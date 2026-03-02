العدوان على إيران | إسرائيل تواصل قصف طهران وتعترض صواريخ من لبنان

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر أمنية قولها إن الهجمات الإسرائيلية على لبنان ستستمر لأيام، بعد أن اعترض جيش الاحتلال صواريخ قال إنها أُطلقت من لبنان.
يتواصل التصعيد في اليوم الثالث من الحرب التي اندلعت عقب عدوان أميركي إسرائيلي على إيران، وسط تبادل مكثف للضربات بين أطراف الحرب. فقد أعلنت القيادة المركزية الأميركية قصف أكثر من 1000 هدف داخل إيران، مؤكدة تدمير مقر قيادة الحرس الثوري، فيما أكدت طهران مقتل عدد إضافي من قادتها العسكريين وسط استمرار الغارات على مدن عدة أبرزها طهران.
وفي حين قالت سلطنة عمان إنها ترى باب الدبلوماسية مفتوحاً بين إيران والولايات المتحدة، توقع الرئيس الأميركي أن تستمر الضربات 4 أسابيع، مرجحا ارتفاع قتلى الجيش الأميركي الذي فقد حتى الساعة 3 جنود. وبينما سمحت لندن لواشنطن باستخدام قواعدها لشن هجمات على إيران، لوحت 3 دول أوروبية، هي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بخطوات وصفتها بـ"الدفاعية"، لتدمير القدرات الصاروخية لإيران.
وبخصوص اعتداءات إيران دول عربية، طالب مجلس التعاون الخليجي، طهران بوقف هذه الاعتداءات فوراً، مؤكدا أن دول المجلس "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة للذود عن أمنها واستقرارها وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها بما في ذلك خيار الرد على العدوان الإيراني على أراضيها".
وفجر أمس الأحد، أكد التلفزيون الإيراني اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، من جراء العدوان الذي أطلقته الولايات المتحدة وإسرائيل على البلاد، فيما أفادت وكالة "إرنا" باغتيال أمين مجلس الدفاع الإيراني علي شمخاني، وقائد "الحرس الثوري" محمد باكبور في العدوان الأميركي الإسرائيلي.