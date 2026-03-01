العدوان على إيران | هجوم إيراني عنيف على دول عدة

تقارير دولية
طهران

العربي الجديد

التحديثات الحية
01 مارس 2026   |  آخر تحديث: 07:06 (توقيت القدس)
+ الخط -

مع دخول العدوان الأميركي والإسرائيلي على إيران يومه الثاني، وسعت إيران ردها على إسرائيل، بعد أن أعلنت اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، فيما توعد الحرس الثوري الإيراني برد صارم وقاس، في وقت دوت فيه صفارات الإنذار في مناطق متفرقة من إسرائيل.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الضرر الذي لحق بالمنشآت الأميركية جراء الهجمات الإيرانية، محدود ولم يؤثر على العمليات، مضيفة أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية بين الأميركيين أو إصابات مرتبطة بالصراع. وتابعت: "قواتنا تصدت بنجاح لمئات الهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيرات".

وأكد التلفزيون الإيراني، فجر اليوم الأحد، اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، جراء العدوان الذي أطلقته الولايات المتحدة وإسرائيل على البلاد صباح أمس، فيما أفادت وكالة "إرنا" باغتيال أمين مجلس الدفاع الإيراني علي شمخاني، وقائد "الحرس الثوري" محمد باكبور، جراء غارات إسرائيلية وأميركية استهدفت مواقع داخل إيران، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن مكان الاستهداف أو ملابساته.

من جهته، توعد الحرس الثوري الإيراني بردّ قاس على اغتيال خامنئي، معتبراً أن الجريمة "انتهاك صارخ للموازين الدينية والأخلاقية والقانونية"، ومحملاً الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عنها. وأكد في بيان أن "يد انتقام الشعب الإيراني ستبقى ممدودة"، وأن قتلة "إمام الأمة" لن يفلتوا من "العقاب القاسي والحاسم والرادع"، مشدداً على أن القوات المسلحة وقوات التعبئة الشعبية ستواصل نهج قائدها، وستتصدى بحزم لأي اعتداءات داخلية أو خارجية.

"العربي الجديد" يتابع تطوّرات العدوان على إيران أولاً بأول..

07:05 am

القدس المحتلة
5 دفعات صاروخية باتجاه إسرائيل خلال أقل من ساعة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 5 دفعات صاروخية أطلقت من إيرات باتجاه وسط وجنوب إسرائيل خلال أقل من ساعة واحدة.

6:59 AM
دوي انفجارات في سماء المنامة ودبي

أفادت وكالة فرانس برس نقلاً عن شهود، بأن دوي انفجارات سمعت في سماء المنامة ودبي ناجمة عن صواريخ اعتراضية.

06:44 am

الدوحة
دوي انفجارات لصواريخ اعتراضية في سماء الدوحة

أفاد مراسل "العربي الجديد" بسماع دوي انفجارات لصواريخ اعتراضية في سماء الدوحة.

06:42 am

القدس المحتلة
ملايين الإسرائيليين دخلوا إلى الملاجئ

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن ملايين الإسرائيليين دخلوا إلى الملاجئ بعد دويّ صافرات الإنذار في وسط إسرائيل.

06:23 am

رام الله
دوي انفجارات كبيرة تسمع من وسط الضفة الغربية

أفاد مراسل "العربي الجديد" بسماع دوي انفجارات كبيرة من مدن في وسط الضفة الغربية.

06:22 am

القدس المحتلة
صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة من إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في مناطق واسعة من إسرائيل.

06:12 am

القدس المحتلة
رصد صواريخ أطلقت من إيران في طريقها إلى إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد خلال الدقائق الماضية صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل.

6:04 AM
"الحرس الثوري": هجوم عنيف على إسرائيل والقواعد الأميركية

أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء "هجوم عنيف ضد الكيان الصهيوني والقواعد الأميركية في المنطقة"، وذلك بعد أقل من ساعتين من وعيده بتنفيذ أعنف هجوم في تاريخه رداً على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

04:29 am

طهران
الحرس الثوري الإيراني يتوعد ببدء "أعنف عملياته" بعد قليل

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيبدأ بعد قليل أعنف عملياته ضد إسرائيل والقواعد الأميركية، في تصعيد جديد يأتي عقب إعلان استشهاد المرشد علي خامنئي.

04:23 am

واشنطن
القيادة المركزية الأميركية: ننفذ إجراءات سريعة وحاسمة

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها حذّرت النظام الإيراني، مشيرة إلى أنها تنفذ "إجراءات سريعة وحاسمة" وفقاً للتوجيهات.

04:23 am

طهران
دوي انفجارات شمال شرق طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في مناطق شمال شرق العاصمة طهران.

04:22 am

طهران
الحرس الثوري يتوعد بعقاب قاسٍ وصارم

توعد الحرس الثوري الإيراني، عقب إعلان استشهاد المرشد علي خامنئي، بأن "يد القتلة لن تفلت من عقاب قاسٍ وحاسم ورادع"، مؤكداً المضي في الرد على العملية.

04:14 am

طهران
سماع أصوات انفجارات شمال شرق طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات شمال شرق العاصمة الإيرانية طهران.

03:32 am

الدوحة - العربي الجديد

العربي الجديد
الدوحة - العربي الجديد
الدوحة/ العربي الجديد
طهران
التلفزيون الإيراني يعلن استشهاد المرشد الأعلى علي خامنئي

أعلن التلفزيون الإيراني، في خبر عاجل، استشهاد المرشد الأعلى علي خامنئي.

03:12 am

القدس المحتلة
الإسعاف الإسرائيلي: 121 مصاباً في اليوم الأول من الحرب

أعلن الإسعاف الإسرائيلي أن عدد المصابين في اليوم الأول من عملية "زئير الأسد" بلغ 121 مصاباً.

02:35 am

طهران
دوي انفجارات في العاصمة طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في العاصمة طهران.

02:33 am

القدس المحتلة
جيش الاحتلال يعلن بدء موجة غارات جديدة على إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو بدأ موجة جديدة من الغارات على إيران، تستهدف منظومة الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الإيرانية.

02:24 am

طهران
وكالة فارس: مقتل ابنة خامنئي وحفيدته

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بمقتل ابنة المرشد الإيراني علي خامنئي وحفيدته، جراء هجمات أميركية وإسرائيلية استهدفت مواقع داخل إيران.

2:21 AM

أنور الخطيب

أنور الخطيب
أنور الخطيب
صحافي أردني. مراسل "العربي الجديد" في قطر.
الدوحة
الدفاع القطرية: التصدي لـ18 صاروخاً استهدفت مناطق متفرقة

أعلنت وزارة الدفاع القطرية نجاح قواتها في التصدي لـ18 صاروخاً باليستياً استهدفت عدة مناطق في البلاد.

2:20 AM
البحرين تعلن استهداف مطارها الدولي بمسيّرة

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن مطار البحرين الدولي تعرض لاستهداف بطائرة مسيّرة، ما أسفر عن أضرار مادية في بعض المرافق، من دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.

02:03 am

رام الله
سماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من الضفة

أفاد مراسل "العربي الجديد" بسماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

02:01 am

القدس المحتلة
سقوط صاروخ أطلق من إيران في القدس المحتلة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ أطلق من إيران في القدس المحتلة. 

02:00 am

القدس المحتلة
جيش الاحتلال يعلن رصد إطلاق صواريخ من إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران، تزامناً مع دوي صفارات الإنذار في عدة مواقع.

01:58 am

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
القدس المحتلة
إسرائيل تعلن رصد تسلل مسيرة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في عدة بلدات حدودية بعد رصد تسلل مسيرة.

01:12 am

طهران
دوي انفجارات ضخمة في العاصمة طهران

أفاد مراسل "العربي الجديد" بسماع دوي انفجارات ضخمة شمال شرقي العاصمة طهران في ثاني يوم من بدء العدوان الإسرائيلي الأميركي المشترك على إيران.

01:11 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة يستنكر مقتل مدنيين

قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة السبت إن الولايات المتحدة وإسرائيل ارتكبتا "جريمة حرب"، مؤكدا أن ضرباتهما استهدفت بنى تحتية مدنية وقتلت أكثر من 100 تلميذة في مدرسة.

وقال أمير سعيد إيرواني في اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "ما زال عدد المدنيين الأبرياء يتزايد. هذا ليس مجرد عمل عدواني، بل هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".

01:10 am

رويترز

avata
رويترز
وكالة الطاقة الذرية تعقد اجتماعاً طارئاً صباح الاثنين

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان إن مجلس محافظيها سيعقد اجتماعاً طارئاً يوم الاثنين الساعة التاسعة صباحا (08:00 بتوقيت غرينتش) لمناقشة الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران. وطلبت روسيا عقد الاجتماع.

1:07 AM
أبرز تطورات العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران أمس السبت
  • ترامب: الضربات ستستمر ما دام كان ذلك ضرورياً
  • سقوط قتيلة جراء القصف الإيراني لتل أبيب
  • الرئيس الأميركي يعلن مقتل المرشد الإيراني الأعلى
  • الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة الثالثة والرابعة من الرد
  • اعتراض عدد من الصواريخ في سماء الدوحة
  • القيادة المركزية الأميركية: الأضرار محدودة ولا خسائر بشرية
  • السفير الأميركي يبلغ عون بأن إسرائيل لن تصعد ضد لبنان
  • "تسنيم": الحرس الثوري يوقف عبور السفن من مضيق هرمز
  • المخابرات الأميركية قدرت أن خامنئي سيستبدل في حال مقتله
  • "رويترز": مقتل وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري
  • ارتفاع ضحايا المجزرة الإسرائيلية بمدرسة في جنوب إيران إلى 51
01:04 am

القدس المحتلة
ترامب يعلن مقتل المرشد الإيراني الأعلى

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم السبت إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قُتل في العدوان التي تنفذه بلاده وإسرائيل على إيران، فيما لم يصدر تأكيد من طهران. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال "خامنئي، أحد أكثر الأشخاص شراً في التاريخ، قُتل".

التفاصيل عبر الرابط:

خامنئي خلال خطاب رسمي عبر التلفاز في طهران، 18 يونيو 2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

ترامب يعلن مقتل المرشد الإيراني الأعلى

12:45 am

رويترز

avata
رويترز
تقييمات استخبارية وأمنية أُبلغت لترامب قبل ضرب إيران

قال مسؤول أميركي لوكالة رويترز إن الرئيس دونالد ترامب تلقى، قبيل الهجوم الأميركي على إيران، إحاطات لم تقتصر على تقديم تقييمات صريحة حول مخاطر وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف القوات الأميركية، بل أشارت أيضاً إلى احتمال حدوث تحول جذري في المنطقة لصالح المصالح الأميركية.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن من أطلعوا ترامب على العملية وصفوها بأنها سيناريو عالي المخاطر وعالي المكاسب. وبدا أن ترامب نفسه قد أيّد هذا الرأي عندما أقرّ بخطورة الوضع في بداية العملية صباح السبت، قائلاً: "قد تُزهق أرواح أبطال أميركيين شجعان". وقال ترامب في خطاب متلفز أعلن فيه بدء عمليات قتالية واسعة النطاق: "لكننا لا نفعل هذا من أجل الحاضر، بل من أجل المستقبل، وهي مهمة نبيلة".

التفاصيل عبر الرابط:

ترامب يتحدث عن الرسوم في البيت الأبيض، واشنطن، 20 فبراير 2026 (بيتر دبليو ستيفنسون/ Getty)
رصد
التحديثات الحية

تقييم استخباري قُدم لترامب قبل ضرب إيران: خيار عالي المخاطر والمكاسب

دلالات
المساهمون
الدوحة - العربي الجديد
أنور الخطيب
رويترز
فرانس برس
العربي الجديد
العربي الجديد
