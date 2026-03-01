أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن ملايين الإسرائيليين دخلوا إلى الملاجئ بعد دويّ صافرات الإنذار في وسط إسرائيل.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد قتلى بيت شيمش غربيّ القدس، جراء صاروخ إيراني إلى 8 في حصيلة غير نهائية.
مع دخول العدوان الأميركي والإسرائيلي على إيران يومه الثاني، وسّعت إيران ردها على إسرائيل، بعد أن أعلنت اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، فيما توعد الحرس الثوري الإيراني بردّ صارم وقاسٍ، في وقت دوت فيه صفارات الإنذار في مناطق متفرقة من إسرائيل.
وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الضرر الذي لحق بالمنشآت الأميركية من جراء الهجمات الإيرانية، محدود ولم يؤثر بالعمليات، مضيفة أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية بين الأميركيين أو إصابات مرتبطة بالصراع. وتابعت: "قواتنا تصدت بنجاح لمئات الهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيّرات".
وأكد التلفزيون الإيراني، فجر اليوم الأحد، اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، من جراء العدوان الذي أطلقته الولايات المتحدة وإسرائيل على البلاد صباح أمس، فيما أفادت وكالة "إرنا" باغتيال أمين مجلس الدفاع الإيراني علي شمخاني، وقائد "الحرس الثوري" محمد باكبور، من جراء غارات إسرائيلية وأميركية استهدفت مواقع داخل إيران، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن مكان الاستهداف أو ملابساته.
من جهته، توعد الحرس الثوري الإيراني بردّ قاسٍ على اغتيال خامنئي، معتبراً أن الجريمة "انتهاك صارخ للموازين الدينية والأخلاقية والقانونية"، ومحملاً الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عنها. وأكد في بيان أن "يد انتقام الشعب الإيراني ستبقى ممدودة"، وأن قتلة "إمام الأمة" لن يفلتوا من "العقاب القاسي والحاسم والرادع"، مشدداً على أن القوات المسلحة وقوات التعبئة الشعبية ستواصل نهج قائدها، وستتصدى بحزم لأي اعتداءات داخلية أو خارجية.
أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن ارتفاع عدد القتلى في بيت شيمش غربيّ القدس إلى 6 قتلى والإصابات إلى 27 بين صعبة ومتوسطة وطفيفة.
أفادت وكالة فرانس برس، نقلاً عن مصادر أمنية، بـ"مقتل أربعة من عناصر الحشد الشعبي" في ضربة على مقرهم بوسط العراق.
أعلن الحرس الثوري الإيراني عن بدء تنفيذ الموجة السابعة والثامنة لعملية "الوعد الصادق 4".
قال الإسعاف الإسرائيلي إن أكثر من 20 مصاباً سقطوا في بيت شيمش، غربيّ القدس، وإن إحدى الإصابات خطيرة.
أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن سقوط عدد من الإصابات، بينها إصابات خطيرة، إثر سقوط صواريخ إيرانية في منطقتي القدس وتل أبيب الكبرى.
ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن سفينة تعرضت لهجوم بمقذوف لم تتضح طبيعته، وذلك على بعد 50 ميلاً بحرياً إلى الشمال من العاصمة العمانية مسقط. وأضافت الهيئة أن الهجوم أسفر عن اندلاع حريق في غرفة محركات السفينة، وتمت السيطرة عليه.
وهذه الواقعة هي الثانية التي تبلغ عنها الهيئة اليوم، بعد واقعة مماثلة قبالة ميناء كمزار العماني في مضيق هرمز.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ مباشرة على مبنى في تل أبيب، فيما سقط صاروخ آخر في منطقة بيت شيمش قرب القدس.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صافرات الإنذار في القدس وتل أبيب.
دوّت صفارات الإنذار في منطقة البحر الميت في أعقاب رصد مسيرة وصواريخ باتجاه تل أبيب ومنطقة المركز.
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية استهداف فندق كراون بلازا بالعاصمة المنامة، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية من دون خسائر في الأرواح.
أعلن التلفزيون الإيراني اختيار رجل الدين علي رضا أعرافي عضواً ثالثاً لمجلس قيادة مؤقت ليكتمل عدد أعضائه، ويتكون مجلس القيادة المؤقت من ثلاثة أعضاء، هم رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور.
زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو حقق تفوقاً جوياً في سماء طهران، مشيراً إلى اغتيال عشرات القادة الإيرانيين في الضربة الافتتاحية، وخلال دقيقة واحدة.
استهدف قصف جوي منشأة تضم عدة مبانٍ في محافظة ديالى شرق بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية عراقية لـ"العربي الجديد".
أفادت وكالة فرانس برس، نقلاً عن سكان شرق الرياض، بسماع دوي انفجارات ومشاهدة دخان يتصاعد.
أعلنت سلطنة عُمان تعرّض ناقلة نفط ترفع علم جمهورية بالاو للاستهداف قبالة سواحلها، مشيرة إلى إصابة 4 من أفراد طاقمها الذي جرى إجلاؤه.
أفادت وسائل إعلام إيرانية بدوي انفجارات قرب مجمع للبث في طهران.
قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن مدينة مشهد الإيرانية تعرضت لغارات لأول مرة منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى استهداف المطار في المدينة.
أعلن الجيش الإسرائيلي استدعاء نحو 20 ألف جندي احتياط. وقالت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش إنها "استدعت قرابة 20 ألف جندي احتياط" انضموا "في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى القوات النظامية والاحتياطية التابعة لقيادة الجبهة الداخلية والعاملة في جميع أنحاء البلاد".
أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الكابينت الإسرائيلي سيعقد اجتماعاً عند التاسعة من مساء اليوم.
أفاد مراسل "العربي الجديد" بأن عدة انفجارات دوّت شمال شرق طهران.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء هجوم جوي واسع على أهداف في قلب طهران.
قالت صحيفة هآرتس، نقلاً عن مستشفى إيخيلوف، إن إسرائيلية (60 عاماً) تُوفيت بعدما أصيبت بضيق تنفس في طريقها إلى الملجأ.
أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عشرات الضربات الانتقامية التي استهدفت مواقع أميركية وإسرائيلية، رداً على مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. وقالت وكالة أنباء تسنيم، إن الضربات استهدفت 27 قاعدة أميركية في المنطقة، بالإضافة إلى مقر قيادة الجيش الإسرائيلي ومجمع صناعات عسكرية في تل أبيب.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية برصد إطلاق صواريخ من إيران، وأن صفارات الإنذار تدوي قرب الحدود الأردنية.
قال الحرس الثوري الإيراني، إن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة تابعة للجيش الأميركي في المناطق الجنوبية من البلاد.
أعلن الجيش الإيراني استهداف قواعد أميركية في العراق والخليج.
أعلنت وكالة الأنباء العمانية، استهداف ميناء الدقم التجاري بطائرتين مسيّرتين، ما أسفر عن إصابة عامل وافد.
أفادت وسائل إعلام إيرانية، بتعيين نائب قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي قائداً عاماً للحرس، بعد اغتيال اللواء محمد باكبور.
أفادت صحيفة هآرتس، نقلاً عن بلدية تل أبيب، بأن 40 مبنى تضررت بدرجات متفاوتة، جراء سقوط صاروخ على المدينة، مشيرة إلى إجلاء أكثر من 200 إسرائيلي تضررت منازلهم أمس جراء الصاروخ.
سمع دوي انفجارات فوق القدس بعد رصد صواريخ متوجهة إلى عدة مناطق في إسرائيل.
أعلن المكتب الإعلامي لدبي، إصابة شخصين من جراء سقوط شظايا من طائرات مسيّرة اعترضتها الدفاعات الجوية فوق منزلين في دبي.
تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعاً طارئاً الاثنين بطلب من روسيا إثر العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران. وأوضحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، التي تتخذ مقراً في فيينا في بيان، أن هذا الاجتماع الخاص لمجلس حكامها سيبحث "مسائل متعلقة بالضربات العسكرية الأميركية والإسرائيلية على أراضي جمهورية إيران الإسلامية".
أعلن الدفاع المدني القطري التعامل مع حريق محدود في المنطقة الصناعية ناتج من سقوط شظايا إثر اعتراض صاروخ، دون تسجيل أي إصابات.
أطلقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تحذيراً من رصد صواريخ على المناطق الواقعة بين تل أبيب والقدس.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف سلاح الجو مواقع في إيران بأكثر من 1200 صاروخ خلال الـ24 ساعة الماضية.
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، اغتيال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء عبد الرحيم موسوي، والقائد العام للحرس الثوري اللواء محمد باكبور، ووزير الدفاع اللواء عزيز نصير زادة، وأمين مجلس الدفاع مستشار المرشد الأدميرال علي شمخاني، خلال اجتماع لمجلس الدفاع.
أفادت وسائل إعلام إيرانية، بدوي انفجارات قوية في عدد من المناطق في طهران.
أفادت وكالة فرانس برس بدوي انفجارات جديدة في دبي.
أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن المرحلة الانتقالية بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي تبدأ الأحد. وقال لاريجاني أنه سيتم "تشكيل مجلس قيادة مؤقت قريباً، وسيتولى الرئيس ورئيس السلطة القضائية وفقيه من مجلس صيانة الدستور المسؤولية إلى حين انتخاب القائد المقبل"، مضيفاً أنه "سيتم تشكيل هذا المجلس في أقرب وقت ممكن، نعمل على تشكيله منذ اليوم".
قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن إيران استعدت "لكل السيناريوهات"، بما في ذلك مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي. وقال قاليباف في مقطع فيديو بثه التلفزيون الرسمي: "لقد استعددنا لهذه اللحظات وتصوّرنا كل السيناريوهات"، مضيفاً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تجاوزا خطوطنا الحمر" و"سيواجهان تبعات ذلك".
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستضرب إيران "بقوة لم يسبق لها مثيل" إن نفذت إيران تهديدها بشن هجوم كبير. وأضاف ترامب في منشور على تروث سوشال: "لقد صرّحت إيران للتو بأنها ستضرب بقوة شديدة اليوم، أقوى من ذي قبل... من الأفضل ألا يفعلوا ذلك، لأنه إن فعلوا، فسنضربهم بقوة لم يسبق لها مثيل!".
أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ الموجة الـ 6 من عملية "الوعد الصادق 4"، التي استهدفت 27 قاعدة أميركية بالمنطقة.
دوت أصوات انفجارات جديدة في دبي والدوحة والمنامة، بعد أن أطلقت صفارات الإنذار.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 5 دفعات صاروخية أطلقت من إيران باتجاه وسط وجنوب إسرائيل خلال أقل من ساعة واحدة.
أفادت وكالة فرانس برس نقلاً عن شهود، بأن دوي انفجارات سمعت في سماء المنامة ودبي ناجمة عن صواريخ اعتراضية.
أفاد مراسل "العربي الجديد" بسماع دوي انفجارات لصواريخ اعتراضية في سماء الدوحة.
أفاد مراسل "العربي الجديد" بسماع دوي انفجارات كبيرة من مدن في وسط الضفة الغربية.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في مناطق واسعة من إسرائيل.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد خلال الدقائق الماضية صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل.
أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء "هجوم عنيف ضد الكيان الصهيوني والقواعد الأميركية في المنطقة"، وذلك بعد أقل من ساعتين من وعيده بتنفيذ أعنف هجوم في تاريخه رداً على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.
أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيبدأ بعد قليل أعنف عملياته ضد إسرائيل والقواعد الأميركية، في تصعيد جديد يأتي عقب إعلان استشهاد المرشد علي خامنئي.
أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها حذّرت النظام الإيراني، مشيرة إلى أنها تنفذ "إجراءات سريعة وحاسمة" وفقاً للتوجيهات.
أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في مناطق شمال شرق العاصمة طهران.
توعد الحرس الثوري الإيراني، عقب إعلان استشهاد المرشد علي خامنئي، بأن "يد القتلة لن تفلت من عقاب قاسٍ وحاسم ورادع"، مؤكداً المضي في الرد على العملية.
أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات شمال شرق العاصمة الإيرانية طهران.
أعلن التلفزيون الإيراني، في خبر عاجل، استشهاد المرشد الأعلى علي خامنئي.
أعلن الإسعاف الإسرائيلي أن عدد المصابين في اليوم الأول من عملية "زئير الأسد" بلغ 121 مصاباً.
أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في العاصمة طهران.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو بدأ موجة جديدة من الغارات على إيران، تستهدف منظومة الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الإيرانية.
أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بمقتل ابنة المرشد الإيراني علي خامنئي وحفيدته، جراء هجمات أميركية وإسرائيلية استهدفت مواقع داخل إيران.
أعلنت وزارة الدفاع القطرية نجاح قواتها في التصدي لـ18 صاروخاً باليستياً استهدفت عدة مناطق في البلاد.
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن مطار البحرين الدولي تعرض لاستهداف بطائرة مسيّرة، ما أسفر عن أضرار مادية في بعض المرافق، من دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.
أفاد مراسل "العربي الجديد" بسماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ أطلق من إيران في القدس المحتلة.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران، تزامناً مع دوي صفارات الإنذار في عدة مواقع.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في عدة بلدات حدودية بعد رصد تسلل مسيرة.
أفاد مراسل "العربي الجديد" بسماع دوي انفجارات ضخمة شمال شرقي العاصمة طهران في ثاني يوم من بدء العدوان الإسرائيلي الأميركي المشترك على إيران.
قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة السبت إن الولايات المتحدة وإسرائيل ارتكبتا "جريمة حرب"، مؤكدا أن ضرباتهما استهدفت بنى تحتية مدنية وقتلت أكثر من 100 تلميذة في مدرسة.
وقال أمير سعيد إيرواني في اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "ما زال عدد المدنيين الأبرياء يتزايد. هذا ليس مجرد عمل عدواني، بل هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".
قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان إن مجلس محافظيها سيعقد اجتماعاً طارئاً يوم الاثنين الساعة التاسعة صباحا (08:00 بتوقيت غرينتش) لمناقشة الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران. وطلبت روسيا عقد الاجتماع.
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم السبت إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قُتل في العدوان التي تنفذه بلاده وإسرائيل على إيران، فيما لم يصدر تأكيد من طهران. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال "خامنئي، أحد أكثر الأشخاص شراً في التاريخ، قُتل".
قال مسؤول أميركي لوكالة رويترز إن الرئيس دونالد ترامب تلقى، قبيل الهجوم الأميركي على إيران، إحاطات لم تقتصر على تقديم تقييمات صريحة حول مخاطر وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف القوات الأميركية، بل أشارت أيضاً إلى احتمال حدوث تحول جذري في المنطقة لصالح المصالح الأميركية.
وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن من أطلعوا ترامب على العملية وصفوها بأنها سيناريو عالي المخاطر وعالي المكاسب. وبدا أن ترامب نفسه قد أيّد هذا الرأي عندما أقرّ بخطورة الوضع في بداية العملية صباح السبت، قائلاً: "قد تُزهق أرواح أبطال أميركيين شجعان". وقال ترامب في خطاب متلفز أعلن فيه بدء عمليات قتالية واسعة النطاق: "لكننا لا نفعل هذا من أجل الحاضر، بل من أجل المستقبل، وهي مهمة نبيلة".
