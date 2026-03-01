العدوان على إيران | دعوات دولية إلى التهدئة وتنديد باغتيال خامنئي

لندن

01 مارس 2026   |  آخر تحديث: 15:27 (توقيت القدس)
+ الخط -

في اليوم الثاني من العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، تتواصل موجة التصعيد العسكري وسط تحذيرات دولية وإقليمية من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع. وتوسعت رقعة التوتر مع استمرار الضربات والردود المتبادلة، ما دفع عدداً من العواصم إلى التحرك سياسياً لاحتواء التداعيات ومنع تفاقم الأزمة.

وأعربت حكومتا الوحدة الوطنية في طرابلس ومجلس النواب في بنغازي عن رفضهما القاطع للتصعيد، لا سيما ما اعتبرتاه انتهاكاً لسيادة عدد من الدول العربية، في حين كثف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالاته الإقليمية والدولية، حيث تلقى اتصالين هاتفيين من الرئيس اللبناني جوزاف عون والمستشار الألماني فريدريش ميرز، في إطار التشاور بشأن تطورات الأوضاع.

وفي السياق ذاته، حذرت روسيا من "كارثة في الشرق الأوسط" داعية إلى الوقف الفوري للضربات، فيما عرضت إندونيسيا التوسط بين طهران وواشنطن. كذلك، بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في اتصال هاتفي، مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، تصاعد التوتر في المنطقة. كما تناول الجانبان، خلال الاتصال، المساعي الدبلوماسية الجارية الرامية إلى احتواء التصعيد.

نتابع هنا أبرز المواقف الدولية بعد العدوان على إيران والتصعيد في المنطقة، أولاً بأول...

3:22 PM

عثمان لحياني

عثمان لحياني
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
الجزائر
سفارة الجزائر في الدوحة تعلن تعليق الخدمات القنصلية

أعلنت سفارة الجزائر في دولة قطر، الأحد، تعليق جميع الخدمات القنصلية ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين. وأكدت السفارة، في بيانٍ، أنها قررت تعليق الخدمات القنصلية في مقر السفارة اعتباراً من يوم الاثنين 02 مارس الجاري، وحتى إشعارٍ آخر، نظراً للظروف الأمنية الراهنة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين. وأوضح البيان أن هذا القرار جاء "استناداً إلى توجيهات السلطات القطرية الداعية إلى اعتماد نظام العمل عن بُعد واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة"، مشيراً إلى أن "تعليق الخدمات سيستمر إلى حين تحسن الأوضاع وصدور توجيهات جديدة من الجهات المختصة".
 

2:47 PM
السعودية تستدعي السفير الإيراني

أعلنت الخارجية السعودية عن استدعاء السفير الإيراني لدى المملكة علي رضا عنايتي، على خلفية "الاعتداءات الإيرانية السافرة على المملكة ودول شقيقة".

01:27 pm

فرانس برس

فرانس برس
الصين "تدين بشدة" اغتيال المرشد الإيراني

دانت الصين بشدة الأحد، اغتيال الولايات المتحدة وإسرائيل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، ودعت مجدداً إلى وقف العمليات العسكرية. وقالت الخارجية الصينية في بيان إن الاغتيال "يمثل انتهاكاً خطيراً لسيادة إيران وأمنها، ودوساً على أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأساسية للعلاقات الدولية". وأضافت "تعارض الصين هذا الأمر وتدينه بشدة"، داعية إلى "وقف فوري للعمليات العسكرية".

01:19 pm

رويترز

رويترز
السويد: اغتيال خامنئي قد يفتح الباب أمام فرص جديدة

قالت وزيرة الخارجية السويدية ماريا ستينرجارد، إن اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي "قد يفتح الباب أمام فرص جديدة. لكن لا يزال هناك الكثير من الشكوك". وأضافت "يجب أن يكون مستقبل إيران بيد الشعب. لكنّ الطريق إلى ذلك طويل. ولا يزال خطر دوامة العنف في الشرق الأوسط كبيراً".

01:17 pm

فرانس برس

فرانس برس
بوتين: قتل خامنئي جريمة تنتهك معايير الأخلاق والقانون

ندد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأحد، باغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران، واصفاً هذا العمل بأنه "انتهاك صارخ للأخلاق وللقانون الدولي". وقدم بوتين في رسالة لنظيره الإيراني مسعود بزشكيان ونشرها الكرملين "أصدق تعازيه" باغتيال خامنئي، معتبراً أن هذا العمل يشكل "انتهاكاً صارخاً لكل معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي".

01:15 pm

العربي الجديد

رام الله
فلسطين تدين الهجمات الإيرانية على سلطنة عُمان

أدانت دولة فلسطين، اليوم الأحد، الهجمات الإيرانية التي استهدفت ميناء الدقم في سلطنة عُمان. وأكدت دولة فلسطين في بيان صحافي نشرته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، "رفضها المساس بسيادة سلطنة عمان، والاعتداء عليها، من قبل أي جهة كانت"، مشددة على أن هذه الهجمات تنتهك مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وشددت على تضامن الشعب الفلسطيني ووقوفه إلى جانب الشعب العماني الشقيق، وباقي الدول والشعوب العربية التي طالتها الهجمات الإيرانية، مشددة على دعمها الكامل للإجراءات التي تتخذها الدول العربية لصون أمنها وحماية شعوبها. وثمنت فلسطين الوساطة الهامة والمقدرة التي قامت بها السلطنة بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى الحل السلمي قبل بدء النزاع المسلح.

وجددت دولة فلسطين، تأكيد موقف فلسطين الثابت بضرورة تغليب الحوار والوسائل السلمية وعدم اللجوء إلى الحروب والتصعيد، والالتزام بالشرعية الدولية والقانون الدولي بما يسهم في تعزيز الامن والسلم الإقليمي والدولي.

12:43 pm

العربي الجديد

الدوحة
قطر وتركيا تشددان على التهدئة

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالاً هاتفياً اليوم الأحد، من الرئيس التركي طيب أردوغان تناول بحث تطورات الأوضاع الإقليمية وتداعياتها على السلم والاستقرار. وشدد الجانبان، حسب بيان للديوان الأميري القطري على أهمية التهدئة وتكثيف المساعي الدبلوماسية للحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.

واطمأن الرئيس التركي على الأوضاع في دولة قطر إثر العدوان الإيراني، "مؤكداً إدانة تركيا الشديدة لاستهداف الأراضي القطرية والدول العربية الشقيقة، ورفضها القاطع لكل ما يمسّ سيادة الدول وأمن شعوبها". من جانبه أعرب امير قطر عن شكره وتقديره للرئيس التركي على "مشاعره الأخوية الصادقة، وما أبداه من تضامن ودعم يعكس عمق الروابط المتينة التي تجمع بين البلدين الشقيقين".

 

10:45 am

بسمة بركات

بسمة بركات
تونس
تونس تدعو إلى احترام سيادة الدول

أكدت وزارة الخارجية التونسية اليوم الأحد، أنها "تُتابع بانشغال عميق وقلق شديد التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة وما قد ينجرّ عنه من مخاطر اتساع رقعة الصراع والانزلاق إلى الفوضى، فضلاً عمّا يُشكّله ذلك من تهديد جدّي للأمن والسّلم الإقليمي والدولي".

وأكدت الخارجية في بيان لها اليوم تمسّكها باحترام مبدأ سيادة الدول، معبرة عن إدانتها لكلّ اعتداء على أراضي أيّ دولة أو انتهاك حرمتها الترابية، مجددة رفضها المطلق لأيّ استهداف لأراضي دول عربية شقيقة، وتضامنها الكامل مع كلّ من السعودية والكويت وقطر والبحرين، والإمارات، والأردن، والعراق.

ودعت "من منطلق تمسّكها بالأخوّة العربية والإسلامية وتعلّقها الشديد بقواعد القانون الدولي ومبدأ حلّ الخلافات بالطرق السلمية، كافة الأطراف إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية وتغليب الحكمة والعودة إلى طاولة المفاوضات وتجنّب المزيد من التصعيد حقناً لدماء الأبرياء والحفاظ على مقدّرات شعوب المنطقة"، مشددة على ضرورة تحمّل مجلس الأمن لمسؤولياته واتّخاذ ما يلزم من تدابير للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.

10:13 am

أسوشييتد برس

أسوشييتد برس
اليونان تعرب عن قلقها إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط

أعربت اليونان عن "قلقها البالغ" إزاء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، داعية إلى "ضبط النفس والعودة إلى مفاوضات جادة" بشأن البرنامج النووي الإيراني. وأدلت بهذا التصريح سفيرة اليونان الدائمة لدى الأمم المتحدة، أجلايا بالتا، في اجتماع طارئ لمجلس الأمن السبت، قبل ساعات من تأكيد إيران اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي في غارة جوية في طهران، بحسب ما ذكرت صحيفة كاثيميريني اليونانية اليوم الأحد.

وأعربت بالتا عن "قلق اليونان العميق إزاء التصعيد أمس السبت"، وأشارت إلى أن "هدفنا يجب أن يكون العودة إلى مفاوضات جادة نحو تسوية سلمية، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

وذكرت بالتا أن اليونان تحذر من أن "ضبط النفس أمر ملح" محذرة أيضاً من أن "خطر نشوب صراع إقليمي أوسع، مع ما يترتب عليه من عواقب وخيمة محتملة على السلام والأمن الدوليين هو خطر حقيقي". وفي الوقت نفسه، أدانت اليونان بشدة الهجمات الإيرانية على البحرين والأردن والكويت وقطر والسعودية والإمارات.

02:05 am

الأناضول

الأناضول
أمير قطر يبحث مع الرئيس التركي آخر المستجدات

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، آخر المستجدات بشأن العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران.

01:12 am

قنا

قنا
فيدان يبحث مع كالاس تصاعد التوتر في المنطقة

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في اتصال هاتفي، مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، تصاعد التوتر في المنطقة. كما تناول الجانبان، خلال الاتصال، المساعي الدبلوماسية الجارية الرامية إلى احتواء التصعيد.

1:12 AM

أسامة علي

طرابلس
حكومتا ليبيا تدينان انتهاك السيادة لعدد من الدول العربية

أعربت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وحكومة مجلس النواب، عن رفضهما القاطع للتصعيد في المنطقة، لا سيما انتهاك سيادة عدد من الدول العربية.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية إنها تعرب "أسفها العميق ورفضها القاطع للتصعيد العسكري في المنطقة الذي استهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل إسرائيل"، وحذرت "من مخاطر اتساع دائرة المواجهة بما ينعكس سلباً على أمن واستقرار المنطقة بأسرها".

كما عبّرت الوزارة عن "رفضها وإدانتها لانتهاك سيادة كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر والجمهورية العربية السورية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية"، معتبرة أن ذلك "يشكل مساساً بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول المنصوص عليها في القانون الدولي".

وأكدت الوزارة تضامن حكومة الوحدة الوطنية "مع الدول الشقيقة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، ورفضها لأي أعمال من شأنها تقويض أمن المنطقة أو تهديد السلم الإقليمي"، مشددة على ضرورة "احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها".

من جانبها أعربت حكومة مجلس النواب في بنغازي، عن بالغ قلقها إزاء "التطورات الخطيرة" التي تشهدها المنطقة، وحذرت من مغبة "انزلاق غير مسبوق نحو اتساع رقعة الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وقالت الحكومة، في بيان لها، إن ما يجري يمثل "تهديداً مباشراً وخطيراً للسلم والأمن في المنطقة"، ويعد "مخالفة صارخة للمبادئ والقوانين الدولية"، مؤكدة أن استمرار التصعيد يشكل تحدياً بالغ الخطورة لسلم وأمن المنطقة.

وأكدت الحكومة أنها تدين بـ"أشد العبارات الاعتداء على سيادة" كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين والأردن، مؤكدة "وقوفها الثابت والراسخ إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء يمس سيادتها أو يهدد أمنها واستقرارها، ودعمها لكافة الإجراءات الرامية إلى حماية سيادة هذه الدول وأراضيها وضمان أمن وسلامة شعوبها".

01:08 am

العربي الجديد

الدوحة
أمير قطر يشدد خلال اتصال مع ترامب على ضرورة احتواء التصعيد

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالاً هاتفياً، السبت، من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وحسب الديوان الأميري القطري، أعرب ترامب عن تضامن بلاده مع دولة قطر إثر العدوان الإيراني على الدولة وعدد من دول المنطقة. بدوره أعرب أمير قطر، عن تقديره للرئيس الأميركي على تضامن الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة مع دولة قطر.

كما جرى خلال الاتصال استعراض المستجدات الأمنية في المنطقة وتداعياتها على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، وفي هذا الصدد شدد أمير قطر على ضرورة احتواء هذا التصعيد الخطير عبر الحلول الدبلوماسية والوسائل السلمية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

