العدوان على إيران | مقتل أميركيين وعشرات القتلى والمصابين في القدس

طهران

العربي الجديد

التحديثات الحية
01 مارس 2026   |  آخر تحديث: 21:43 (توقيت القدس)
مع دخول العدوان الأميركي والإسرائيلي على إيران يومه الثاني، وسّعت إيران ردها على إسرائيل، بعد أن أعلنت اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، فيما توعد الحرس الثوري الإيراني بردّ صارم وقاسٍ، في وقت دوت فيه صفارات الإنذار في مناطق متفرقة من إسرائيل.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الضرر الذي لحق بالمنشآت الأميركية من جراء الهجمات الإيرانية، محدود ولم يؤثر بالعمليات، مضيفة أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية بين الأميركيين أو إصابات مرتبطة بالصراع. وتابعت: "قواتنا تصدت بنجاح لمئات الهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيّرات".

وأكد التلفزيون الإيراني، فجر اليوم الأحد، اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، من جراء العدوان الذي أطلقته الولايات المتحدة وإسرائيل على البلاد صباح أمس، فيما أفادت وكالة "إرنا" باغتيال أمين مجلس الدفاع الإيراني علي شمخاني، وقائد "الحرس الثوري" محمد باكبور، من جراء غارات إسرائيلية وأميركية استهدفت مواقع داخل إيران، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن مكان الاستهداف أو ملابساته.

من جهته، توعد الحرس الثوري الإيراني بردّ قاسٍ على اغتيال خامنئي، معتبراً أن الجريمة "انتهاك صارخ للموازين الدينية والأخلاقية والقانونية"، ومحملاً الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عنها. وأكد في بيان أن "يد انتقام الشعب الإيراني ستبقى ممدودة"، وأن قتلة "إمام الأمة" لن يفلتوا من "العقاب القاسي والحاسم والرادع"، مشدداً على أن القوات المسلحة وقوات التعبئة الشعبية ستواصل نهج قائدها، وستتصدى بحزم لأي اعتداءات داخلية أو خارجية.

"العربي الجديد" يتابع تطوّرات العدوان على إيران أولاً بأول...

7:12 PM
أحمدي نجاد ينعي خامنئي في بيان

نعى الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، في بيان، المرشد الإيراني علي خامنئي لينفي بذلك أنباء اغتياله. وكانت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إيلنا" أفادت بمقتل الرئيس الإيراني الأسبق، محمود أحمدي نجاد، في ضربة جوية استهدفت طهران. وأفادت وكالة "إيلنا" بأن أحمدي نجاد قُتل في منزله شرقي طهران برفقة حارسه الشخصي.

7:08 PM
هجمات على عدة مواقع في طهران

أفاد مراسل "العربي الجديد" بأن قصفاً أميركيا إسرائيليا يُشن حاليا على عدة مواقع في طهران، لافتاً إلى سماع أصوات هجمات وتحليق مقاتلات في أجواء شمال شرقي طهران. واستهدفت الهجمات الجديدة شرقي وجنوب شرقي طهران ووسطها، حيث معظم مؤسسات الدولة. وسقطت عدة صواريخ في شارع شريعتي شرقي طهران.

 

6:57 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
الحرس الثوري: استهدفنا 3 ناقلات نفط أميركية وبريطانيا

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان رقم 8، لـ"عملية الوعد الصادق 4" شن الموجتين السابعة والثامنة من العملية صباح اليوم، مؤكدا ًاستهدف مواقع أميركية إسرائيلية بإطلاق متتالٍ للصواريخ ونشر واسع للطائرات المسيّرة. ووفقاً للبيان، فقد أدت الهجمات الأخيرة إلى "تعطيل كامل" لقاعدة علي السالم البحرية الأميركية في الكويت، وتدمير ثلاث منشآت بحرية تحتية أميركية في منطقة محمد الأحمد بالكويت.

وأضاف أن أضار جسيمة لحقت بقاعدة سلمان البحرية الأميركية جراء استهدافها بأربع مسيرات إيرانية. وأشار البيان إلى أن 3 ناقلات نفط تابعة للولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج ومضيق هرمز قد أُصيبت بصواريخ وهي تحترق حالياً. وأشار البيان إلى أن مواقع تمركز العسكريين الأميركيين في البحرين أيضا تعرضت  لقصف بصاروخين باليستيين، وشملت الهجمات المتتالية قواعد أميركية أخرى في المنطقة، ما أسفر عن مقتل وإصابة 560 عسكرياً أميركياً حتى اللحظة، حسب البيان.

إلى ذلك، أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، في بيانه رقم 7 لـ"عملية الوعد الصادق 4" عن "نجاح" قواته في استهداف حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" بأربعة صواريخ باليستية. وأشار بيان الحرس الثوري إلى أن "الضربات القوية للقوات المسلحة الإيرانية على جسد الجيش المنهك للعدو قد دخلت مرحلة جديدة"، محذراً بأن "البحر والبر سيصبحان أكثر من أي وقت مضى مقبرة للمعتدين الإرهابيين".

06:33 pm

فرانس برس

فرانس برس
ترامب: القادة الإيرانيون يرغبون بالحوار وقد وافقت على ذلك

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إنه سيجري محادثات مع القادة الإيرانيين، لكنه لم يُحدد موعدا لذلك، مشيرا إلى مقتل معظم قادة البلاد. ونقلت مجلة "ذي أتلانتيك" عن ترامب قوله "إنهم يريدون الحوار، وقد وافقتُ على ذلك، لذا سأجري محادثات معهم. كان ينبغي عليهم فعل ذلك مبكرا". ولدى سؤاله عن موعد هذه المحادثات، أجاب ترامب "لا أستطيع تحديد ذلك".

06:20 pm

فرانس برس

فرانس برس
ترامب يعلن مقتل 48 مسؤولا إيرانيا في الهجوم الأميركي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشبكة فوكس نيوز الأحد، إنّ "48 مسؤولا" إيرانيا قُتلوا حتى الآن، مشيرا إلى أنّ الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران "يتقدم بسرعة". وأفادت الصحافية التي تحدثت إلى ترامب في منشور على منصة إكس، بأنّه قال لها "الأمور تتقدم بسرعة. لا أحد يصدق أننا نجحنا. لقد تمّ القضاء على 48 مسؤولا دفعة واحدة".

وأوضحت أنّ محادثتهما جرت قبل الإعلان عن أولى الخسائر الأميركية، والتي تمثّلت في مقتل ثلاثة أميركيين وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة، بحسب ما أعلنت القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط (سنتكوم) الأحد.

5:38 PM
مقتل 22 من حرس الحدود الإيراني

أفادت قيادة حرس الحدود الإيراني في محافظة إيلام، بمقتل 22 عنصراً من حرس الحدود في قصف استهدف مقرهم الحدودي في مدينة مهران صباح اليوم الأحد، وفق ما أوردت وكالة "مهر" الإيرانية.
 

5:36 PM
479 كيلوغراماً من المتفجرات في صاروخ بيت شيمش

أفادت وسائل إعلام عبرية، نقلاً عن مصدر عسكري إسرائيلي، بأنّ الرأس الحربي للصاروخ الذي ضرب منطقة بيت شيمش كان يحمل نحو 479 كيلوغراماً من المواد المتفجرة.

5:35 PM
مقتل 12 عنصراً في الحرس الثوري في مدينة كاشان

أعلن التلفزيون الإيراني مقتل 12 عنصراً في الحرس الثوري في مدينة كاشان وسط إيران خلال الدفاع عنها ضدّ الهجمات الأميركية والإسرائيلية.

4:21 PM
تصاعد الدخان في ميناء زايد بأبوظبي

قالت وكالة رويترز إن أعمدة كثيفة من الدخان تتصاعد في منطقة ميناء زايد في أبوظبي.

4:14 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
الحرس الثوري يعلن استهداف حاملة الطائرات أبراهام لينكولن

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، في بيانه رقم 7 لـ "عملية الوعد الصادق 4" عن "نجاح" قواته في استهداف حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" بأربعة صواريخ باليستية، وأضاف البيان أن هذه العملية جاءت ضمن سلسلة من "العمليات البطولية" التي قال إن القوات المسلحة الإيرانية نفذتها على الأهداف الأميركية الإسرائيلية.

وأشار بيان الحرس الثوري إلى أن "الضربات القوية للقوات المسلحة الإيرانية على جسد الجيش المنهك للعدو قد دخلت مرحلة جديدة"، محذراً بأن "البحر والبر سيصبحان أكثر من أي وقت مضى مقبرة للمعتدين الإرهابيين".

4:04 PM
قتيل و32 جريحاً في الكويت

نقلت وكالة فرانس برس عن وزارة الصحة الكويتية سقوط قتيل و32 جريحاً منذ بدء الهجمات الإيرانية السبت.

 

4:03 PM
إصابة إسرائيليين باستهداف مسيّرة شقة في أبوظبي

تحدثت قناة كان الإسرائيلية عن إصابة إسرائيليين من جراء مسيرة إيرانية مفخخة استهدفت شقة قرب أحد مراكز التمثيل الإسرائيلي في أبوظبي.

3:56 PM
إسرائيل تعترض صاروخاً إيرانياً فوق دمشق

اعترضت إسرائيل الأحد صاروخاً إيرانياً فوق دمشق، وفق ما أفاد به مصدر في وزارة الداخلية السورية وكالة فرانس برس، على وقع الهجوم الأميركي الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني على التوالي والرد الإيراني بالصواريخ والطائرات المسيرة التي طاولت إسرائيل ودولاً في المنطقة.

وسمع مراسلو فرانس برس في دمشق صوت دوي انفجار ضخم. وأوضح مصدر في وزارة الداخلية لوكالة فرانس برس أن "الانفجار العنيف في دمشق ناجم عن تصدّ إسرائيلي لصاروخ إيراني".

3:34 PM

نايف زيداني

حيفا
ارتفاع عدد قتلى بيت شيمش إلى تسعة

أفاد الإسعاف الإسرائيلي، اليوم الأحد، بارتفاع عدد القتلى في بيت شيمش إلى تسعة، جراء سقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر على المنطقة.

3:32 PM

صابر غل عنبري

صابر غل عنبري
مراسل العربي الجديد في إيران.
طهران
إيران: ناقلة النفط المستهدفة تجاهلت التحذيرات

ذكر التلفزيون الإيراني أن ناقلة النفط التي استُهدفت في مضيق هرمز تجاهلت التحذيرات، وكانت تنوي عبور المضيق، قبل أن يجري استهدافها لمنعها من ذلك.

3:31 PM

صابر رمضـان

صابر رمضـان

باحث فلسطيني

طهران
وكالة: مقتل محمود أحمدي نجاد

أكدت وكالة إيلنا الإيرانية العمالية، اليوم الأحد، مقتل الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، في هجمات أمس السبت.
 

3:09 PM
ارتفاع عدد القتلى في بيت شيمش إلى 8

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بارتفاع عدد قتلى بيت شيمش، غربيّ القدس، جراء صاروخ إيراني إلى 8، في حصيلة غير نهائية.

2:53 PM
6 قتلى و27 إصابة في بيت شيمش

أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن ارتفاع عدد القتلى في بيت شيمش غربيّ القدس إلى 6 قتلى والإصابات إلى 27 بين صعبة ومتوسطة وطفيفة.

2:21 PM
4 قتلى من "الحشد الشعبي"

أفادت وكالة فرانس برس، نقلاً عن مصادر أمنية، بـ"مقتل أربعة من عناصر الحشد الشعبي" في ضربة على مقرهم بوسط العراق.

2:19 PM
الحرس الثوري يطلق موجة جديدة من الصواريخ

أعلن الحرس الثوري الإيراني عن بدء تنفيذ الموجة السابعة والثامنة لعملية "الوعد الصادق 4".

2:17 PM
20 مصاباً في بيت شيمش

قال الإسعاف الإسرائيلي إن أكثر من 20 مصاباً سقطوا في بيت شيمش، غربيّ القدس، وإن إحدى الإصابات خطيرة.

2:15 PM
إصابات بسقوط صواريخ في القدس وتل أبيب

أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن سقوط عدد من الإصابات، بينها إصابات خطيرة، إثر سقوط صواريخ إيرانية في منطقتي القدس وتل أبيب الكبرى.

01:55 pm

رويترز

رويترز
هيئة بحرية: سفينة أصيبت بمقذوف قبالة سلطنة عمان

 ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن سفينة تعرضت لهجوم بمقذوف لم تتضح طبيعته، وذلك على بعد 50 ميلاً بحرياً إلى الشمال من العاصمة العمانية مسقط. وأضافت الهيئة أن الهجوم أسفر عن اندلاع حريق في غرفة محركات السفينة، وتمت السيطرة عليه.

وهذه الواقعة هي الثانية التي تبلغ عنها الهيئة اليوم، بعد واقعة مماثلة قبالة ميناء كمزار العماني في مضيق هرمز.

01:53 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
الدوحة
سقوط صاروخين في تل أبيب والقدس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ مباشرة على مبنى في تل أبيب، فيما سقط صاروخ آخر في منطقة بيت شيمش قرب القدس.

01:33 pm

العربي الجديد

القدس المحتلة
صافرات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بدوي صافرات الإنذار في القدس وتل أبيب.

01:15 pm

العربي الجديد

الدوحة
صفارات الإنذار تدوي بمنطقة البحر الميت

دوّت صفارات الإنذار في منطقة البحر الميت في أعقاب رصد مسيرة وصواريخ باتجاه تل أبيب ومنطقة المركز.

01:13 pm

رويترز

رويترز
استهداف فندق كراون بلازا في المنامة

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية استهداف فندق كراون بلازا بالعاصمة المنامة، مشيرة إلى وقوع أضرار مادية من دون خسائر في الأرواح.

12:02 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
علي رضا أعرافي عضواً بمجلس القيادة المؤقت في إيران

أعلن التلفزيون الإيراني اختيار رجل الدين علي رضا أعرافي عضواً ثالثاً لمجلس قيادة مؤقت ليكتمل عدد أعضائه، ويتكون مجلس القيادة المؤقت من ثلاثة أعضاء، هم رئيس الجمهورية ورئيس السلطة القضائية وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور.

11:59 am

العربي الجديد

الدوحة
الجيش الإسرائيلي: حققنا تفوقاً في سماء طهران

زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو حقق تفوقاً جوياً في سماء طهران، مشيراً إلى اغتيال عشرات القادة الإيرانيين في الضربة الافتتاحية، وخلال دقيقة واحدة.

 

11:58 am

العربي الجديد

بغداد
قصف يستهدف منشأة في ديالي شرق بغداد

استهدف قصف جوي منشأة تضم عدة مبانٍ في محافظة ديالى شرق بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية عراقية لـ"العربي الجديد".

11:25 am

فرانس برس

فرانس برس
دوي انفجارات في شرق الرياض

أفادت وكالة فرانس برس، نقلاً عن سكان شرق الرياض، بسماع دوي انفجارات ومشاهدة دخان يتصاعد.

11:00 am

فرانس برس

فرانس برس
استهداف ناقلة نفط قبالة سواحل عُمان وإصابة 4 من طاقمها

أعلنت سلطنة عُمان تعرّض ناقلة نفط ترفع علم جمهورية بالاو للاستهداف قبالة سواحلها، مشيرة إلى إصابة 4 من أفراد طاقمها الذي جرى إجلاؤه.

10:59 am

رويترز

رويترز
إعلام إيراني: انفجارات قرب مجمع للبث في طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بدوي انفجارات قرب مجمع للبث في طهران.

10:57 am

العربي الجديد

الدوحة
غارات على مدينة مشهد

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن مدينة مشهد الإيرانية تعرضت لغارات لأول مرة منذ اندلاع الحرب، مشيرة إلى استهداف المطار في المدينة.

10:48 am

فرانس برس

فرانس برس
الجيش الإسرائيلي يعلن استدعاء 20 ألف جندي احتياط

أعلن الجيش الإسرائيلي استدعاء نحو 20 ألف جندي احتياط. وقالت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش إنها "استدعت قرابة 20 ألف جندي احتياط" انضموا "في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى القوات النظامية والاحتياطية التابعة لقيادة الجبهة الداخلية والعاملة في جميع أنحاء البلاد".

10:46 am

العربي الجديد

الدوحة
اجتماع للكابينت الإسرائيلي مساء اليوم

أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الكابينت الإسرائيلي سيعقد اجتماعاً عند التاسعة من مساء اليوم.

10:34 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
دوي انفجارات شمال شرق طهران

أفاد مراسل "العربي الجديد" بأن عدة انفجارات دوّت شمال شرق طهران.

10:32 am

العربي الجديد

الدوحة
جيش الاحتلال يعلن بدء هجوم جوي على أهداف في قلب طهران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدء هجوم جوي واسع على أهداف في قلب طهران.

10:30 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
الدوحة
وفاة إسرائيلية خلال توجهها إلى الملجأ

قالت صحيفة هآرتس، نقلاً عن مستشفى إيخيلوف، إن إسرائيلية (60 عاماً) تُوفيت بعدما أصيبت بضيق تنفس في طريقها إلى الملجأ.

10:28 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
الحرس الثوري يعلن تنفيذ ضربات ضد قواعد أميركية وإسرائيلية

أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ عشرات الضربات الانتقامية التي استهدفت مواقع أميركية وإسرائيلية، رداً على مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. وقالت وكالة أنباء تسنيم، إن الضربات استهدفت 27 قاعدة أميركية في المنطقة، بالإضافة إلى مقر قيادة الجيش الإسرائيلي ومجمع صناعات عسكرية في تل أبيب.

09:59 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
صفارات الإنذار تدوي قرب الحدود الأردنية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية برصد إطلاق صواريخ من إيران، وأن صفارات الإنذار تدوي قرب الحدود الأردنية.

09:55 am

العربي الجديد

طهران
الحرس الثوري: إسقاط مسيّرة للجيش الأميركي جنوب البلاد

قال الحرس الثوري الإيراني، إن دفاعاته الجوية أسقطت مسيرة تابعة للجيش الأميركي في المناطق الجنوبية من البلاد.

09:55 am

فرانس برس

فرانس برس
الجيش الإيراني يعلن استهداف قواعد أميركية في العراق والخليج

أعلن الجيش الإيراني استهداف قواعد أميركية في العراق والخليج.

09:52 am

العربي الجديد

الدوحة
وكالة الأنباء العمانية: مسيرتان تستهدفان ميناء الدقم التجاري

أعلنت وكالة الأنباء العمانية، استهداف ميناء الدقم التجاري بطائرتين مسيّرتين، ما أسفر عن إصابة عامل وافد.

09:31 am

العربي الجديد

طهران
تعيين أحمد وحيدي رئيساً للحرس الثوري عقب اغتيال باكبور

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بتعيين نائب قائد الحرس الثوري أحمد وحيدي قائداً عاماً للحرس، بعد اغتيال اللواء محمد باكبور.

 

09:29 am

العربي الجديد

الدوحة
تضرر 40 مبنى بدرجات متفاوتة جراء سقوط صاروخ على تل أبيب

أفادت صحيفة هآرتس، نقلاً عن بلدية تل أبيب، بأن 40 مبنى تضررت بدرجات متفاوتة، جراء سقوط صاروخ على المدينة، مشيرة إلى إجلاء أكثر من 200 إسرائيلي تضررت منازلهم أمس جراء الصاروخ.

09:07 am

فرانس برس

فرانس برس
دوي انفجارات في القدس

سمع دوي انفجارات فوق القدس بعد رصد صواريخ متوجهة إلى عدة مناطق في إسرائيل.

09:06 am

رويترز

رويترز
إصابة شخصين من جراء سقوط شظايا مسيّرات في دبي

أعلن المكتب الإعلامي لدبي، إصابة شخصين من جراء سقوط شظايا من طائرات مسيّرة اعترضتها الدفاعات الجوية فوق منزلين في دبي.

09:03 am

فرانس برس

فرانس برس
"الذرية الدولية" تعقد اجتماعاً طارئاً حول إيران الاثنين

تعقد الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعاً طارئاً الاثنين بطلب من روسيا إثر العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران. وأوضحت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، التي تتخذ مقراً في فيينا في بيان، أن هذا الاجتماع الخاص لمجلس حكامها سيبحث "مسائل متعلقة بالضربات العسكرية الأميركية والإسرائيلية على أراضي جمهورية إيران الإسلامية".

09:02 am

العربي الجديد

الدوحة
الدفاع المدني القطري: حريق محدود في المنطقة الصناعية

أعلن الدفاع المدني القطري التعامل مع حريق محدود في المنطقة الصناعية ناتج من سقوط شظايا إثر اعتراض صاروخ، دون تسجيل أي إصابات.

 

09:01 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
الجبهة الداخلية الإسرائيلية تطلق تحذيراً من رصد صواريخ

أطلقت الجبهة الداخلية الإسرائيلية تحذيراً من رصد صواريخ على المناطق الواقعة بين تل أبيب والقدس.

08:47 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
القدس المحتلة
إسرائيل: قصف مواقع في إيران بـ1200 صاروخ خلال 24 ساعة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصف سلاح الجو مواقع في إيران بأكثر من 1200 صاروخ خلال الـ24 ساعة الماضية.

08:41 am

العربي الجديد

طهران
إيران تؤكد اغتيال وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان وقائد الحرس

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأحد، اغتيال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء عبد الرحيم موسوي، والقائد العام للحرس الثوري اللواء محمد باكبور، ووزير الدفاع اللواء عزيز نصير زادة، وأمين مجلس الدفاع مستشار المرشد الأدميرال علي شمخاني، خلال اجتماع لمجلس الدفاع.

08:25 am

العربي الجديد

طهران
دوي انفجارات قوية في طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بدوي انفجارات قوية في عدد من المناطق في طهران.

08:24 am

فرانس برس

فرانس برس
دوي انفجارات جديدة في دبي

أفادت وكالة فرانس برس بدوي انفجارات جديدة في دبي.

08:21 am

فرانس برس

فرانس برس
لاريجاني: المرحلة الانتقالية بعد خامنئي تبدأ الأحد

أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن المرحلة الانتقالية بعد مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي تبدأ الأحد. وقال لاريجاني أنه سيتم "تشكيل مجلس قيادة مؤقت قريباً، وسيتولى الرئيس ورئيس السلطة القضائية وفقيه من مجلس صيانة الدستور المسؤولية إلى حين انتخاب القائد المقبل"، مضيفاً أنه "سيتم تشكيل هذا المجلس في أقرب وقت ممكن، نعمل على تشكيله منذ اليوم".

07:59 am

فرانس برس

فرانس برس
قاليباف: مستعدون لكل السيناريوهات بما فيها مقتل خامنئي

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إن إيران استعدت "لكل السيناريوهات"، بما في ذلك مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي. وقال قاليباف في مقطع فيديو بثه التلفزيون الرسمي: "لقد استعددنا لهذه اللحظات وتصوّرنا كل السيناريوهات"، مضيفاً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تجاوزا خطوطنا الحمر" و"سيواجهان تبعات ذلك".

07:57 am

رويترز

رويترز
ترامب يحذر إيران من قوة غير مسبوقة إذا نفذت هجوماً كبيراً

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستضرب إيران "بقوة لم يسبق لها مثيل" إن نفذت إيران تهديدها بشن هجوم كبير. وأضاف ترامب في منشور على تروث سوشال: "لقد صرّحت إيران للتو بأنها ستضرب بقوة شديدة اليوم، أقوى من ذي قبل... من الأفضل ألا يفعلوا ذلك، لأنه إن فعلوا، فسنضربهم بقوة لم يسبق لها مثيل!".

07:55 am

العربي الجديد

طهران
الحرس الثوري يعلن تنفيذ موجة جديدة من العمليات بالمنطقة

أعلن الحرس الثوري الإيراني، تنفيذ الموجة الـ 6 من عملية "الوعد الصادق 4"، التي استهدفت 27 قاعدة أميركية بالمنطقة.

07:52 am

فرانس برس

فرانس برس
دوي انفجارات في دبي والدوحة والمنامة

دوت أصوات انفجارات جديدة في دبي والدوحة والمنامة، بعد أن أطلقت صفارات الإنذار.

07:05 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
5 دفعات صاروخية باتجاه إسرائيل خلال أقل من ساعة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 5 دفعات صاروخية أطلقت من إيران باتجاه وسط وجنوب إسرائيل خلال أقل من ساعة واحدة.

6:59 AM
دوي انفجارات في سماء المنامة ودبي

أفادت وكالة فرانس برس نقلاً عن شهود، بأن دوي انفجارات سمعت في سماء المنامة ودبي ناجمة عن صواريخ اعتراضية.

06:44 am

العربي الجديد

الدوحة
دوي انفجارات لصواريخ اعتراضية في سماء الدوحة

أفاد مراسل "العربي الجديد" بسماع دوي انفجارات لصواريخ اعتراضية في سماء الدوحة.

06:42 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
ملايين الإسرائيليين دخلوا إلى الملاجئ

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن ملايين الإسرائيليين دخلوا إلى الملاجئ بعد دويّ صافرات الإنذار في وسط إسرائيل.

06:23 am

العربي الجديد

رام الله
دوي انفجارات كبيرة تسمع من وسط الضفة الغربية

أفاد مراسل "العربي الجديد" بسماع دوي انفجارات كبيرة من مدن في وسط الضفة الغربية.

06:22 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة من إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في مناطق واسعة من إسرائيل.

06:12 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
رصد صواريخ أطلقت من إيران في طريقها إلى إسرائيل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد خلال الدقائق الماضية صواريخ أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل.

6:04 AM
"الحرس الثوري": هجوم عنيف على إسرائيل والقواعد الأميركية

أعلن الحرس الثوري الإيراني بدء "هجوم عنيف ضد الكيان الصهيوني والقواعد الأميركية في المنطقة"، وذلك بعد أقل من ساعتين من وعيده بتنفيذ أعنف هجوم في تاريخه رداً على اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي.

04:29 am

العربي الجديد

طهران
الحرس الثوري الإيراني يتوعد ببدء "أعنف عملياته" بعد قليل

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيبدأ بعد قليل أعنف عملياته ضد إسرائيل والقواعد الأميركية، في تصعيد جديد يأتي عقب إعلان استشهاد المرشد علي خامنئي.

04:23 am

العربي الجديد

واشنطن
القيادة المركزية الأميركية: ننفذ إجراءات سريعة وحاسمة

أعلنت القيادة المركزية الأميركية أنها حذّرت النظام الإيراني، مشيرة إلى أنها تنفذ "إجراءات سريعة وحاسمة" وفقاً للتوجيهات.

04:23 am

العربي الجديد

طهران
دوي انفجارات شمال شرق طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في مناطق شمال شرق العاصمة طهران.

04:22 am

العربي الجديد

طهران
الحرس الثوري يتوعد بعقاب قاسٍ وصارم

توعد الحرس الثوري الإيراني، عقب إعلان استشهاد المرشد علي خامنئي، بأن "يد القتلة لن تفلت من عقاب قاسٍ وحاسم ورادع"، مؤكداً المضي في الرد على العملية.

04:14 am

العربي الجديد

طهران
سماع أصوات انفجارات شمال شرق طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات شمال شرق العاصمة الإيرانية طهران.

03:32 am

الدوحة - العربي الجديد

العربي الجديد
الدوحة - العربي الجديد
الدوحة/ العربي الجديد
طهران
التلفزيون الإيراني يعلن استشهاد المرشد الأعلى علي خامنئي

أعلن التلفزيون الإيراني، في خبر عاجل، استشهاد المرشد الأعلى علي خامنئي.

03:12 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
الإسعاف الإسرائيلي: 121 مصاباً في اليوم الأول من الحرب

أعلن الإسعاف الإسرائيلي أن عدد المصابين في اليوم الأول من عملية "زئير الأسد" بلغ 121 مصاباً.

02:35 am

العربي الجديد

طهران
دوي انفجارات في العاصمة طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في العاصمة طهران.

02:33 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
جيش الاحتلال يعلن بدء موجة غارات جديدة على إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو بدأ موجة جديدة من الغارات على إيران، تستهدف منظومة الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الإيرانية.

02:24 am

العربي الجديد

طهران
وكالة فارس: مقتل ابنة خامنئي وحفيدته

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بمقتل ابنة المرشد الإيراني علي خامنئي وحفيدته، جراء هجمات أميركية وإسرائيلية استهدفت مواقع داخل إيران.

2:21 AM

أنور الخطيب

أنور الخطيب
أنور الخطيب
صحافي أردني. مراسل "العربي الجديد" في قطر.
الدوحة
الدفاع القطرية: التصدي لـ18 صاروخاً استهدفت مناطق متفرقة

أعلنت وزارة الدفاع القطرية نجاح قواتها في التصدي لـ18 صاروخاً باليستياً استهدفت عدة مناطق في البلاد.

2:20 AM
البحرين تعلن استهداف مطارها الدولي بمسيّرة

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن مطار البحرين الدولي تعرض لاستهداف بطائرة مسيّرة، ما أسفر عن أضرار مادية في بعض المرافق، من دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.

02:03 am

العربي الجديد

رام الله
سماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من الضفة

أفاد مراسل "العربي الجديد" بسماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

02:01 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
سقوط صاروخ أطلق من إيران في القدس المحتلة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ أطلق من إيران في القدس المحتلة. 

02:00 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
جيش الاحتلال يعلن رصد إطلاق صواريخ من إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران، تزامناً مع دوي صفارات الإنذار في عدة مواقع.

01:58 am

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
القدس المحتلة
إسرائيل تعلن رصد تسلل مسيرة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في عدة بلدات حدودية بعد رصد تسلل مسيرة.

01:12 am

العربي الجديد

طهران
دوي انفجارات ضخمة في العاصمة طهران

أفاد مراسل "العربي الجديد" بسماع دوي انفجارات ضخمة شمال شرقي العاصمة طهران في ثاني يوم من بدء العدوان الإسرائيلي الأميركي المشترك على إيران.

01:11 am

فرانس برس

فرانس برس
مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة يستنكر مقتل مدنيين

قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة السبت إن الولايات المتحدة وإسرائيل ارتكبتا "جريمة حرب"، مؤكدا أن ضرباتهما استهدفت بنى تحتية مدنية وقتلت أكثر من 100 تلميذة في مدرسة.

وقال أمير سعيد إيرواني في اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "ما زال عدد المدنيين الأبرياء يتزايد. هذا ليس مجرد عمل عدواني، بل هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".

01:10 am

رويترز

رويترز
وكالة الطاقة الذرية تعقد اجتماعاً طارئاً صباح الاثنين

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان إن مجلس محافظيها سيعقد اجتماعاً طارئاً يوم الاثنين الساعة التاسعة صباحا (08:00 بتوقيت غرينتش) لمناقشة الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران. وطلبت روسيا عقد الاجتماع.

1:07 AM
أبرز تطورات العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران أمس السبت
  • ترامب: الضربات ستستمر ما دام كان ذلك ضرورياً
  • سقوط قتيلة جراء القصف الإيراني لتل أبيب
  • الرئيس الأميركي يعلن مقتل المرشد الإيراني الأعلى
  • الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة الثالثة والرابعة من الرد
  • اعتراض عدد من الصواريخ في سماء الدوحة
  • القيادة المركزية الأميركية: الأضرار محدودة ولا خسائر بشرية
  • السفير الأميركي يبلغ عون بأن إسرائيل لن تصعد ضد لبنان
  • "تسنيم": الحرس الثوري يوقف عبور السفن من مضيق هرمز
  • المخابرات الأميركية قدرت أن خامنئي سيستبدل في حال مقتله
  • "رويترز": مقتل وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري
  • ارتفاع ضحايا المجزرة الإسرائيلية بمدرسة في جنوب إيران إلى 51
01:04 am

العربي الجديد

القدس المحتلة
ترامب يعلن مقتل المرشد الإيراني الأعلى

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم السبت إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قُتل في العدوان التي تنفذه بلاده وإسرائيل على إيران، فيما لم يصدر تأكيد من طهران. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال "خامنئي، أحد أكثر الأشخاص شراً في التاريخ، قُتل".

التفاصيل عبر الرابط:

خامنئي خلال خطاب رسمي عبر التلفاز في طهران، 18 يونيو 2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

ترامب يعلن مقتل المرشد الإيراني الأعلى

12:45 am

رويترز

رويترز
تقييمات استخبارية وأمنية أُبلغت لترامب قبل ضرب إيران

قال مسؤول أميركي لوكالة رويترز إن الرئيس دونالد ترامب تلقى، قبيل الهجوم الأميركي على إيران، إحاطات لم تقتصر على تقديم تقييمات صريحة حول مخاطر وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف القوات الأميركية، بل أشارت أيضاً إلى احتمال حدوث تحول جذري في المنطقة لصالح المصالح الأميركية.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن من أطلعوا ترامب على العملية وصفوها بأنها سيناريو عالي المخاطر وعالي المكاسب. وبدا أن ترامب نفسه قد أيّد هذا الرأي عندما أقرّ بخطورة الوضع في بداية العملية صباح السبت، قائلاً: "قد تُزهق أرواح أبطال أميركيين شجعان". وقال ترامب في خطاب متلفز أعلن فيه بدء عمليات قتالية واسعة النطاق: "لكننا لا نفعل هذا من أجل الحاضر، بل من أجل المستقبل، وهي مهمة نبيلة".

التفاصيل عبر الرابط:

ترامب يتحدث عن الرسوم في البيت الأبيض، واشنطن، 20 فبراير 2026 (بيتر دبليو ستيفنسون/ Getty)
رصد
التحديثات الحية

تقييم استخباري قُدم لترامب قبل ضرب إيران: خيار عالي المخاطر والمكاسب

09:39 pm

العربي الجديد

طهران
قصف مقر قيادة الشرطة في قضاء ري جنوبي طهران

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بقصف مقر قيادة الشرطة في قضاء ري جنوبي طهران، مشيرة إلى تضرر العديد من المنازل المحيطة بها.

09:34 pm

رويترز

رويترز
القيادة المركزية الأميركية: دمرنا مقر قيادة الحرس الثوري

أفادت القيادة المركزية الأميركية بأن الجيش الأميركي قصف أكثر من 1000 هدف إيراني في العملية الجارية، مؤكدة تدمير مقر قيادة الحرس الثوري الإيراني. 

09:30 pm

العربي الجديد

طهران
الحرس الثوري: استهدفنا سفينة دعم وإمداد للأسطول الأميركي

أفاد الحرس الثوري الإيراني باستهداف سفينة دعم وإمداد وقود تابعة للأسطول الأميركي بصواريخ وطائرات مسيرة، على بعد 700 كيلومتر من ساحل تشابهار الإيراني، "ما أدى إلى تعطيلها وخروجها من الخدمة العملياتية" حسب البيان. وأكد أن منظومة الصواريخ البحرية المتقدمة التابعة للحرس الثوري تلاحق الأسطول البحري الأميركي في المنطقة.

09:25 pm

فرانس برس

فرانس برس
دوي انفجارات في سماء القدس بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران

سُمع دوي انفجارات في سماء القدس بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران.

09:22 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
الحرس الثوري الإيراني: تدمير رادار إسرائيلي في الإمارات

قال الحرس الثوري الإيراني إنه دمر |رادار تاد التابع لشبكة الدفاع الصاروخي الإسرائيلي بالكامل في الرويس بالإمارات بضربة صاروخية دقيقة". 

 

09:19 pm

العربي الجديد

الدوحة
الإمارات تغلق سفارتها في طهران وتسحب سفيرها

أعلنت الإمارات إغلاق سفارتها في طهران، وسحب سفيرها من الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكافة أعضاء بعثتها الدبلوماسية، وذلك على خلفية ما وصفتها بـ"الاعتداءات الصاروخية الإيرانية السافرة التي استهدفت أراضي الدولة".

 

8:58 PM
محسني إيجئي: مجلس القيادة سيؤدي مهامه بأفضل صورة

قال إيجئي عضو مجلس القيادة المؤقت الإيراني غلام حسين محسني إن مجلس القيادة قد تشكل وسيؤدي مهامه بأفضل صورة. وأضاف "سيخلف قادة عسكريين جدد القادة الشهداء، وسيدرك العدو أن شعبنا لن ترعبه هذه الهجمات الإرهابية".

08:17 pm

العربي الجديد

طهران
هجمات تستهدف مستشفى غاندي ومحيط البرلمان في طهران

تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن شن هجمات أميركية إسرائيلية على مستشفى غاندي في طهران ومحيط البرلمان الإيراني.

08:00 pm

فرانس برس

فرانس برس
11 مفقودا إثر الضربة الإيرانية على مبنى بوسط إسرائيل

قالت الشرطة الإسرائيلية إن 11 شخصًا لا يزالون في عداد المفقودين بعد هجوم صاروخي إيراني على مدينة بيت شيمش بوسط البلاد، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن تسعة أشخاص. وأوردت الشرطة، في بيان "حتى الآن، تم إجلاء أكثر من 45 مصابا بدرجات متفاوتة، وتم انتشال جثث تسعة قتلى. في الوقت الحالي، هناك 11 مفقودا لم يتم الوصول إليهم بعد"، مشيرة إلى أن عمليات البحث مستمرة.

7:40 PM

محمد البديوي

محمد البديوي
محمد البديوي
واشنطن
ترامب: دمّرنا 9 سفن للبحرية الإيرانية

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الأحد إن الولايات المتحدة دمرت تسع سفن تابعة للبحرية الإيرانية، لافتا أيضا إلى تدمير مقر البحرية إلى حد كبير. 

وذكر ترامب في منشور على منصة تروث سوشال "أُبلغت للتو بأننا دمرنا تسع سفن تابعة للبحرية الإيرانية وأغرقناها، وبعضها كبير نسبيا ومهم... نلاحق البقية، وستقبع قريبا في قاع البحر أيضا! وفي هجوم آخر، دمرنا إلى حد كبير مقر البحرية الإيرانية". 

07:39 pm

العربي الجديد

العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
طهران
قصف أجزاء من هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية

أفاد نادي المراسلين الشباب الإيراني بتعرض جزاء من هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لقصف أميركي إسرائيلي. 

07:24 pm

العربي الجديد

طهران
وكالة تسنيم: مقتل 6 ضباط استخبارات أميركيين في الإمارات

قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية المقربة من الحرس الثوري الإيرانية إن الحرس الثوري استهدف أمس أحد أماكن إقامة ضباط وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ما أسفر عن مقتل ستة من كبار الضباط، وإصابة اثنين آخرين.

09:03 pm

فرانس برس

فرانس برس
واشنطن تأذن بمغادرة دبلوماسييها غير الأساسيين من قطر

أعلنت السفارة الأميركية في الدوحة الأحد، أنّ وزارة الخارجية أذِنت بمغادرة الموظفين الدبلوماسيين غير الأساسيين وعائلاتهم من قطر، وذلك في ظل تنفيذ طهران ضربات على دول خليجية بينها قطر، ردا على الغارات الجوية الأميركية الإسرائيلية على إيران. 

وقالت السفارة، في بيان على موقعها الإلكتروني، إنّ الوزارة "أذِنت لموظفي الحكومة الأميركية غير المعنيين بالحالات الطارئة وأفراد أسر موظفي الحكومة، بمغادرة قطر بسبب المخاطر الأمنية"، منبهة الأميركيين إلى ضرورة "إعادة النظر في السفر إلى قطر بسبب خطر النزاع المسلّح".

