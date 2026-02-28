العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران | دعوات دولية لوقف التصعيد

أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اتصالات هاتفية مع كل من وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير خارجية الكويت جراح جابر الأحمد الصباح، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، ومستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني.
وذكرت وكالة "سانا" الرسمية أنه جرى خلال هذه الاتصالات بحث "مستجدات التصعيد الإيراني–الإسرائيلي وتداعياته على أمن واستقرار المنطقة"، إضافة إلى "بحث سبل تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لاحتواء الأزمة ودعم الأمن والاستقرار".
وأكد الشيباني خلال الاتصالات موقف سورية "الثابت إلى جانب الدول العربية الشقيقة وإدانتها الاعتداءات السافرة التي طالتها ورفضها أي انتهاك يمس سيادتها وأمنها مع التشديد على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية للحفاظ على استقرار المنطقة وصون أمن شعوبها".