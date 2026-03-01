العدوان على إيران | تحركات دولية ودعوات إلى التهدئة

01 مارس 2026   |  آخر تحديث: 02:07 (توقيت القدس)
في اليوم الثاني من العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران، تتواصل موجة التصعيد العسكري وسط تحذيرات دولية وإقليمية من انزلاق المنطقة إلى مواجهة أوسع. وتوسعت رقعة التوتر مع استمرار الضربات والردود المتبادلة، ما دفع عدداً من العواصم إلى التحرك سياسياً لاحتواء التداعيات ومنع تفاقم الأزمة.

وأعربت حكومتا الوحدة الوطنية في طرابلس ومجلس النواب في بنغازي عن رفضهما القاطع للتصعيد، لا سيما ما اعتبرتاه انتهاكاً لسيادة عدد من الدول العربية، في حين كثف أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالاته الإقليمية والدولية، حيث تلقى اتصالين هاتفيين من الرئيس اللبناني جوزاف عون والمستشار الألماني فريدريش ميرز، في إطار التشاور بشأن تطورات الأوضاع.

وفي السياق ذاته، حذرت روسيا من "كارثة في الشرق الأوسط" داعية إلى الوقف الفوري للضربات، فيما عرضت إندونيسيا التوسط بين طهران وواشنطن. كذلك، بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في اتصال هاتفي، مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، تصاعد التوتر في المنطقة. كما تناول الجانبان، خلال الاتصال، المساعي الدبلوماسية الجارية الرامية إلى احتواء التصعيد.

نتابع هنا أبرز المواقف الدولية بعد العدوان على إيران والتصعيد في المنطقة، أولاً بأول...

02:05 am

أمير قطر يبحث مع الرئيس التركي آخر المستجدات

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، آخر المستجدات بشأن العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران.

01:12 am

فيدان يبحث مع كالاس تصاعد التوتر في المنطقة

بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في اتصال هاتفي، مع مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، تصاعد التوتر في المنطقة. كما تناول الجانبان، خلال الاتصال، المساعي الدبلوماسية الجارية الرامية إلى احتواء التصعيد.

1:12 AM

حكومتا ليبيا تدينان انتهاك السيادة لعدد من الدول العربية

أعربت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا وحكومة مجلس النواب، عن رفضهما القاطع للتصعيد في المنطقة، لا سيما انتهاك سيادة عدد من الدول العربية.

وقالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية إنها تعرب "أسفها العميق ورفضها القاطع للتصعيد العسكري في المنطقة الذي استهدف الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل إسرائيل"، وحذرت "من مخاطر اتساع دائرة المواجهة بما ينعكس سلباً على أمن واستقرار المنطقة بأسرها".

كما عبّرت الوزارة عن "رفضها وإدانتها لانتهاك سيادة كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر والجمهورية العربية السورية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية"، معتبرة أن ذلك "يشكل مساساً بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول المنصوص عليها في القانون الدولي".

وأكدت الوزارة تضامن حكومة الوحدة الوطنية "مع الدول الشقيقة في الحفاظ على أمنها واستقرارها، ورفضها لأي أعمال من شأنها تقويض أمن المنطقة أو تهديد السلم الإقليمي"، مشددة على ضرورة "احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها".

من جانبها أعربت حكومة مجلس النواب في بنغازي، عن بالغ قلقها إزاء "التطورات الخطيرة" التي تشهدها المنطقة، وحذرت من مغبة "انزلاق غير مسبوق نحو اتساع رقعة الصراع بما يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وقالت الحكومة، في بيان لها، إن ما يجري يمثل "تهديداً مباشراً وخطيراً للسلم والأمن في المنطقة"، ويعد "مخالفة صارخة للمبادئ والقوانين الدولية"، مؤكدة أن استمرار التصعيد يشكل تحدياً بالغ الخطورة لسلم وأمن المنطقة.

وأكدت الحكومة أنها تدين بـ"أشد العبارات الاعتداء على سيادة" كل من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين والأردن، مؤكدة "وقوفها الثابت والراسخ إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء يمس سيادتها أو يهدد أمنها واستقرارها، ودعمها لكافة الإجراءات الرامية إلى حماية سيادة هذه الدول وأراضيها وضمان أمن وسلامة شعوبها".

01:08 am

الدوحة
أمير قطر يشدد خلال اتصال مع ترامب على ضرورة احتواء التصعيد

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالاً هاتفياً، السبت، من الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وحسب الديوان الأميري القطري، أعرب ترامب عن تضامن بلاده مع دولة قطر إثر العدوان الإيراني على الدولة وعدد من دول المنطقة. بدوره أعرب أمير قطر، عن تقديره للرئيس الأميركي على تضامن الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة مع دولة قطر.

كما جرى خلال الاتصال استعراض المستجدات الأمنية في المنطقة وتداعياتها على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي، وفي هذا الصدد شدد أمير قطر على ضرورة احتواء هذا التصعيد الخطير عبر الحلول الدبلوماسية والوسائل السلمية بما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.

