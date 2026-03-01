أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن ملايين الإسرائيليين دخلوا إلى الملاجئ بعد دويّ صافرات الإنذار في وسط إسرائيل.
قالت وكالة رويترز إن أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في منطقة ميناء زايد في أبوظبي.
مع دخول العدوان الأميركي والإسرائيلي على إيران يومه الثاني، وسّعت إيران ردها على إسرائيل، بعد أن أعلنت اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، فيما توعد الحرس الثوري الإيراني بردّ صارم وقاسٍ، في وقت دوت فيه صفارات الإنذار في مناطق متفرقة من إسرائيل.
وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الضرر الذي لحق بالمنشآت الأميركية من جراء الهجمات الإيرانية، محدود ولم يؤثر بالعمليات، مضيفة أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية بين الأميركيين أو إصابات مرتبطة بالصراع. وتابعت: "قواتنا تصدت بنجاح لمئات الهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيّرات".
وأكد التلفزيون الإيراني، فجر اليوم الأحد، اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، من جراء العدوان الذي أطلقته الولايات المتحدة وإسرائيل على البلاد صباح أمس، فيما أفادت وكالة "إرنا" باغتيال أمين مجلس الدفاع الإيراني علي شمخاني، وقائد "الحرس الثوري" محمد باكبور، من جراء غارات إسرائيلية وأميركية استهدفت مواقع داخل إيران، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن مكان الاستهداف أو ملابساته.
من جهته، توعد الحرس الثوري الإيراني بردّ قاسٍ على اغتيال خامنئي، معتبراً أن الجريمة "انتهاك صارخ للموازين الدينية والأخلاقية والقانونية"، ومحملاً الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عنها. وأكد في بيان أن "يد انتقام الشعب الإيراني ستبقى ممدودة"، وأن قتلة "إمام الأمة" لن يفلتوا من "العقاب القاسي والحاسم والرادع"، مشدداً على أن القوات المسلحة وقوات التعبئة الشعبية ستواصل نهج قائدها، وستتصدى بحزم لأي اعتداءات داخلية أو خارجية.
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، في بيانه رقم 7 لـ "عملية الوعد الصادق 4" عن "نجاح" قواته في استهداف حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" بأربعة صواريخ باليستية. وأضاف البيان أن هذه العملية جاءت ضمن سلسلة من "العمليات البطولية" التي قال إن القوات المسلحة الإيرانية نفذتها على الأهداف الأميركية الإسرائيلية.
وأشار بيان الحرس الثوري إلى أن "الضربات القوية للقوات المسلحة الإيرانية على جسد الجيش المنهك للعدو قد دخلت مرحلة جديدة"، محذراً بأن "البحر والبر سيصبحان أكثر من أي وقت مضى مقبرة للمعتدين الإرهابيين".
نقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الصحة الكويتية سقوط قتيل و32 جريحاً منذ بدء الهجمات الإيرانية السبت.
تحدثت قناة كان الإسرائيلية عن إصابة إسرائيليين من جراء مسيرة إيرانية مفخخة استهدفت شقة قرب أحد مراكز التمثيل الإسرائيلي في أبوظبي.
اعترضت إسرائيل الأحد صاروخاً إيرانياً فوق دمشق، وفق ما أفاد به مصدر في وزارة الداخلية السورية وكالة فرانس برس، على وقع الهجوم الأميركي الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني على التوالي والرد الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة التي طاولت إسرائيل ودولاً في المنطقة.
وسمع مراسلو فرانس برس في دمشق صوت دوي انفجار ضخم. وأوضح مصدر في وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس أن "الانفجار العنيف في دمشق ناجم عن تصدّ إسرائيلي لصاروخ إيراني".
أفاد الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الأحد، بارتفاع عدد القتلى في بيت شيمش إلى تسعة، جراء سقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر على المنطقة.
ذكر التلفزيون الإيراني أن ناقلة النفط التي استُهدفت في مضيق هرمز تجاهلت التحذيرات، وكانت تنوي عبور المضيق، قبل أن يجري استهدافها لمنعها من ذلك.
أكدت وكالة إيلنا الإيرانية العمالية، اليوم الأحد، مقتل الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، في هجمات أمس السبت.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد قتلى بيت شيمش، غربيّ القدس، جراء صاروخ إيراني إلى 8، في حصيلة غير نهائية.
أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن ارتفاع عدد القتلى في بيت شيمش غربيّ القدس إلى 6 قتلى والإصابات إلى 27 بين صعبة ومتوسطة وطفيفة.
أفادت وكالة فرانس برس، نقلاً عن مصادر أمنية، بـ"مقتل أربعة من عناصر الحشد الشعبي" في ضربة على مقرهم بوسط العراق.
أعلن الحرس الثوري الإيراني عن بدء تنفيذ الموجة السابعة والثامنة لعملية "الوعد الصادق 4".
قال الإسعاف الإسرائيلي إن أكثر من 20 مصاباً سقطوا في بيت شيمش، غربيّ القدس، وإن إحدى الإصابات خطيرة.
أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن سقوط عدد من الإصابات، بينها إصابات خطيرة، إثر سقوط صواريخ إيرانية في منطقتي القدس وتل أبيب الكبرى.
أفادت وكالة فرانس برس نقلاً عن شهود، بأن دوي انفجارات سمعت في سماء المنامة ودبي ناجمة عن صواريخ اعتراضية.
أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء "هجوم عنيف ضد الكيان الصهيوني والقواعد الأميركية في المنطقة"، وذلك بعد أقل من ساعتين من وعيده بتنفيذ أعنف هجوم في تاريخه رداً على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.
أعلنت وزارة الدفاع القطرية نجاح قواتها في التصدي لـ18 صاروخاً باليستياً استهدفت عدة مناطق في البلاد.
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن مطار البحرين الدولي تعرض لاستهداف بطائرة مسيّرة، ما أسفر عن أضرار مادية في بعض المرافق، من دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.