارود وتجنبوا السلوكيات غير الديمقراطية..الساعدي يناشد الزيدي

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ناشد النائب سعود الساعدي رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي التدخل للتنازل عن الشكوى المقامة بحق المواطن حسين شهيد كاظم، المعروف بـ"حسين بارود"، أو تكليف الممثل القانوني لرئيس مجلس الوزراء… pic.twitter.com/pw6ka8zYAV — النائب سعود الساعدي (@saud_alsaadee) July 26, 2026

إلّا أن الخبير المختص بالشأن القانوني، عماد الشمري، أكد أن "القضية تتجاوز إطار حرية التعبير، وأن القانون العراقي يميز بين إبداء الرأي السياسي، مهما كان حاداً، وبين التهديد الصريح باستخدام القوة أو التحريض على حمل السلاح ضد مؤسسات الدولة"، وأضاف الشمري لـ"العربي الجديد"، أن "الفصل في هذه القضية يبقى من اختصاص القضاء وحده، لكن مجرد تحريك الدعوى وتنفيذ الاعتقال يمثل رسالة بأن الدولة بدأت تتعامل مع هذا النوع من الخطاب بوصفه مسألة قانونية وليست خلافاً سياسياً يمكن تجاوزه".

تتزامن هذه الخطوة مع تحركات حكومية متواصلة لإعادة تنظيم الملف الأمني، وفرض سلطة الدولة على السلاح

ويرى مراقبون أن أهمية القضية لا تكمن في شخص المعتقل، بقدر ما تكمن في التوقيت السياسي الذي جاءت فيه، إذ تتزامن مع تحركات حكومية متواصلة لإعادة تنظيم الملف الأمني، وفرض سلطة الدولة على السلاح، وهو الملف الذي يواجه تحديات معقدة بسبب وجود فصائل مسلحة خارج المنظومة العسكرية الرسمية. وخلال السنوات الماضية، تعرّض رؤساء حكومات عراقيون، بينهم مصطفى الكاظمي ومحمد شياع السوداني، لتهديدات مباشرة وغير مباشرة وتجاوزات لفظية، على خلفية مواقفهم من الفصائل المسلحة أو محاولاتهم تعزيز سلطة الدولة، إلّا أن تلك التهديدات لم تفضِ إلى إجراءات قضائية بحق مطلقيها، الأمر الذي رسخ لدى كثيرين انطباعاً بوجود "حصانة غير معلنة" تحيط بخطاب التهديد السياسي عندما يرتبط بقوى تمتلك نفوذاً مسلحاً.

ويرى مراقبون وناشطون، أن هذا الواقع ساهم في إضعاف هيبة الدولة، إذ قال الناشط المدني مصطفى العلي، لـ"العربي الجديد"، إن "التلويح بالسلاح تحوّل على مدار سنوات إلى وسيلة للضغط السياسي، في وقت كانت الحكومات تتجنب الدخول في مواجهة قانونية مباشرة خشية تعقيد المشهد الأمني والسياسي"، وأضاف "أما اليوم، فإن الحكومة الحالية تبدو أكثر استعداداً لإرسال رسائل مختلفة، خصوصاً بعد أن وضعت ملف حصر السلاح بيد الدولة ضمن أولويات برنامجها، وأطلقت سلسلة إجراءات لإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية وتعزيز سلطة القانون".

وأشار إلى أنّ "نجاح هذه الرسالة لن يقاس بعملية الاعتقال وحدها، وإنما بما ستنتهي إليه القضية داخل أروقة القضاء، ومدى قدرة السلطات على حماية استقلالية الإجراءات القضائية من أي ضغوط سياسية أو فئوية، بما يضمن أن يكون القانون هو الفيصل الوحيد".

في حال مضت القضية إلى إصدار أحكام قضائية وفق الأصول القانونية، فهي قد تؤسس لسابقة جديدة في المشهد العراقي

وفي حال مضت القضية إلى إصدار أحكام قضائية وفق الأصول القانونية، فإنها قد تؤسّس لسابقة جديدة في المشهد العراقي، عنوانها أن التهديد باستخدام السلاح ضد مؤسّسات الدولة أو تجاوز حدود التعبير اللائق ضد رئيس الحكومة، لم يعد يدخل في إطار السجال السياسي، بل أصبح فعلاً يخضع للمساءلة القانونية، وهو ما يمثل ترسيخاً لمبدأ أن الدولة وحدها تحتكر السلاح وتفرض القانون على المخالفين من دون استثناء.