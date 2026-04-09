العدوان على لبنان | حداد وطني غداة مجازر إسرائيلية واسعة

تقارير عربية
العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
09 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 01:35 (توقيت القدس)
+ الخط -

على الرغم من تأكيد الوسيط الباكستاني أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه فجر الأربعاء بين واشنطن وطهران يشمل أيضاً جبهة لبنان وإسرائيل، شهدت العاصمة بيروت ومناطق واسعة في لبنان، الأربعاء، واحداً من أعنف أيام الحرب، بعد تجدد العدوان الإسرائيلي في 2 مارس/ آذار الماضي، حيث شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت نحو 100 هدف خلال عشر دقائق فقط، مطلقاً اسم "الظلام الأبدي" على عدوانه الجديد، في وقت لم يعلن حزب الله، الأربعاء، عن أي عملية عسكرية ضد الاحتلال ومواقعه أو مستوطناته، مكتفياً بتأكيد "حقه الطبيعي والقانوني بمقاومة الاحتلال والرد على عدوانه".

ومساء الأربعاء، أعلن الدفاع المدني اللبناني أنه انتشل 254 شهيداً إلى جانب 1165 جريحاً جراء الغارات الإسرائيلية، في وقت قالت وزارة الصحة اللبنانية إن العدوان أسفر عن استشهاد 182 شخصاً وجرح 890 جريحاً، في حصيلة غير نهائية، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس حتى 8 إبريل/ نيسان إلى 1739 شهيداً و5873 جريحاً. وأعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام الخميس يوم حداد وطني على شهداء وجرحى الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت مئات المدنيين.

في الموازاة، وفي استمرار لمسلسل فصل جنوب لبنان عن باقي المناطق، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء جسر القاسمية البحري في قضاء صور جنوباً، وذلك بعد إخلاء الجيش اللبناني له، إثر تهديد إسرائيلي باستهدافه. وفي الجنوب أيضاً، وفضلاً عن الغارات العنيفة التي استهدفت مناطق عدة، بينها مدينة صيدا، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، نفذ جيش الاحتلال عملية تفجير لمنازل في بلدتي الناقورة وعيتا الشعب الحدوديتين.

سياسياً، يعيش اللبنانيون على وقع تضارب كبير بشأن شمول اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة جبهة لبنان، إذ أكد كبار المسؤولين الأميركيين، على رأسهم الرئيس دونالد ترامب، أن لبنان ليس مشمولاً بالاتفاق. وقال ترامب إنهم لم يكونوا مشمولين بسبب حزب الله "وسيجري التعامل مع ذلك أيضاً. الأمور على ما يرام". وفي رده على سؤال عما إذا كان موافقاً على استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، أكد ترامب أن "هذا اشتباك منفصل". في المقابل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي توسطت بلاده في الاتفاق، أن لبنان مشمول فيه.

كل تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان يتابعها "العربي الجديد" تباعاً:

1:34 AM
الصليب الأحمر يندد بـ"الموت والدمار"

ندّدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأربعاء بـ"الموت والدمار" في مناطق ذات كثافة سكانية في لبنان، بعد ضربات عنيفة شنّتها إسرائيل. وقالت اللجنة في بيان إن أسلحة متفجرة ثقيلة ذات آثار واسعة النطاق أصابت أحياء سكنية مكتظة، بما فيها العاصمة بيروت، دون إنذارات مسبقة.

وجاء في بيان للجنة: "أي اتفاق شامل بشأن المنطقة يجب أن يأخذ في الاعتبار سلامة المدنيين في لبنان وحمايتهم وكرامتهم"، لافتا إلى أن الناس يحتاجون "بإلحاح إلى متنفّس من العنف بعد أكثر من خمسة أسابيع من الأعمال القتالية". وقتل 182 شخصا على الأقل وأصيب 890 بجروح الأربعاء، وفق حصيلة محدثة لوزارة الصحة اللبنانية، جراء عشرات الغارات الإسرائيلية المتزامنة على مناطق عدة في لبنان، بينها بيروت.

1:29 AM
غارة على الضاحية

أكدت مراسلة "العربي الجديد" شنّ الاحتلال الإسرائيلي غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت فجر الخميس.

12:38 AM
تحذير أممي بشأن الأوضاع في لبنان

أكد المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، عمران رضا، لـ"العربي الجديد" في نيويورك، أن كثيراً من اللبنانيين لا يعرفون ما إذا كانوا سيتمكنون من العودة إلى قراهم وبيوتهم في الجنوب، حتى في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وجاءت تصريحاته رداً على أسئلة طُرحت خلال مؤتمر صحافي عقده من بيروت عبر دائرة متلفزة مع الصحافيين المعتمدين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الأربعاء.

المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا 8 إبريل 2026(فيسبوك)
أخبار
التحديثات الحية

منسق الأمم المتحدة في لبنان: العودة إلى الجنوب محفوفة بالمخاطر

12:37 AM
سورية تدين العدوان على لبنان

دانت وزارة الخارجية السورية العدوان الإسرائيلي على لبنان ودعت المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات".

12:36 AM

أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، اليوم الأربعاء، أن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهشّ، بسبب الهجمات الإسرائيلية على لبنان، "خيار إيران"، وذلك قبل أيام من قيادته محادثات معلنة مع طهران في باكستان. وقال فانس للصحافيين في المجر: "إذا أرادت إيران أن تدع هذه المفاوضات تنهار... بسبب لبنان، الذي لا علاقة له بها، والذي لم تقل الولايات المتحدة يوماً إنه جزء من وقف إطلاق النار، فهذا في النهاية خيارها".

جيه دي فانس في البيت الأبيض، 27 مارس 2026 (هيذر ديل/Getty)
أخبار
التحديثات الحية

فانس: الأمر يعود لإيران إذا كانت تريد انهيار الهدنة بسبب لبنان

12:16 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
استمرار البحث عن ناجين تحت الأنقاض

تواصل فرق الإسعاف والإنقاذ اللبنانية عمليات رفع الأنقاض والبحث عن ناجين، وانتشال جثامين شهداء، من المناطق التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية العنيفة الأربعاء.

12:15 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
قصف مدفعي على الخيام

سُجل قصف إسرائيلي مدفعي استهدف بلدة الخيام، جنوبي لبنان، تزامناً مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة.

 

12:14 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
غارة على القاسمية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستهداف غارة إسرائيلية ثانية قبيل منتصف الليل، منطقة القاسمية في قضاء صور جنوبي لبنان، بعد غارة سابقة استهدفت جسر القاسمية البحري.

12:12 am

avata
ماكرون: وقف النار في لبنان شرط لاتفاق مستدام

شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيريه الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان، على ضرورة أن يشمل اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران لبنان، وهو "شرط أساسي" لكي يكون الاتفاق "مستداماً". وقال ماكرون على منصة إكس: "أعربت عن أملي في أن تحترم جميع الأطراف المتحاربة وقف إطلاق النار بشكل كامل، على كل جبهات الحرب، بما في ذلك لبنان. هذا شرط أساسي لكي يكون وقف إطلاق النار هذا مستداماً".

12:01 am

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
أبرز التطورات في لبنان أمس الأربعاء
  • مئات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية عنيفة
  • رئيس الحكومة اللبنانية يعلن الخميس يوم حداد وطني
  • جيش الاحتلال يقصف جسر القاسمية البحري ويفجر منازل
  • نتنياهو: وجّهنا لحزب الله ضربة كبرى
  • باكستان: وقف إطلاق النار يشمل لبنان
  • سلام: لا أحد يفاوض باسم لبنان سوى الدولة اللبنانية
  • جيش الاحتلال: استهداف نحو 100 موقع لحزب الله خلال 10 دقائق
  • رئيس الأركان الإسرائيلي: سنواصل ضرب حزب الله دون توقف
  • طهران تدرس الرد على خرق وقف النار في لبنان
  • حزب الله: مجازر اليوم تؤكد حقنا الطبيعي بالرد على الاحتلال
  • جيش الاحتلال: مقتل جندي وإصابة 5 في جنوب لبنان
  • إدانات عربية ودولية واسعة للغارات الإسرائيلية العنيفة على لبنان
دلالات
المساهمون
المزيد في سياسة
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

ستارمر يلتقي بن سلمان في جدة.. لـ"دعم حليف راسخ"

فو كونغ في مجلس الأمن، نيويورك، 7 إبريل 2026 (Getty)
التحديثات الحية
تقارير دولية
مباشر

مصلحة صينية بوقف الحرب مع إيران عند هذا الحد

المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا 8 إبريل 2026(فيسبوك)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

منسق الأمم المتحدة في لبنان: العودة إلى الجنوب محفوفة بالمخاطر