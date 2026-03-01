العدوان على إيران | مقتل أميركيين وعشرات القتلى والمصابين في القدس

مع دخول العدوان الأميركي والإسرائيلي على إيران يومه الثاني، وسّعت إيران ردها على إسرائيل، بعد أن أعلنت اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، فيما توعد الحرس الثوري الإيراني بردّ صارم وقاسٍ، في وقت دوت فيه صفارات الإنذار في مناطق متفرقة من إسرائيل.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الضرر الذي لحق بالمنشآت الأميركية من جراء الهجمات الإيرانية، محدود ولم يؤثر بالعمليات، مضيفة أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية بين الأميركيين أو إصابات مرتبطة بالصراع. وتابعت: "قواتنا تصدت بنجاح لمئات الهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيّرات".

وأكد التلفزيون الإيراني، فجر اليوم الأحد، اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، من جراء العدوان الذي أطلقته الولايات المتحدة وإسرائيل على البلاد صباح أمس، فيما أفادت وكالة "إرنا" باغتيال أمين مجلس الدفاع الإيراني علي شمخاني، وقائد "الحرس الثوري" محمد باكبور، من جراء غارات إسرائيلية وأميركية استهدفت مواقع داخل إيران، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن مكان الاستهداف أو ملابساته.

من جهته، توعد الحرس الثوري الإيراني بردّ قاسٍ على اغتيال خامنئي، معتبراً أن الجريمة "انتهاك صارخ للموازين الدينية والأخلاقية والقانونية"، ومحملاً الولايات المتحدة وإسرائيل المسؤولية عنها. وأكد في بيان أن "يد انتقام الشعب الإيراني ستبقى ممدودة"، وأن قتلة "إمام الأمة" لن يفلتوا من "العقاب القاسي والحاسم والرادع"، مشدداً على أن القوات المسلحة وقوات التعبئة الشعبية ستواصل نهج قائدها، وستتصدى بحزم لأي اعتداءات داخلية أو خارجية.

"العربي الجديد" يتابع تطوّرات العدوان على إيران أولاً بأول...