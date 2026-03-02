العدوان على إيران | إسرائيل تواصل قصف طهران وتعترض صواريخ من لبنان

طهران

التحديثات الحية
02 مارس 2026   |  آخر تحديث: 02:22 (توقيت القدس)
يتواصل التصعيد في اليوم الثالث من الحرب التي اندلعت عقب عدوان أميركي إسرائيلي على إيران، وسط تبادل مكثف للضربات بين أطراف الحرب. فقد أعلنت القيادة المركزية الأميركية قصف أكثر من 1000 هدف داخل إيران، مؤكدة تدمير مقر قيادة الحرس الثوري، فيما أكدت طهران مقتل عدد إضافي من قادتها العسكريين وسط استمرار الغارات على مدن عدة أبرزها طهران.

وفي حين قالت سلطنة عمان إنها ترى باب الدبلوماسية مفتوحاً بين إيران والولايات المتحدة، توقع الرئيس الأميركي أن تستمر الضربات 4 أسابيع، مرجحا ارتفاع قتلى الجيش الأميركي الذي فقد حتى الساعة 3 جنود. وبينما سمحت لندن لواشنطن باستخدام قواعدها لشن هجمات على إيران، لوحت 3 دول أوروبية، هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بخطوات وصفتها بـ"الدفاعية"، لتدمير القدرات الصاروخية لإيران.

وبخصوص اعتداءات إيران دول عربية، طالب مجلس التعاون الخليجي، طهران بوقف هذه الاعتداءات فوراً، مؤكدا أن دول المجلس "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها بما في ذلك خيار الرد على العدوان الإيراني على أراضيها".

وفجر أمس الأحد، أكد التلفزيون الإيراني اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، من جراء العدوان الذي أطلقته الولايات المتحدة وإسرائيل على البلاد، فيما أفادت وكالة "إرنا" باغتيال أمين مجلس الدفاع الإيراني علي شمخاني، وقائد "الحرس الثوري" محمد باكبور في العدوان الأميركي الإسرائيلي.

"العربي الجديد" يتابع تطوّرات العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران أولاً بأول...

02:19 am

القدس المحتلة
القناة 12: الهجمات الإسرائيلية على لبنان ستستمر لأيام

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن الهجمات الإسرائيلية على لبنان ستستمر لأيام، بعد أن اعترض جيش الاحتلال صواريخ قال إنها أُطلقت من لبنان.

02:17 am

واشنطن
"البنتاغون" يفتح تحقيقاً في مقتل جنود أميركيين بالكويت

نقلت شبكة "سي أن أن" عن مصادر مطلعة أن مقتل جنود أميركيين في قاعدة أميركية بالكويت جاء نتيجة هجوم يشتبه في تنفيذه باستخدام طائرة مسيّرة. وأضافت الشبكة، نقلاً عن مصادرها، أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) فتحت تحقيقاً لمعرفة كيفية تمكن مسيّرة إيرانية من اختراق الدفاعات الجوية للقاعدة في الكويت.

02:01 am

رويترز

"تسنيم": سماع دوي انفجارات في مناطق بطهران

أفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بسماع دوي انفجارات في بعض مناطق طهران.

02:00 am

القدس المحتلة
الجيش الإسرائيلي: ضربات واسعة النطاق في أنحاء طهران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يواصل تنفيذ ضربات واسعة النطاق على أهداف في جميع أنحاء العاصمة الإيرانية طهران.

01:37 am

إحاطة مرتقبة للكونغرس حول إيران

نقلت "رويترز" عن متحدث باسم البيت الأبيض أن وزيري الخارجية والدفاع وغيرهما سيقدمون إفادة للكونغرس يوم الثلاثاء، مشيراً إلى أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أطلعت موظفين من الحزبين في عدة لجان للأمن القومي على تفاصيل العمل العسكري في إيران.

01:36 am

صفارات الإنذار تدوي في مرغليوت خشية تسلل مسيّرة

أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن صفارات الإنذار دوّت في بلدة مرغليوت شمال إسرائيل، خشية تسلل طائرة مسيّرة إلى أجواء المنطقة.

01:35 am

الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أُطلق من لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتراض صاروخ أُطلق من لبنان، مشيراً إلى أن صواريخ أخرى سقطت "وفقًا للإجراءات المتبعة".

01:34 am

الجيش الإسرائيلي يعلن إطلاق صواريخ من لبنان نحو إسرائيل

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن صواريخ أُطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل، فيما لم تعرف الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ حتى اللحظة.

1:22 AM
أبرز تطورات العدوان على إيران يوم أمس الأحد
  • إبلاغ الكابينت باستعداد إيران لزيادة وتيرة إطلاق الصواريخ
  • إصابة 7 إسرائيليين إثر سقوط صاروخ إيراني في القدس
  • قتلى في قصف على مراكز شرطة في طهران
  • الحرس الثوري: هجماتنا خلفت 40 قتيلاً و60 جريحاً في حيفا
  • الإعلان عن مقتل عدد من العسكريين الإيرانيين
  • الحرس الثوري الإيراني: تدمير رادار إسرائيلي في الإمارات
  • 11 مفقودا إثر الضربة الإيرانية على مبنى بوسط إسرائيل
  • الحرس الثوري: استهدفنا 3 ناقلات نفط أميركية وبريطانية
  • وكالة تسنيم: مقتل 6 ضباط استخبارات أميركيين في الإمارات
  • ترامب يعلن مقتل 48 مسؤولا إيرانيا في الهجوم الأميركي
