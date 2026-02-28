العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران | دعوات دولية لوقف التصعيد

أخبار
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
28 فبراير 2026   |  آخر تحديث: 18:47 (توقيت القدس)
+ الخط -

وسط عدوان أميركي إسرائيلي واسع بدأ صباح اليوم السبت، على إيران، ما لبث أن توسّع مع الردّ الإيراني ليشمل دولاً عدّة في المنطقة، حذّرت روسيا من كارثة في الشرق الأوسط، مناشدة الوقف الفوري للضربات، فيما عرضت إندونيسيا الوساطة بين طهران وواشنطن. في المقابل، شهد ردّ إيران على الضربات في الخليج، تنديداً واسعاً من معظم دول الخليج العربي، بينما أكدت الأردن، أنها لن تكون طرفاً في أي تصعيد إقليمي.

من جهتها، بدأت الحكومة البريطانية اجتماعاً موسعاً ضمن لجنة الطوارئ "كوبرا" التي تضم الوزراء وكبار المسؤولين لمناقشة تطورات العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران. وأكدت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة لا تشارك في تلك الهجمات، فيما ذكر متحدث حكومي أن لندن ستعمل على حماية المصالح البريطانية في المنطقة، مضيفاً: "لا نريد أن نرى مزيداً من التصعيد نحو نزاع إقليمي أوسع".

كما أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، رفض بلاده للتصعيد العسكري الأخير في الشرق الأوسط. وقال إن إسبانيا "ترفض العمل العسكري الأحادي من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل"، مطالباً بخفض التصعيد الفوري والاحترام الكامل للقانون الدولي، واستئناف الحوار.

نتابع هنا أبرز المواقف الدولية بعد العدوان على إيران والتصعيد في المنطقة، أولاً بأول...

06:46 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
دمشق
الشيباني يجري اتصالات مع نظرائه لبحث مستجدات التصعيد

أجرى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني اتصالات هاتفية مع كل من وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير خارجية تركيا هاكان فيدان، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير خارجية الكويت جراح جابر الأحمد الصباح، ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، ومستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني.

وذكرت وكالة "سانا" الرسمية أنه جرى خلال هذه الاتصالات بحث "مستجدات التصعيد الإيراني–الإسرائيلي وتداعياته على أمن واستقرار المنطقة"، إضافة إلى "بحث سبل تعزيز التنسيق الإقليمي والدولي لاحتواء الأزمة ودعم الأمن والاستقرار".

وأكد الشيباني خلال الاتصالات موقف سورية "الثابت إلى جانب الدول العربية الشقيقة وإدانتها الاعتداءات السافرة التي طالتها ورفضها أي انتهاك يمس سيادتها وأمنها مع التشديد على أهمية تكثيف الجهود الدبلوماسية للحفاظ على استقرار المنطقة وصون أمن شعوبها".

06:45 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
الرئيس المصري يؤكد تضامنه مع دولة قطر

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالاً هاتفياً من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جرى خلاله استعراض المستجدات الأمنية في المنطقة وما تخلّفه من تداعيات على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي.

ووفق بيان للديوان الأميري القطري "أكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد وتغليب لغة الحوار بما يصون أمن المنطقة ويحول دون الانزلاق نحو مزيد من التوترات ".

وأكد الرئيس المصري "تضامن مصر مع دولة قطر، والدول العربية الشقيقة التي تعرضت للهجوم الغاشم، وإدانتها القاطعة لاستهداف الأراضي القطرية بصواريخ بالستية إيرانية"، مشدداً على استعداد مصر "للوقوف جنباً إلى جنب مع دولة قطر والدول الشقيقة المتضررة في كل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وتعزيز أمنها واستقرارها". من جانبه، أعرب أمير قطر عن بالغ شكره وعميق تقديره للمواقف المصرية ودعمها الراسخ لدولة قطر.

06:44 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
تنسيق قطري - أردني لتعزيز الأمن والاستقرار

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تناول آخر المستجدات الأمنية في المنطقة وتداعياتها على السلم والاستقرار.

وحسب الديوان الأميري القطري، أكد الجانبان ضرورة الوقف الفوري للتصعيد وفتح آفاق الحوار حفاظاً على أمن المنطقة وتجنيباً لها مزيداً من التوترات، كما أدان الجانبان استهداف قطر والأردن والدول العربية بصواريخ بالستية إيرانية، مؤكدَين التنسيق المستمر بين البلدين لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بصون السيادة وتعزيز الأمن والاستقرار.

6:05 PM

عدنان علي

عدنان علي مراسل "العربي الجديد" في سورية (العربي الجديد)
عدنان علي
عدنان علي
دمشق
سورية تدين الضربات الإيرانية على عدد من الدول العربية

دانت سورية الضربات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأمن عدد من الدول العربية. وقال بيان للخارجية السورية، اليوم السبت، إن سورية "تدين بشدة الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت سيادة وأمن السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن".

وأعرب البيان عن تضامن سورية "الكامل مع الدول الشقيقة التي تعرضت لهذه الاعتداءات وتؤكد رفضها القاطع لأي تهديد لأمن واستقرار هذه الدول وتدعو إلى احترام سيادتها وسلامة أراضيها"، وأكد البيان دعم سورية "للجهود الرامية إلى دعم الحوار والدبلوماسية والحلول السلمية لحل قضايا المنطقة وضمان الأمن والاستقرار لشعوبها".

05:37 pm

رويترز

avata
رويترز
زيلينسكي: من المهم أن تتصرف أميركا بحزم مع إيران

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن من المهم أن تتصرف واشنطن بحزم، وكذلك ألا تتحول الأعمال القتالية إلى حرب أوسع نطاقاً، وذلك تعليقاً على الضربات الأميركية على إيران. وكتب زيلينسكي، الذي دعا في السابق إلى إطاحة الحكومة الإيرانية، على وسائل التواصل الاجتماعي "كلما أبدت الولايات المتحدة عزمها، ضعفت قوى المجرمين العالميين". وأضاف "يجب أن يدرك الروس هذا الأمر أيضا".

وكتب "من الإنصاف أن نمنح الشعب الإيراني فرصة للتخلص من نظام إرهابي وضمان الأمن لجميع الدول التي عانت من الإرهاب الذي تقف خلفه إيران"، مضيفاً أن من المهم الحفاظ على الأرواح حيثما أمكن ذلك. وأردف "من المهم ألا تتوسع رقعة الحرب. من المهم أن تتصرف الولايات المتحدة بحزم".

05:19 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
فرنسا وألمانيا وبريطانيا يحمّلون إيران مسؤولية التصعيد

حمّلت فرنسا وألمانيا وبريطانيا إيران مسؤولية التصعيد العسكري في المنطقة، مطالبة "النظام الإيراني" بإنهاء برنامج إيران النووي، و"كبح" برنامجه للصواريخ الباليستية. وفي بيان مشترك، صدر في لندن، دعت الدول الثلاث إيران إلى الامتناع عما وصفتها بـ"أنشطته المزعزعة للاستقرار" في المنطقة وفي الدول الأوروبية الثلاث نفسها.

وطالب البيان أيضاً بوقف "العنف والقمع المروعين ضد الشعب الإيراني"، مؤكداً أن الدول الثلاث "لم تشارك" في الضربات الأميركية الإسرائيلية داخل إيران. كما أشار إلى "اتصال وثيق" بين تلك الدول و"شركائها الدوليين، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل وشركاء المنطقة".

ودان البيان بشدة الهجمات الإيرانية على دول المنطقة، وقال إنه يجب على إيران "الامتناع عن الضربات العسكرية العشوائية"، داعياً إلى استئناف المفاوضات. وحثّ القيادة الإيرانية على السعي إلى حل تفاوضي. وأنه يجب أن يُسمح للشعب الإيراني "بتقرير مصيره."

04:30 pm

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
الرباط
المغرب يدين الاعتداء الإيراني على دول عربية

عبر المغرب، السبت، عن إدانته الشديدة للاعتداء الإيراني على الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن. وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إن "المغرب يعتبر هذا الاعتداء انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية لهذه الدول، ومساساً غير مقبول بأمنها وتهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة". وأعلنت الخارجية المغربية، في بيان، عن تضامن الرباط التام مع الدول العربية في كل الإجراءات التي تتخذها للرد على هذا الاستهداف، وحماية أمنها وطمأنينة سكانها والمقيمين بها.

 

04:25 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
الصين تدعو إلى "وقف فوري" للتصعيد في المنطقة

حذّرت الصين السبت من تصعيد إضافي في المنطقة، داعية إلى "وقف فوري" للعنف بعدما أطلقت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوماً على إيران التي ردت بإطلاق صواريخ نحو دول إقليمية عدة. وقالت وزارة الخارجية إن "الصين تدعو إلى وقف فوري للخطوات العسكرية، وتحض على تفادي تصعيد إضافي للتوترات. كما حثّت على استئناف الحوار والمفاوضات للحفاظ على السلام والاستقرار في الشرق الأوسط"، مشددة على  ضرورة "احترام سيادة إيران الوطنية وأمنها وسلامة أراضيها".

04:01 pm

محمد شيخ يوسف

avata
محمد شيخ يوسف
أنقرة
تركيا تدعو جميع الأطراف إلى وقف الهجمات فوراً

دعت تركيا، اليوم السبت، جميع الأطراف إلى وقف الهجمات فوراً، معتبرة أن التطورات بسبب الهجمات تشكل خطراً على مستقبل المنطقة واستقرار العالم. جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الخارجية تناولت فيه موقف أنقرة من التطورات الحاصلة في المنطقة منذ صباح اليوم.

وقالت الوزارة في بيانها "التطورات التي بدأت بهجوم إسرائيل والولايات المتحدة على إيران، واستمرت باستهداف إيران لدول أخرى، تشكل خطراً على مستقبل المنطقة واستقرار العالم"، وأضافت "نشعر بقلق بالغ إزاء جميع الأعمال التي تنتهك القانون الدولي وتهدد أرواح المدنيين الأبرياء، وندين الاستفزازات التي قد تؤدي إلى تصعيد العنف، وندعو جميع الأطراف إلى وقف الهجمات فوراً".

وأكدت الخارجية التركية "على ضرورة حل قضايا المنطقة بالوسائل السلمية"، مبينة أن أنقرة "على استعداد لتقديم الدعم اللازم في الوساطة"، وختمت قائلة إنّ "أمن المواطنين الأتراك المقيمين في الدول المعنية هو أولوية، ويجري اتخاذ جميع التدابير اللازمة في هذا الشأن".

03:57 pm

رويترز

avata
رويترز
دول الترويكا تندّد بهجمات إيران على دول في الشرق الأوسط

ندّدت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا بالهجمات الإيرانية على دول في الشرق الأوسط، اليوم السبت، وشددت على ضرورة امتناع إيران عن شنّ هجمات عسكرية عشوائية. وفي بيان مشترك، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرز ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر "نجدّد التزامنا بالاستقرار الإقليمي وحماية أرواح المدنيين".

03:45 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
الأمم المتحدة تأسف للهجوم على إيران

ندّد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، السبت، بالتصعيد العسكري في الشرق الأوسط، داعياً جميع الأطراف إلى العودة لطاولة المفاوضات، ومؤكداً أن هذه الهجمات لن تُسفر إلّا عن "الموت والدمار والمعاناة الإنسانية".

وقال تورك في بيان "أدين بشدة الضربات العسكرية التي شنّتها إسرائيل والولايات المتحدة على إيران صباح اليوم، والردود الإيرانية التي أعقبتها"، وأضاف "كما الحال دائماً في أي نزاع مسلح، فإن المدنيين هم من يدفعون الثمن الأغلى".

وشدّد على أن "القنابل والصواريخ ليست السبيل إلى حل الخلافات، ولا تؤدي سوى إلى الموت والدمار والمآسي على البشر". وتابع "لتجنب هذه العواقب الوخيمة على المدنيين، أدعو إلى ضبط النفس، وأناشد جميع الأطراف التعقل وخفض التصعيد والعودة إلى طاولة المفاوضات التي كانوا يسعون جاهدين من خلالها لإيجاد حل قبل ساعات قليلة".

ورأى أن خلاف ذلك يفتح الباب أمام "خطر اندلاع نزاع أوسع بكثير، سيؤدي حتماً إلى مزيد من الموت العبثي للمدنيين والدمار على نطاق قد يفوق التصوّر، ليس في إيران فحسب بل في منطقة الشرق الأوسط برمّتها".

3:43 PM

عادل صبري

عادل صبري (تويتر)
عادل صبري
عادل صبري، كاتب صحافي مصري. يتولى رئاسة تحرير موقع "مصر العربية" الإخباري الخاص الذي تأسس في عام 2014
القاهرة
مصر: التصعيد العسكري يجر الشرق الأوسط إلى فوضى شاملة

أعربت مصر عن "بالغ القلق" تجاه موجة التصعيد العسكري المتسارعة في المنطقة، جراء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، محذّرة من أن توسّع رقعة الصراع يهدد بدفع الشرق الأوسط إلى "حالة من الفوضى الشاملة" بما تحمله من تداعيات كارثية على الأمن الإقليمي والدولي.

وقالت وزارة الخارجية، اليوم السبت، في بيان رسمي إنّ لجوء الأطراف المختلفة إلى الحلول العسكرية "لن يفضي سوى إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء"، مؤكدة أن السبيل الوحيد لتجنب الانزلاق نحو مواجهة واسعة يكمن في العودة إلى المسارات السياسية والالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار.

ودانت مصر "بأشد العبارات" الهجمات التي شنّتها إيران ضد عدد من الدول العربية، من بينها قطر والإمارات والبحرين والكويت والأردن معتبرة أن هذه العمليات تمثل "انتهاكاً صارخاً لسيادة الدول وتهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة برمتها".

وفي سياق متصل، كشفت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد" أن مجلس الوزراء فعّل غرفة الأزمات لمتابعة التطورات الإقليمية لحظة بلحظة، في ظل توقعات رسمية بأن يمتد تأثير التصعيد إلى ملفات أمنية واقتصادية حساسة. وتشمل منظومة المتابعة تنسيقاً مستمراً بين وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والأجهزة المعنية، لضمان الاستعداد الفوري لأي طارئ يمكن أن ينتج عن التطورات الجارية.

وأوضحت المصادر أن تفعيل غرفة الأزمات يأتي في إطار "نهج استباقي" اعتمدته الدولة منذ بداية التوترات الأخيرة، يشمل مراقبة مسارات التصعيد وتحليل انعكاساته المحتملة على الاقتصاد وأمن الملاحة الدولية، إلى جانب متابعة أوضاع الجاليات المصرية في الدول التي تشهد اضطرابات. وأضافت المصادر أن الحكومة تضع في مقدمة أولوياتها حماية الأمن القومي من أي تداعيات مباشرة أو غير مباشرة، وأن مؤسسات الدولة تعمل بصورة مكثفة على تقييم السيناريوهات المحتملة للتصعيد، سواء على مستوى خطوط الإمداد، أو أسواق الطاقة، أو التحركات الدبلوماسية الجارية على المستوى الدولي.

 

 

03:39 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
البرازيل تدين الضربات على إيران

أعربت البرازيل، السبت، عن "قلق بالغ" من الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران التي ردّت بهجمات صاروخية واسعة النطاق. وجاء في بيان لوزارة الخارجية أن "الحكومة البرازيلية تدين وتعبّر عن قلق بالغ إزاء هذه الهجمات".

وأضافت الوزارة "تدعو البرازيل جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنّب تصعيد الأعمال العدائية وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية".

03:30 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
أمير قطر والرئيس الفرنسي يشدّدان على الوقف الفوري للتصعيد

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحثا خلاله المستجدات الأمنية في المنطقة وانعكاساتها على السلم والاستقرار الإقليمي والدولي. وحسب الديوان الأميري القطري "شدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري لمسار التصعيد، وفتح آفاق الحوار بما يسهم في صون أمن المنطقة ويجنّبها مزيداً من التوترات والمواجهات".

وأعرب الرئيس الفرنسي عن تضامن فرنسا مع دولة قطر، وإدانتها لاستهداف أراضيها بصواريخ بالستية إيرانية، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم مختلف أوجه الدعم لدولة قطر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها. من جانبه، أعرب أمير قطر "عن شكره وتقديره للرئيس الفرنسي على مواقفه، ولمواقف فرنسا الصديقة الداعمة لدولة قطر وشعبها".

3:16 PM
عُمان تدعو الجميع إلى "تعليق الأعمال العسكرية فوراً"

دعت سلطنة عُمان السبت، جميع الأطراف إلى "تعليق الأعمال العسكرية فوراً"، محذرة من "خطر توسع الصراع في المنطقة"، بعد الهجوم الإسرائيلي الأميركي على إيران التي ردت بضرب مواقع في الخليج.

وأعربت وزارة الخارجية العُمانية في منشور على منصة إكس عن "أسفها الشديد للعمليات العسكرية التي تشنّها إسرائيل والولايات المتحدة ضد طهران، محذرة من خطر توسع الصراع إلى ما لا يحمد عقباه في المنطقة"، وتابعت أنها "تدعو جميع الأطراف إلى تعليق الأعمال العسكرية فوراً، وتحثّ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على عقد اجتماع عاجل لفرض وقف إطلاق النار".

03:07 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
قطر والسعودية تدعوان لوقف التصعيد

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالاً هاتفياً، اليوم السبت، من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، جرى خلاله "تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع في المنطقة في ظل المستجدات الأمنية المتسارعة، وتداعيات التصعيد الجاري وانعكاساته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

وحسب الديوان الأمير القطري أكد الجانبان "ضرورة الوقف الفوري لأي أعمال تصعيدية والعودة إلى طاولة الحوار بما يحفظ أمن المنطقة ويحول دون الانزلاق نحو مواجهات أوسع".

وفي هذا السياق، أكد ولي العهد السعودي، "تضامن السعودية الكامل ووقوفها إلى جانب دولة قطر، وإدانتها الشديدة لاستهداف الأراضي القطرية بصواريخ بالستية إيرانية، وتقديم الإمكانات كافّة لمساندة دولة قطر في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ سيادتها وأمنها واستقرارها".

من جانبه، أعرب أمير قطر "عن بالغ شكره وعميق تقديره وامتنانه لمواقف المملكة العربية السعودية الشقيقة الراسخة، ولمشاعر التضامن الأخوي الصادق ودعمها الثابت لدولة قطر وشعبها"، كما "عبّر عن تضامنه مع الدول الشقيقة التي استهدفتها الهجمات الإيرانية، مؤكداً أن التنسيق مستمر للرد على هذا العدوان".

02:34 pm

محمد شيخ يوسف

avata
محمد شيخ يوسف
إسطنبول
فيدان يجري اتصالات مع نظرائه لإنهاء الهجمات في المنطقة

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، إن وزير الخارجية هاكان فيدان أجرى اتصالات هاتفية مع عدد من نظرائه في المنطقة بهدف وقف الهجمات المستمرة منذ صباح اليوم، بعد الهجوم الأميركي الإسرائيلي على إيران.

وقالت مصادر وزارة الخارجية لوسائل الإعلام إن فيدان التقى بنظرائه في كل من إيران والعراق والسعودية وقطر وسورية ومصر وأندونيسيا. وأضافت أن الاتصالات تناولت التطورات الحالية في المنطقة وتقييم الخطوات التي يمكن اتخاذها لإنهاء الهجمات، دون إضافة مزيد من التفاصيل.

2:30 PM

عامر سلطان

عامر سلطان
عامر سلطان
مراسل "العربي الجديد" في لندن. عمل سابقاً مراسلاً لعدد من وسائل الإعلام العربية والدولية، وهو باحث متخصص في الوثائق البريطانية، وله كتابات معمّقة بالعربية والانكليزية بشأنها.
لندن
بريطانيا: لا نرغب بتطور التصعيد

عبر متحدث باسم الحكومة البريطانية في تصريحات لـ"العربي الجديد"، عن حرص بلاده على ألا يتصاعد الصراع الحالي بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى إلى صراع أوسع في المنطقة. في الوقت نفسه، أكد مصدر حكومي آخر، طلب عدم ذكر اسمه، أن بريطانيا "لم تشارك" في الضربات الأميركية الإسرائيلية في إيران.

التفاصيل عبر الرابط:

عند باب مقر الحكومة البريطانية في داونينيغ ستريت، 26 سبتمبر 2025 (الأناضول)
أخبار
التحديثات الحية

بريطانيا تؤكد عدم مشاركتها في الهجمات وتشدد على حماية مصالحها

1:54 PM
السعودية تدين الاعتداء الإيراني "الغاشم"

دانت السعودية السبت الهجمات الإيرانية على كل من الإمارات والبحرين وقطر والكويت والأردن، في أعقاب سلسلة من الضربات في المنطقة تلت الهجوم الإيراني الإسرائيلي على إيران.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية في بيان "تدين المملكة العربية السعودية وتستنكر بأشد العبارات الاعتداء الإيراني الغاشم والانتهاك السافر لسيادة كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب الدول الشقيقة، ووضع كافة إمكاناتها لمساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات، ومحذرةً من العواقب الوخيمة من استمرار انتهاك سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي".

1:51 PM

جعفر العلوني

جعفر العلوني
جعفر العلوني
شاعر وصحافي سوري مقيم في إسبانيا. مراسل موقع وصحيفة "العربي الجديد" في إسبانيا.
مدريد
إسبانيا تحذّر من حرب إقليمية

أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عبر حسابه على منصة إكس، رفض بلاده للتصعيد العسكري الأخير في الشرق الأوسط، على خلفية الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران. وقال سانشيز إن إسبانيا "ترفض العمل العسكري الأحادي من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل"، معتبراً أنه يسهم في زيادة التوتر ويؤدي إلى "نظام دولي أكثر غموضاً وعدائية". كما أكد رفضه "تصرفات النظام الإيراني والحرس الثوري"، محذراً من أن المنطقة "لا يمكنها تحمل حرب أخرى طويلة ومدمرة"، ومطالباً بخفض التصعيد الفوري والاحترام الكامل للقانون الدولي، واستئناف الحوار للتوصل إلى حل سياسي دائم.

بدوره، دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس إلى "احترام القانون الدولي" ووقف العنف، مشدداً على أن "التصعيد لا يؤدي إلا إلى الفوضى"، وأن الحل يكمن في الحوار والدبلوماسية.

1:48 PM
إندونيسيا تعرض الوساطة

عرض الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانت، أن تلعب بلاده دور الوساطة بين طهران وواشنطن، لوقف الحرب، حسبما نقلت وكالة فرانس برس عن الخارجية الإندونيسية.

01:45 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
الدوحة
قطر: استهداف أراضينا بصواريخ إيرانية يهدد العلاقات الثنائية

أعربت دولة قطر عن إدانتها الشديدة لاستهداف أراضيها بصواريخ إيرانية باليستية، واعتبرته انتهاكاً صارخاً لسيادتها الوطنية ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة أراضيها، وتصعيداً مرفوضاً يهدد أمن المنطقة واستقرارها. وأكدت وزارة الخارجية القطرية في بيان أصدرته اليوم السبت، أن استهداف الأراضي القطرية "لا ينمّ عن حسن نية" ويهدد العلاقات الثنائية بين البلدين.

1:41 PM
الكويت تؤكد حقها في الدفاع عن نفسها

أدانت الخارجية الكويتية، السبت، الهجوم الإيراني الذي استهدف أراضيها، مؤكدة حق دولة الكويت "الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها" بما يتناسب مع حجم وشكل الاعتداء. جاء ذلك في بيان نشرته عبر "إكس".

وقالت الخارجية في البيان إنها تعرب عن "إدانة دولة الكويت الشديدة للهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف صباح اليوم السبت الأراضي الكويتية، في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة". وأكدت "حق دولة الكويت الكامل والأصيل في الدفاع عن نفسها بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، رداً على هذا العدوان السافر، بما يتناسب مع حجم وشكل هذا الاعتداء وبما يتوافق مع القانون الدولي".

وقالت الوزارة إن "دفاعات دولة الكويت قامت بالتصدي بنجاح لهذا العدوان وفق الاجراءات العملياتية المعتمدة، وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك المعمول بها". وحذّرت من أن "استمرار هذه الأعمال العسكرية العدوانية التي تشهدها المنطقة من شأنها أن يقوض الأمن والاستقرار الإقليمي".

01:38 pm

فرانس برس

avata
فرانس برس
باكستان تبلغ إيران إدانتها "الحازمة" للهجوم عليها

أبلغ وزير الخارجية الباكستاني محمد اسحق نظيره الإيراني عباس عراقجي السبت تنديد إسلام آباد بالهجوم الأميركي الإسرائيلي على طهران، واصفاً إياه بـ"غير المبرر"، بحسب ما أعلنت وزارته. ودعت باكستان "إلى وقف فوري للتصعيد من خلال الاستئناف العاجل للدبلوماسية".

01:34 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
لندن
بريطانيا تؤكد عدم مشاركتها في الهجمات

بدأت الحكومة البريطانية اجتماعاً موسعاً ضمن لجنة الطوارئ "كوبرا" التي تضم الوزراء وكبار المسؤولين لمناقشة تطورات العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران. وأكدت الحكومة البريطانية أن المملكة المتحدة لا تشارك في تلك الهجمات، فيما ذكر متحدث حكومي أن لندن ستعمل على حماية المصالح البريطانية في المنطقة، مضيفاً: "لا نريد أن نرى مزيداً من التصعيد نحو نزاع إقليمي أوسع".

01:31 pm

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
عمّان
الأردن: لن نكون طرفا في أي تصعيد إقليمي

قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، اليوم السبت، إن الأردن لن يكون طرفاً في أي تصعيد إقليمي، مشدداً على أن المملكة "ليست جزءاً من الصراع الدائر في الإقليم، ولن تسمح لأي كان بانتهاك سيادتها". وأضاف المومني في تصريحات لقناة المملكة شبه الرسمية، أن موقف الأردن هو ضرورة احتواء أي تصعيد، مؤكداً أن الأردن لن يكون طرفاً بأي تصعيد إقليمي".

وأكد المومني بأن الأردن "لا يريد أن يكون جزءاً من الصراع ولن يسمح بانتهاك أجوائه وسيدافع عن مصالحه بكل قوة ولن يسمح باستهداف سيادته".

01:15 pm

رويترز

avata
رويترز
موسكو تدعو إلى وقف فوري للضربات على إيران

ناشدت روسيا اليوم السبت، الوقف الفوري للضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران، قائلة إن الوضع يجب أن "يعاد إلى مسار التسوية السياسية والدبلوماسية". وقالت وزارة الخارجية الروسية إن على المجتمع الدولي تقديم تقييم موضوعي سريع لما وصفتها بالأفعال غير المسؤولة التي تهدد بالمزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

وأضافت موسكو أنها لا تزال على أهبة الاستعداد، كما كان الحال في السابق، للمساعدة في الجهود المبذولة لإيجاد حلول سلمية تستند إلى القانون الدولي والاحترام المتبادل وتوازن المصالح. 

دلالات
المساهمون
عامر سلطان
عادل صبري
عدنان علي
جعفر العلوني
محمد شيخ يوسف
رويترز
فرانس برس
العربي الجديد
العربي الجديد
المزيد في سياسة
ترامب يتحدث عن الرسوم في البيت الأبيض، واشنطن، 20 فبراير 2026 (بيتر دبليو ستيفنسون/ Getty)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

تقييم استخباري قُدم لترامب قبل ضرب إيران: خيار عالي المخاطر والمكاسب

قائد الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور (إكس)
التحديثات الحية
رصد
مباشر

"رويترز": مقتل وزير الدفاع وقائد الحرس الثوري في إيران

عراقجي خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول، 22 يونيو 2025 (فرانس برس)
التحديثات الحية
أخبار
مباشر

عراقجي: سنوقف هجماتنا فور وقف العدوان على إيران