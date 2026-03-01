العدوان على إيران | دعوات دولية إلى التهدئة وتنديد باغتيال خامنئي

أعربت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وحكومة مجلس النواب، عن رفضهما القاطع للتصعيد في المنطقة، لا سيما انتهاك سيادة عدد من الدول العربية.
وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية إنها تعرب "أسفها العميق ورفضها القاطع للتصعيد العسكري في المنطقة الذي استهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل إسرائيل"، وحذرت "من مخاطر اتساع دائرة المواجهة بما ينعكس سلباً على أمن واستقرار المنطقة بأسرها".
كما عبّرت الوزارة عن "رفضها وإدانتها لانتهاك سيادة كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر والجمهورية العربية السورية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية"، معتبرة أن ذلك "يشكل مساساً بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول المنصوص عليها في القانون الدولي".
وأكدت الوزارة تضامن حكومة الوحدة الوطنية "مع الدول الشقيقة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، ورفضها لأي أعمال من شأنها تقويض أمن المنطقة أو تهديد السلم الإقليمي"، مشددة على ضرورة "احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها".
من جانبها أعربت حكومة مجلس النواب في بنغازي، عن بالغ قلقها إزاء "التطورات الخطيرة" التي تشهدها المنطقة، وحذرت من مغبة "انزلاق غير مسبوق نحو اتساع رقعة الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
وقالت الحكومة، في بيان لها، إن ما يجري يمثل "تهديداً مباشراً وخطيراً للسلم والأمن في المنطقة"، ويعد "مخالفة صارخة للمبادئ والقوانين الدولية"، مؤكدة أن استمرار التصعيد يشكل تحدياً بالغ الخطورة لسلم وأمن المنطقة.
وأكدت الحكومة أنها تدين بـ"أشد العبارات الاعتداء على سيادة" كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين والأردن، مؤكدة "وقوفها الثابت والراسخ إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء يمس سيادتها أو يهدد أمنها واستقرارها، ودعمها لكافة الإجراءات الرامية إلى حماية سيادة هذه الدول وأراضيها وضمان أمن وسلامة شعوبها".