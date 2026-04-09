العدوان على لبنان | حداد وطني والاحتلال يعلن اغتيال سكرتير نعيم قاسم

تقارير عربية
بيروت

صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
لوغو العربي الجديد
09 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 10:57 (توقيت القدس)
+ الخط -

على الرغم من تأكيد الوسيط الباكستاني أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه فجر الأربعاء بين واشنطن وطهران يشمل أيضاً جبهة لبنان وإسرائيل، شهدت العاصمة بيروت ومناطق واسعة في لبنان، الأربعاء، واحداً من أعنف أيام الحرب، بعد تجدد العدوان الإسرائيلي في 2 مارس/ آذار الماضي، حيث شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت نحو 100 هدف خلال عشر دقائق فقط، مطلقاً اسم "الظلام الأبدي" على عدوانه الجديد، بينما يواصل حزب الله، الأربعاء، عملياته ضد الاحتلال ومواقعه العسكرية أو مستوطناته، مؤكداً "حقه الطبيعي والقانوني بمقاومة الاحتلال والرد على عدوانه".

ومساء الأربعاء، أعلن الدفاع المدني اللبناني أنه انتشل 254 شهيداً إلى جانب 1165 جريحاً جراء الغارات الإسرائيلية، في وقت قالت وزارة الصحة اللبنانية إن العدوان أسفر عن استشهاد 182 شخصاً وجرح 890 جريحاً، في حصيلة غير نهائية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس حتى 8 إبريل/ نيسان إلى 1739 شهيداً و5873 جريحاً. وأعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام الخميس يوم حداد وطني على شهداء وجرحى الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت مئات المدنيين.

في الموازاة، وفي استمرار لمسلسل فصل جنوب لبنان عن باقي المناطق، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء جسر القاسمية البحري في قضاء صور جنوباً، وذلك بعد إخلاء الجيش اللبناني له، إثر تهديد إسرائيلي باستهدافه. وفي الجنوب أيضاً، وفضلاً عن الغارات العنيفة التي استهدفت مناطق عدة، بينها مدينة صيدا، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، نفذ جيش الاحتلال عملية تفجير لمنازل في بلدتي الناقورة وعيتا الشعب الحدوديتين.

سياسياً، يعيش اللبنانيون على وقع تضارب كبير بشأن شمول اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة جبهة لبنان، إذ أكد كبار المسؤولين الأميركيين، على رأسهم الرئيس دونالد ترامب، أن لبنان ليس مشمولاً بالاتفاق. وقال ترامب إنهم لم يكونوا مشمولين بسبب حزب الله "وسيجري التعامل مع ذلك أيضاً. الأمور على ما يرام". وفي رده على سؤال عما إذا كان موافقاً على استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، أكد ترامب أن "هذا اشتباك منفصل". في المقابل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي توسطت بلاده في الاتفاق، أن لبنان مشمول فيه.

10:52 am

رويترز

الصين تدعو إلى احترام "سيادة" لبنان و"أمنه"

شدّدت بكين على ضرورة عدم انتهاك سيادة لبنان وأمنه، الخميس. وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ خلال المؤتمر الصحافي الدوري للوزارة إن "سيادة لبنان وأمنه ينبغي ألا يكونا موضع انتهاك. ولا بدّ من ضمان سلامة المدنيين والأعيان"، مشيرة إلى أن بكين تدعو لضبط النفس والتهدئة.

10:49 am

أسوشييتد برس

وزير خارجية مصر: استمرار استهداف لبنان يقوض استقرار المنطقة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن استمرار استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية في لبنان يهدد بتوسيع دائرة الصراع وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه  عبد العاطي مع نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني أمس الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف اليوم الخميس، إن الوزير عبد العاطي أعرب خلال الاتصال عن إدانة مصر القاطعة واستنكارها البالغ للعدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان والذي استهدف مناطق عديدة من الجمهورية اللبنانية، وأسفر عن وقوع مئات من الضحايا والمصابين، مؤكدًا رفض مصر الكامل المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه.

وأضاف أن عبد العاطي أكد أن استمرار استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية في لبنان يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية، فضلًا عن كونه خرقا جسيما لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ، بما يهدد بتوسيع دائرة الصراع وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. وشدد على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، محذرا من خطورة الانزلاق إلى مزيد من التوتر قد يفضي إلى تداعيات خطيرة، مؤكدا انه جاري تكثيف الاتصالات مع الشركاء الإقليميين والدوليين لوقف العدوان.

 من جانبه، ثمن رئيس مجلس الوزراء اللبناني بحسب المتحدث، المواقف المصرية الثابتة والداعمة للبنان فى ظل الظروف الدقيقة الراهنة، معربا عن تقديره للجهود التى تبذلها مصر لوقف العدوان الاسرائيلي.

10:46 am

العربي الجديد

مراسل "العربي الجديد" في الكويت
جيش الاحتلال يعلن اغتيال سكرتير نعيم قاسم

أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال علي يوسف حرشي، السكرتير الشخصي وابن شقيق الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، في غارات على بيروت أمس.

10:37 am

رويترز

بريطانيا: قصف إسرائيل للبنان "مدمر للغاية"

قالت إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية اليوم الخميس، إن قصف إسرائيل للبنان "مدمر للغاية"، مضيفة أن الحرب يجب أن تتوقف لمنع تداعي وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضافت لتايمز راديو "نريد أن نرى لبنان مشمولا في وقف إطلاق النار... نريد توسيع نطاقه ليشمل لبنان لأن عدم حدوث ذلك سيزعزع استقرار المنطقة بأكملها". وتابعت قائلة "هذا التصعيد الذي رأيناه من إسرائيل أمس مدمر للغاية ونريد أن نرى وقفا للأعمال القتالية".

10:12 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
7 شهداء وعدد من الجرحى في بلدة العباسية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بوقوع 7 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي على بلدة العباسية في صور جنوبي لبنان.

 

10:10 am

لوغو العربي الجديد
غارات الاحتلال تدمر ثلاث مباني في الضاحية الجنوبية

قالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا، أسفرت عن تدمير ثلاث مبان سكنية في منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف والدفاع المدني ما زالت تواصل أعمال رفع الركام والإنقاذ.

10:07 am

لوغو العربي الجديد
حزب الله يستهدف قوّة إسرائيليّة في منزل بمشروع الطيبة

أعلن حزب الله، استهداف آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "نميرا: في بلدة الطيبة بصاروخ موجّه، إلى جانب استهداف قوّة إسرائيليّة متموضعة داخل منزل في مشروع الطيبة بمسيّرة انقضاضيّة.

10:03 AM
صفارات إنذار في كريات شمونة ومحيطها

دوت صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها.

9:59 AM
فرنسا تدين بشدة الضربات الإسرائيلية على لبنان

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الخميس عبر أثير إذاعة "فرانس انتر"ـ أن الضربات الإسرائيلية على لبنان "غير مقبولة"، مشيرا إلى تضامن فرنسا مع يوم الحداد الوطني الذي أقرّته السلطات اللبنانية.

وأضاف بارو: "ندين بشدّة هذه الضربات الكثيفة... التي أودت في خلال 10 دقائق بحياة أكثر من 250 شخصا أضيفوا إلى 1500 ضحية قضوا في النزاع الذي أشعل حزب الله فتيله ضدّ إسرائيل في الثاني من آذار/مارس الماضي"، مشدّدا على أن "هذه الهجمات غير مقبولة خصوصا أنها تضعف وقف إطلاق النار المؤقّت الذي تمّ التوصّل إليه بالأمس بين الولايات المتحدة وإيران".

ومضى قائلاّ: "ينبغي لإيران أن تتوقّف عن ترهيب إسرائيل بواسطة حزب الله الذي ينبغي له بصورة ملحّة أن يلقي السلاح ويسلّمه إلى الدولة اللبنانية. ولكن، لا! ينبغي ألا يكون لبنان بمثابة كبش فداء لحكومة مربكة لأنه تمّ التوصّل إلى وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران".

07:57 am

لوغو العربي الجديد
الاحتلال يعترض 3 صواريخ أطلقت من لبنان

أفادت القناة 12 الإسرائيلية باعتراض 3 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه أفيفيم والمنارة ومرغليوت خلال الساعات الأخيرة.

06:36 am

فرانس برس

الأمم المتحدة: الضربات على لبنان خطر جسيم على الهدنة

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأربعاء، من أن الضربات الإسرائيلية المستمرة على لبنان تشكّل "خطرا جسيما" على اتفاق وقف النار بين الولايات المتحدة وإيران. وقال الناطق باسم غوتيريش في بيان إن "النشاط العسكري المستمر في لبنان يشكل خطرا جسيما على وقف إطلاق النار والجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة. يكرر الأمين العام دعوته لجميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورا".

04:21 am

لوغو العربي الجديد
حزب الله يعلن استهداف مستوطنة المنارة بصلية صاروخية

أعلن "حزب الله" عن استهداف مستوطنة المنارة شماليّ إسرائيل بصلية صاروخية، مؤكداً أن الردّ سيستمر إلى أنّ يتوقّف العدوان على لبنان.

 

1:34 AM
الصليب الأحمر يندد بـ"الموت والدمار"

ندّدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأربعاء بـ"الموت والدمار" في مناطق ذات كثافة سكانية في لبنان، بعد ضربات عنيفة شنّتها إسرائيل. وقالت اللجنة في بيان إن أسلحة متفجرة ثقيلة ذات آثار واسعة النطاق أصابت أحياء سكنية مكتظة، بما فيها العاصمة بيروت، دون إنذارات مسبقة.

وجاء في بيان للجنة: "أي اتفاق شامل بشأن المنطقة يجب أن يأخذ في الاعتبار سلامة المدنيين في لبنان وحمايتهم وكرامتهم"، لافتا إلى أن الناس يحتاجون "بإلحاح إلى متنفّس من العنف بعد أكثر من خمسة أسابيع من الأعمال القتالية". وقتل 182 شخصا على الأقل وأصيب 890 بجروح الأربعاء، وفق حصيلة محدثة لوزارة الصحة اللبنانية، جراء عشرات الغارات الإسرائيلية المتزامنة على مناطق عدة في لبنان، بينها بيروت.

1:29 AM
غارة على الضاحية

أكدت مراسلة "العربي الجديد" شنّ الاحتلال الإسرائيلي غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت فجر الخميس.

12:38 AM
تحذير أممي بشأن الأوضاع في لبنان

أكد المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، عمران رضا، لـ"العربي الجديد" في نيويورك، أن كثيراً من اللبنانيين لا يعرفون ما إذا كانوا سيتمكنون من العودة إلى قراهم وبيوتهم في الجنوب، حتى في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وجاءت تصريحاته رداً على أسئلة طُرحت خلال مؤتمر صحافي عقده من بيروت عبر دائرة متلفزة مع الصحافيين المعتمدين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الأربعاء.

المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا 8 إبريل 2026(فيسبوك)
أخبار
منسق الأمم المتحدة في لبنان: العودة إلى الجنوب محفوفة بالمخاطر

12:37 AM
سورية تدين العدوان على لبنان

دانت وزارة الخارجية السورية العدوان الإسرائيلي على لبنان ودعت المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات".

12:36 AM

أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، اليوم الأربعاء، أن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهشّ، بسبب الهجمات الإسرائيلية على لبنان، "خيار إيران"، وذلك قبل أيام من قيادته محادثات معلنة مع طهران في باكستان. وقال فانس للصحافيين في المجر: "إذا أرادت إيران أن تدع هذه المفاوضات تنهار... بسبب لبنان، الذي لا علاقة له بها، والذي لم تقل الولايات المتحدة يوماً إنه جزء من وقف إطلاق النار، فهذا في النهاية خيارها".

جيه دي فانس في البيت الأبيض، 27 مارس 2026 (هيذر ديل/Getty)
أخبار
فانس: الأمر يعود لإيران إذا كانت تريد انهيار الهدنة بسبب لبنان

12:16 am

لوغو العربي الجديد
استمرار البحث عن ناجين تحت الأنقاض

تواصل فرق الإسعاف والإنقاذ اللبنانية عمليات رفع الأنقاض والبحث عن ناجين، وانتشال جثامين شهداء، من المناطق التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية العنيفة الأربعاء.

12:15 am

لوغو العربي الجديد
قصف مدفعي على الخيام

سُجل قصف إسرائيلي مدفعي استهدف بلدة الخيام، جنوبي لبنان، تزامناً مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة.

 

12:14 am

لوغو العربي الجديد
غارة على القاسمية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستهداف غارة إسرائيلية ثانية قبيل منتصف الليل، منطقة القاسمية في قضاء صور جنوبي لبنان، بعد غارة سابقة استهدفت جسر القاسمية البحري.

12:12 am

فرانس برس

ماكرون: وقف النار في لبنان شرط لاتفاق مستدام

شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيريه الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان، على ضرورة أن يشمل اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران لبنان، وهو "شرط أساسي" لكي يكون الاتفاق "مستداماً". وقال ماكرون على منصة إكس: "أعربت عن أملي في أن تحترم جميع الأطراف المتحاربة وقف إطلاق النار بشكل كامل، على كل جبهات الحرب، بما في ذلك لبنان. هذا شرط أساسي لكي يكون وقف إطلاق النار هذا مستداماً".

12:01 am

لوغو العربي الجديد
أبرز التطورات في لبنان أمس الأربعاء
  • مئات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية عنيفة
  • رئيس الحكومة اللبنانية يعلن الخميس يوم حداد وطني
  • جيش الاحتلال يقصف جسر القاسمية البحري ويفجر منازل
  • نتنياهو: وجّهنا لحزب الله ضربة كبرى
  • باكستان: وقف إطلاق النار يشمل لبنان
  • سلام: لا أحد يفاوض باسم لبنان سوى الدولة اللبنانية
  • جيش الاحتلال: استهداف نحو 100 موقع لحزب الله خلال 10 دقائق
  • رئيس الأركان الإسرائيلي: سنواصل ضرب حزب الله دون توقف
  • طهران تدرس الرد على خرق وقف النار في لبنان
  • حزب الله: مجازر اليوم تؤكد حقنا الطبيعي بالرد على الاحتلال
  • جيش الاحتلال: مقتل جندي وإصابة 5 في جنوب لبنان
  • إدانات عربية ودولية واسعة للغارات الإسرائيلية العنيفة على لبنان
دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
قوات أميركية جنوبي العراق، 21 مارس 2003 (روميو غاكاد/ فرانس برس)
التحديثات الحية
تقارير عربية
مباشر

ذكرى خاصة لاحتلال العراق على هامش الحرب على إيران

آثار غارات إسرائيلية على بيروت، 8 إبريل 2026 (Getty)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

خاص | مصدر بالخارجية الباكستانية: واشنطن تنصلت من شمول لبنان بالهدنة

مصلون في الأقصى بعد 40 يوما على إغلاقه 9/ 4/2026 (محافظة القدس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

أول صلاة في الأقصى بعد إغلاقه 40 يوماً وسط تمديد اقتحامات المستوطنين