العدوان على لبنان | إسرائيل توسع إنذاراتها في الضاحية غداة يوم دامٍ

بيروت

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت

العربي الجديد

التحديثات الحية
09 ابريل 2026   |  آخر تحديث: 17:22 (توقيت القدس)
وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي دائرة إنذاراته في الضاحية الجنوبية لبيروت غداة يوم دام في لبنان شهد سقوط حوالى 200 شهيد وأكثر من ألف جريح جراء غارات متزامنة. وأدخل جيش الاحتلال، اليوم الخميس، منطقة الجناح ضمن إنذاراته للضاحية لأول مرة، رغم أنها لا تزال مأهولة بالسكان وتستضيف عدداً من النازحين، وكانت قد تعرضت سابقاً لعدة اعتداءات دون صدور إنذارات مسبقة. يأتي هذا بينما استأنف حزب الله عملياته، معلناً أنها "ردّ على خرق العدو لاتفاق وقف إطلاق النار، وبعدما التزمت المقاومة بوقف النار ولم يلتزم به العدو".

وعلى الرغم من تأكيد الوسيط الباكستاني أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه فجر الأربعاء بين واشنطن وطهران يشمل أيضاً جبهة لبنان وإسرائيل، شهدت العاصمة بيروت ومناطق واسعة في لبنان، أمس الأربعاء، واحداً من أعنف أيام الحرب، بعد تجدد العدوان الإسرائيلي في 2 مارس/ آذار الماضي، حيث شنّ طيران الاحتلال الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت نحو 100 هدف خلال عشر دقائق فقط، مطلقاً اسم "الظلام الأبدي" على عدوانه الجديد. وأعلن وزير الصحة اللبناني راكان ناصر الدين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان يوم أمس إلى 203 شهداء وأكثر من ألف مصاب، فيما أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام الخميس يوم حداد وطني على شهداء وجرحى الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت مئات المدنيين.

سياسياً، يعيش اللبنانيون على وقع تضارب كبير بشأن شمول اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة جبهة لبنان، إذ أكد كبار المسؤولين الأميركيين، على رأسهم الرئيس دونالد ترامب، أن لبنان ليس مشمولاً بالاتفاق. وقال ترامب إنهم لم يكونوا مشمولين بسبب حزب الله "وسيجري التعامل مع ذلك أيضاً. الأمور على ما يرام". وفي رده على سؤال عما إذا كان موافقاً على استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، أكد ترامب أن "هذا اشتباك منفصل". في المقابل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الذي توسطت بلاده في الاتفاق، أن لبنان مشمول فيه.

وأكد مسؤول إيراني صحة ما أورده "العربي الجديد" صباح اليوم عن كواليس الجهود الدبلوماسية بشأن الهجمات على لبنان والمفاوضات في إسلام أباد، وتلقي طهران رسائل ووعوداً أميركية بأن تشمل الهدنة لبنان مع القول إن باكستان طلبت عدم الرد فرصة للجهود الدبلوماسية وإن الساعات المقبلة "حساسة". وأكد بزشكيان، اليوم الخميس، في منشور على "إكس" أن الاعتداءات على لبنان "يُعد انتهاكاً واضحاً للاتفاق الأولي لوقف إطلاق النار"، مضيفاً أن هذا التصرف "يشكل إشارة خطيرة على الخداع وعدم الالتزام بالاتفاقات المحتملة"، محذراً من أن استمرار مثل هذه الإجراءات "سيجعل التفاوض بلا معنى". وشدد بزشكيان على أن "أيدينا ستبقى على الزناد"، مؤكداً أن "إيران لن تترك الإخوة والأخوات في لبنان أبداً".

بدوره، أعلن مكتب رئاسة الوزراء اللبنانية أن رئيس الحكومة نواف سلام اتصل برئيس مجلس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وأشاد بالجهود التي قام بها والتي أدّت إلى وقف إطلاق النار. وطلب منه التأكيد أن وقف إطلاق النار يجب أن يشمل لبنان منعاً لتكرار الاعتداءات الإسرائيلية التي شهدناها أمس. من جهته، دان رئيس وزراء باكستان الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، وأكد أن بلاده تعمل لتأمين السلام والاستقرار فيه.

05:12 pm

العربي الجديد

بيروت
لبنانيون يروون لحظات الرعب التي عاشوها في بيروت

روى لبنانيون لـ"العربي الجديد" تفاصيل لحظات الرعب التي عاشوها غداة قصف إسرائيلي عنيف وغير مسبوق، استهدف مناطق واسعة في بيروت، وأسفر عن سقوط مئات الشهداء والجرحى والمفقودين.

لبنانيون يروون لحظات الرعب التي عاشوها في بيروت
04:33 pm

العربي الجديد

بيروت
حزب الله يخوض اشتباكات مع قوة إسرائيلية في بنت جبيل

أعلن حزب الله أن مقاتليه يخوضون اشتباكات مع قوة إسرائيلية حاولت التقدم باتجاه سوق مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان، مؤكداً استمرار الاشتباكات، بالتزامن مع استهداف تجمعات لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في محيط مجمع موسى عباس ومثلث التحرير والمهنية بصليات صاروخية ورمايات مدفعية.

وأضاف الحزب أن مقاتليه استهدفوا تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في موقع المرج، كما نفذوا هجوماً بسرب من المسيّرات الانقضاضية على تجمع للجنود في مستوطنة مسكاف عام. وأشار إلى استهداف بنى تحتية للجيش الإسرائيلي في مستوطنة يسود همعلاه، إضافة إلى قصف مستوطنتي كريات شمونة وأفيفيم بصليات صاروخية. وأكد حزب الله أن هذه العمليات "تأتي رداً على خرق اتفاق وقف إطلاق النار"، مشدداً على أن الرد سيستمر.

4:29 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
نزوح في الجناح بعد تهديدات إسرائيلية

قالت مراسلة "العربي الجديد" إن منطقة الجناح تشهد حركة نزوح بعد التهديد الإسرائيلي للأهالي.

4:28 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
غارة إسرائيلية تستهدف مركزاً صحياً في برج قلاويه

قال مصدر في بلدية برج قلاويه لـ"العربي الجديد" إن غارة إسرائيلية استهدفت مركز الهيئة الصحية في البلدة بمحافظة بنت جبيل جنوبي لبنان، مشيراً إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال مستمرة، حيث يجري العمل على سحب شخص من داخل المركز، فيما نُقل شخصان إلى المستشفى بانتظار معرفة مصيرهما. وأضاف المصدر أن هذا هو المركز الثالث الذي يُستهدف في البلدة، بعد استهداف المركز الأساسي ومركز احتياط سابقاً.

04:27 pm

سارة مطر

سارة مطر
سارة مطر
صحافية لبنانية، متخصّصة في قضايا المجتمع وحقوق الإنسان والبيئة والصحافة العلمية، خبيرة إعلام وتواصل وعلاقات عامة منذ أكثر من 18 عاماً. من أسرة العربي الجديد.
بيروت
الأربعاء الأسود... استجابة طبية فاعلة في لبنان

لم يكن الأربعاء الأسود أول محطة مأساوية في تاريخ مستشفيات لبنان التي باتت أكثر صلابة في مواجهة الكوارث وإغاثة أعداد هائلة من المصابين، عقب تجربة انفجار مرفأ بيروت وتفجيرات البيجر واللاسلكي. غير أن الغارات الوحشية أثارت الذعر من تكرار الإجرام الإسرائيلي بحق المدنيين وتفلّت الوضع الصحي.

أمام أحد مستشفيات بيروت، 8 إبريل 2026 (فضل عيتاني/فرانس برس)
الأربعاء الأسود... استجابة طبية فاعلة في لبنان وخشية من مجازر جديدة

04:22 pm

العربي الجديد

بيروت
حزب الله: استهداف جرّافة عسكرية إسرائيلية في الجنوب

أعلن حزب الله أن مقاتليه في المقاومة الإسلامية استهدفوا جرّافة عسكرية إسرائيلية من نوع D9 بواسطة محلّقة انقضاضية.

4:19 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
جيش الاحتلال يدرج الجناح ضمن إنذاراته رغم وجود السكان

أدخل جيش الاحتلال منطقة الجناح ضمن إنذاراته، رغم أنها لا تزال مأهولة بالسكان وتستضيف عدداً من النازحين، وكانت قد تعرضت سابقاً لعدة اعتداءات دون صدور إنذارات مسبقة.

3:50 PM

ريتا الجمّال

ريتا الجمّال (العربي الجديد)
ريتا الجمّال
صحافية لبنانية. مراسلة العربي الجديد في بيروت.
بيروت
إنذار جديد لسكان الضاحية الجنوبية يشمل الجناح لأول مرة

جدّد جيش الاحتلال إنذاره لسكان الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديداً في الجناح والشياح وتحويطة الغدير وبرج البراجنة والحدث والليلكي والغبيري وحارة حريك. ولفتت مراسلة "العربي الجديد" إلى أنّ الإنذار شمل منطقة الجناح للمرة الأولى.

02:07 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
لبنان يقرر تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن بشأن الاعتداءات

قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، عقب جلسة مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت التقدّم بشكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي على خلفية تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان واتساعها، لا سيما في بيروت، موعزاً إلى الجيش والقوى الأمنية المباشرة فوراً بتعزيز بسط سيطرة الدولة الكاملة على بيروت، وحصر السلاح بالقوى الشرعية وحدها.

01:15 pm

العربي الجديد

بيروت
حزب الله: استهدفنا تجمّعاً لجنود جيش العدوّ في موقع المرج

أعلن حزب الله استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع المرج بالصواريخ، لافتاً إلى أن ذلك "يأتي دفاعاً عن لبنان وشعبه، وردّاً على خرق العدوّ لاتفاق وقف إطلاق النار".

01:14 pm

العربي الجديد

بيروت
محاولات لفتح جسر القاسمية البحري

تعمل فرق الدفاع المدني وعناصر الجيش اللبناني على فتح جسر القاسمية البحري جنوبي لبنان، والكشف عليه بعد استهدافه ليلاً من قبل الاحتلال الإسرائيلي، في ظلّ محاولات مكثفة لتأمين ممرّ للسيارات خصوصاً أنّه بات المنفذ الوحيد أمام السكان للخروج من جنوب نهر الليطاني باتجاه شماله، ولا سيما أن البدائل المحدودة المتبقية على مستوى القطاع، تعدّ من المسارات الخطيرة والمهدّدة في ظل وقوعها ضمن نطاق العمليات الإسرائيلية.

12:37 pm

العربي الجديد

بيروت
الجيش اللبناني يعلن استشهاد 4 من جنوده في قصف إسرائيلي أمس

أعلنت قيادة الجيش اللبناني استشهاد أربعة من عناصر الجيش من جراء غارات إسرائيلية على لبنان يوم أمس. والشهداء هم: الرقيب أول الشهيد حسين خالد ياسين في مدينة صيدا، الجندي الشهيد محمد بسام شحيتلي في بلدة شمسطار - بعلبك، المجند الشهيد علي حسن قاسم في بلدة شمسطار – بعلبك، التلميذ الشهيد علي ناصر الدين في بلدة المنصورة – الهرمل.

12:36 pm

العربي الجديد

حيفا
نتنياهو: نواصل توجيه الضربات إلى حزب الله

أكد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الخميس، استمرار العدوان على لبنان، بذريعة استهداف حزب الله وعناصره. وقال نتنياهو: "نواصل توجيه الضربات إلى حزب الله بقوة ودقة وبحزم. في بيروت قمنا بتصفية علي يوسف حرشي، السكرتير الشخصي للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، وأحد أقرب الأشخاص إليه. وفي الوقت نفسه، هاجم الجيش الإسرائيلي الليلة سلسلة من البنى التحتية التابعة للتنظيم في جنوب لبنان، من بينها ممرات استخدمت لنقل آلاف قطع السلاح والصواريخ والقاذفات، إضافة إلى مخازن ذخيرة ومنصات إطلاق ومقرات تابعة لحزب الله".

 

12:18 pm

العربي الجديد

بيروت
أمير قطر يؤكد تضامن بلاده مع لبنان واستعدادها للمساعدة

تلقى الرئيس اللبناني جوزاف عون اتصالاً هاتفياً من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قدّم خلاله التعازي بضحايا الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، معرباً عن "تضامن دولة قطر مع لبنان في الظروف الصعبة التي يمر بها، واستعدادها للمساعدة في كل ما يؤدي إلى وقف التصعيد العسكري، ولا سيما لجهة شمول لبنان في اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الاميركية وإيران". وشكر عون بحسب بيان للرئاسة اللبنانية "أمير قطر على مواقفه المتضامنة دائماً مع لبنان وشعبه"، مثمناً "الدعم الذي تقدمه قطر للبنان واللبنانيين في المجالات والظروف كافة، ولا سيما المعدات الطبية والإغاثية العاجلة".

12:15 pm

العربي الجديد

بيروت
السفير المصري: مساعٍ لشمل لبنان باتفاق وقف النار

قال السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، إنه وضع رئيس البرلمان نبيه بري في لقائهما صباح اليوم الخميس بالتحركات المصرية الهادفة إلى إيقاف إطلاق النار في لبنان، إضافة إلى مناقشة قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقف إطلاق النار لمدة أسبوعين، بوصفه "قراراً مهماً"، يجب أن ينعكس أيضاً على الجبهة اللبنانية.

وأشار موسى في تصريح بعد لقائه بري إلى أن "ما تقوم به مصر الآن والشركاء هو محاولة لتضمين لبنان في هذا الاتفاق"، مؤكداً أن استمرار اعتداءات إسرائيل بهذا الشكل سيضرّ بالأمن في الإقليم، وأن وقف إطلاق النار يجب أن يمتدّ ويشمل لبنان. وشدد موسى على أن مصر تقوم بجهد لمحاولة اتخاذ قرار بوقف إطلاق النار في لبنان بأسرع وقتٍ ممكنٍ، مؤكداً أن "المساعي مستمرّة ولن تتوقف"، مضيفاً: "نحن نحاول قدر الإمكان أن نصل إلى إيقاف النار في لبنان والجهد سيستمرّ، ونرجو أن نحصل على شيء جيد في الوقت القادم".

11:33 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
حزب الله يعلن استهداف كريات شمونة والمطلة بالصواريخ

أعلن حزب الله استهداف مستوطنتي كريات شمونة والمطلة برشقات صاروخيّة، مؤكداً أن "هذا الردّ سيستمرّ إلى أنّ يتوقّف العدوان الإسرائيليّ الأميركيّ على بلدنا وشعبنا".

11:31 am

العربي الجديد

بيروت
ارتفاع عدد الشهداء جراء غارات الاحتلال أمس إلى 203

أعلن وزير الصحة اللبناني راكان ناصر الدين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان يوم أمس إلى 203 شهداء، إضافة إلى أكثر من ألف مصاب.

11:30 am

العربي الجديد

حيفا
صفارات الإنذار تدوي في منطقة الجليل الأعلى

دوت صفارات الإنذار مجددًا في منطقة الجليل الأعلى عقب رشقة صاروخية من لبنان.

11:30 am

الأناضول

الأناضول
إسرائيل تدمر جسر القاسمية وتعمق عزل جنوب لبنان

دمر الجيش الإسرائيلي جسراً إضافياً يُعرف باسم "القاسمية البحري" فوق نهر الليطاني جنوبي لبنان، ما رفع الإجمالي إلى 8 جسور مستهدفة وعزل مناطق واسعة جنوباً، منذ بدء عدوانه الموسع في 2 مارس/ آذار الماضي. وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، "نفذ العدو الإسرائيلي، الأربعاء، غارة عنيفة استهدفت جسر القاسمية ودمرته".

10:52 am

رويترز

رويترز
الصين تدعو إلى احترام "سيادة" لبنان و"أمنه"

شدّدت بكين على ضرورة عدم انتهاك سيادة لبنان وأمنه، الخميس. وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ خلال المؤتمر الصحافي الدوري للوزارة إن "سيادة لبنان وأمنه ينبغي ألا يكونا موضع انتهاك. ولا بدّ من ضمان سلامة المدنيين والأعيان"، مشيرة إلى أن بكين تدعو لضبط النفس والتهدئة.

10:49 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
وزير خارجية مصر: استمرار استهداف لبنان يقوض استقرار المنطقة

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، أن استمرار استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية في لبنان يهدد بتوسيع دائرة الصراع وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه  عبد العاطي مع نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني أمس الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الخارجية تميم خلاف اليوم الخميس، إن الوزير عبد العاطي أعرب خلال الاتصال عن إدانة مصر القاطعة واستنكارها البالغ للعدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان والذي استهدف مناطق عديدة من الجمهورية اللبنانية، وأسفر عن وقوع مئات من الضحايا والمصابين، مؤكدًا رفض مصر الكامل المساس بسيادة لبنان ووحدته وسلامة أراضيه.

وأضاف أن عبد العاطي أكد أن استمرار استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية في لبنان يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي الإنساني والأعراف الدولية، فضلًا عن كونه خرقا جسيما لقرار مجلس الأمن رقم 1701 ، بما يهدد بتوسيع دائرة الصراع وتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها. وشدد على ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري، محذرا من خطورة الانزلاق إلى مزيد من التوتر قد يفضي إلى تداعيات خطيرة، مؤكدا انه جاري تكثيف الاتصالات مع الشركاء الإقليميين والدوليين لوقف العدوان.

 من جانبه، ثمن رئيس مجلس الوزراء اللبناني بحسب المتحدث، المواقف المصرية الثابتة والداعمة للبنان فى ظل الظروف الدقيقة الراهنة، معربا عن تقديره للجهود التى تبذلها مصر لوقف العدوان الاسرائيلي.

10:46 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
بيروت
جيش الاحتلال يعلن اغتيال سكرتير نعيم قاسم

أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال علي يوسف حرشي، السكرتير الشخصي وابن شقيق الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، في غارات على بيروت أمس.

10:37 am

رويترز

رويترز
بريطانيا: قصف إسرائيل لبنان "مدمر للغاية"

قالت إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية اليوم الخميس، إن قصف إسرائيل لبنان "مدمر للغاية"، مضيفة أن الحرب يجب أن تتوقف لمنع تداعي وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضافت لتايمز راديو "نريد أن نرى لبنان مشمولا في وقف إطلاق النار... نريد توسيع نطاقه ليشمل لبنان لأن عدم حدوث ذلك سيزعزع استقرار المنطقة بأكملها". وتابعت قائلة "هذا التصعيد الذي رأيناه من إسرائيل أمس مدمر للغاية ونريد أن نرى وقفا للأعمال القتالية".

10:12 am

العربي الجديد

بيروت
7 شهداء وعدد من الجرحى في بلدة العباسية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام، بوقوع 7 شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف إسرائيلي على بلدة العباسية في صور جنوبي لبنان.

 

10:10 am

العربي الجديد

بيروت
غارات الاحتلال تدمر ثلاثة مبان في الضاحية الجنوبية

قالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا، أسفرت عن تدمير ثلاثة مبان سكنية في منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت، مشيرة إلى أن فرق الإسعاف والدفاع المدني ما زالت تواصل أعمال رفع الركام والإنقاذ.

10:07 am

العربي الجديد

بيروت
حزب الله يستهدف قوّة إسرائيليّة في منزل بمشروع الطيبة

أعلن حزب الله، استهداف آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "نميرا: في بلدة الطيبة بصاروخ موجّه، إلى جانب استهداف قوّة إسرائيليّة متموضعة داخل منزل في مشروع الطيبة بمسيّرة انقضاضيّة.

10:03 AM
صفارات إنذار في كريات شمونة ومحيطها

دوت صفارات الإنذار تدوي في كريات شمونة ومحيطها.

9:59 AM
فرنسا تدين بشدة الضربات الإسرائيلية على لبنان

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، الخميس عبر أثير إذاعة "فرانس انتر"ـ أن الضربات الإسرائيلية على لبنان "غير مقبولة"، مشيرا إلى تضامن فرنسا مع يوم الحداد الوطني الذي أقرّته السلطات اللبنانية.

وأضاف بارو: "ندين بشدّة هذه الضربات الكثيفة... التي أودت في خلال 10 دقائق بحياة أكثر من 250 شخصا أضيفوا إلى 1500 ضحية قضوا في النزاع الذي أشعل حزب الله فتيله ضدّ إسرائيل في الثاني من آذار/مارس الماضي"، مشدّدا على أن "هذه الهجمات غير مقبولة خصوصا أنها تضعف وقف إطلاق النار المؤقّت الذي تمّ التوصّل إليه بالأمس بين الولايات المتحدة وإيران".

ومضى قائلاّ: "ينبغي لإيران أن تتوقّف عن ترهيب إسرائيل بواسطة حزب الله الذي ينبغي له بصورة ملحّة أن يلقي السلاح ويسلّمه إلى الدولة اللبنانية. ولكن، لا! ينبغي ألا يكون لبنان بمثابة كبش فداء لحكومة مربكة لأنه تمّ التوصّل إلى وقف لإطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران".

07:57 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
الاحتلال يعترض 3 صواريخ أطلقت من لبنان

أفادت القناة 12 الإسرائيلية باعتراض 3 صواريخ أطلقت من لبنان باتجاه أفيفيم والمنارة ومرغليوت خلال الساعات الأخيرة.

06:36 am

فرانس برس

فرانس برس
الأمم المتحدة: الضربات على لبنان خطر جسيم على الهدنة

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأربعاء، من أن الضربات الإسرائيلية المستمرة على لبنان تشكّل "خطرا جسيما" على اتفاق وقف النار بين الولايات المتحدة وإيران. وقال الناطق باسم غوتيريس في بيان إن "النشاط العسكري المستمر في لبنان يشكل خطرا جسيما على وقف إطلاق النار والجهود المبذولة لتحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة. يكرر الأمين العام دعوته لجميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية فورا".

04:21 am

العربي الجديد

بيروت
حزب الله يعلن استهداف مستوطنة المنارة بصلية صاروخية

أعلن "حزب الله" عن استهداف مستوطنة المنارة شماليّ إسرائيل بصلية صاروخية، مؤكداً أن الردّ سيستمر إلى أنّ يتوقّف العدوان على لبنان.

 

1:34 AM
الصليب الأحمر يندد بـ"الموت والدمار"

ندّدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأربعاء بـ"الموت والدمار" في مناطق ذات كثافة سكانية في لبنان، بعد ضربات عنيفة شنّتها إسرائيل. وقالت اللجنة في بيان إن أسلحة متفجرة ثقيلة ذات آثار واسعة النطاق أصابت أحياء سكنية مكتظة، بما فيها العاصمة بيروت، دون إنذارات مسبقة.

وجاء في بيان للجنة: "أي اتفاق شامل بشأن المنطقة يجب أن يأخذ في الاعتبار سلامة المدنيين في لبنان وحمايتهم وكرامتهم"، لافتا إلى أن الناس يحتاجون "بإلحاح إلى متنفّس من العنف بعد أكثر من خمسة أسابيع من الأعمال القتالية". وقتل 182 شخصا على الأقل وأصيب 890 بجروح الأربعاء، وفق حصيلة محدثة لوزارة الصحة اللبنانية، جراء عشرات الغارات الإسرائيلية المتزامنة على مناطق عدة في لبنان، بينها بيروت.

1:29 AM
غارة على الضاحية

أكدت مراسلة "العربي الجديد" شنّ الاحتلال الإسرائيلي غارة على الضاحية الجنوبية لبيروت فجر الخميس.

12:38 AM
تحذير أممي بشأن الأوضاع في لبنان

أكد المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان، عمران رضا، لـ"العربي الجديد" في نيويورك، أن كثيراً من اللبنانيين لا يعرفون ما إذا كانوا سيتمكنون من العودة إلى قراهم وبيوتهم في الجنوب، حتى في حال التوصل إلى وقف لإطلاق النار. وجاءت تصريحاته رداً على أسئلة طُرحت خلال مؤتمر صحافي عقده من بيروت عبر دائرة متلفزة مع الصحافيين المعتمدين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، الأربعاء.

المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران رضا 8 إبريل 2026(فيسبوك)
12:37 AM
سورية تدين العدوان على لبنان

دانت وزارة الخارجية السورية العدوان الإسرائيلي على لبنان ودعت المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته في مواجهة هذه الانتهاكات".

12:36 AM

أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، اليوم الأربعاء، أن انهيار اتفاق وقف إطلاق النار الهشّ، بسبب الهجمات الإسرائيلية على لبنان، "خيار إيران"، وذلك قبل أيام من قيادته محادثات معلنة مع طهران في باكستان. وقال فانس للصحافيين في المجر: "إذا أرادت إيران أن تدع هذه المفاوضات تنهار... بسبب لبنان، الذي لا علاقة له بها، والذي لم تقل الولايات المتحدة يوماً إنه جزء من وقف إطلاق النار، فهذا في النهاية خيارها".

جيه دي فانس في البيت الأبيض، 27 مارس 2026 (هيذر ديل/Getty)
12:16 am

العربي الجديد

بيروت
استمرار البحث عن ناجين تحت الأنقاض

تواصل فرق الإسعاف والإنقاذ اللبنانية عمليات رفع الأنقاض والبحث عن ناجين، وانتشال جثامين شهداء، من المناطق التي استهدفتها الغارات الإسرائيلية العنيفة الأربعاء.

12:15 am

العربي الجديد

بيروت
قصف مدفعي على الخيام

سُجل قصف إسرائيلي مدفعي استهدف بلدة الخيام، جنوبي لبنان، تزامناً مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة.

 

12:14 am

العربي الجديد

بيروت
غارة على القاسمية

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستهداف غارة إسرائيلية ثانية قبيل منتصف الليل، منطقة القاسمية في قضاء صور جنوبي لبنان، بعد غارة سابقة استهدفت جسر القاسمية البحري.

12:12 am

فرانس برس

فرانس برس
ماكرون: وقف النار في لبنان شرط لاتفاق مستدام

شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيريه الأميركي دونالد ترامب والإيراني مسعود بزشكيان، على ضرورة أن يشمل اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران لبنان، وهو "شرط أساسي" لكي يكون الاتفاق "مستداماً". وقال ماكرون على منصة إكس: "أعربت عن أملي في أن تحترم جميع الأطراف المتحاربة وقف إطلاق النار بشكل كامل، على كل جبهات الحرب، بما في ذلك لبنان. هذا شرط أساسي لكي يكون وقف إطلاق النار هذا مستداماً".

12:01 am

العربي الجديد

بيروت
أبرز التطورات في لبنان أمس الأربعاء
  • مئات الشهداء والجرحى في غارات إسرائيلية عنيفة
  • رئيس الحكومة اللبنانية يعلن الخميس يوم حداد وطني
  • جيش الاحتلال يقصف جسر القاسمية البحري ويفجر منازل
  • نتنياهو: وجّهنا لحزب الله ضربة كبرى
  • باكستان: وقف إطلاق النار يشمل لبنان
  • سلام: لا أحد يفاوض باسم لبنان سوى الدولة اللبنانية
  • جيش الاحتلال: استهداف نحو 100 موقع لحزب الله خلال 10 دقائق
  • رئيس الأركان الإسرائيلي: سنواصل ضرب حزب الله دون توقف
  • طهران تدرس الرد على خرق وقف النار في لبنان
  • حزب الله: مجازر اليوم تؤكد حقنا الطبيعي بالرد على الاحتلال
  • جيش الاحتلال: مقتل جندي وإصابة 5 في جنوب لبنان
  • إدانات عربية ودولية واسعة للغارات الإسرائيلية العنيفة على لبنان
