العدوان على إيران| خامنئي خارج طهران وبزشكيان بخير

- أفادت تقارير بأن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي نُقل إلى مكان آمن بعد هجوم استهدف القيادة الإيرانية، بينما أكدت وسائل إعلام إيرانية أن الرئيس مسعود بزشكيان لم يُصب بأذى. - شنت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً مشتركاً على إيران، حيث سُمع دوي انفجارات في طهران ومدن أخرى، مع تصاعد الدخان من محيط المقر الرئاسي. - أعلن وزير الأمن الإسرائيلي عن هجوم "استباقي"، بينما أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بدء عمليات قتالية واسعة، مشيراً إلى تدمير الأسلحة الباليستية الإيرانية ومنع حصولها على أسلحة نووية.

أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مسؤول لم تكشف هويته، بأن المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي غادر طهران ونُقل إلى مكان آمن. في المقابل، ذكرت القناة 12 العبرية، نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن القيادة الإيرانية بأكملها، بما في ذلك خامنئي، كانت هدفاً للهجوم.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، السبت، بأن الرئيس مسعود بزشكيان "بخير ولم يُصب بأذى"، وذلك في أعقاب ضربات إسرائيلية أميركية استهدفت طهران ومدنا إيرانية عدة، وسط تقارير عن استهداف حي باستور في العاصمة، حيث يقع مقر المرشد الأعلى ومقر الرئاسة.

وقالت "إرنا": "الرئيس مسعود بزشكيان بخير ولا يعاني أي مشكلة"، فيما نقلت وكالتا "مهر" و"إيسنا" المعلومة ذاتها.

وبدأ صباح اليوم السبت عدوان أميركي إسرائيلي مشترك على إيران، حيث سمعت انفجارات ضخمة في العاصمة طهران جراء سقوط صواريخ في شوارع رئيسية، كما تصاعد الدخان من محيط المقر الرئاسي. وهزت انفجارات كبيرة مدينة قم.

وأعلن وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عن شن هجوم "استباقي" على إيران، قبل أن يظهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقطع فيديو نُشر على موقع "تروث سوشيال" قائلاً إن الولايات المتحدة بدأت عمليات قتالية "واسعة النطاق" في إيران، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستدمر الأسلحة الباليستية الإيرانية ولن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية. وقال موجها حديثه للحرس الثوري الإيراني "ألقوا أسلحتكم وإلا فستواجهون الموت".