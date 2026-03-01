أعلن الإسعاف الإسرائيلي أن عدد المصابين في اليوم الأول من عملية "زئير الأسد" بلغ 121 مصاباً.
مع دخول العدوان الأميركي والإسرائيلي المشترك على إيران يومه الثاني، دوت صباح اليوم الأحد أصوات انفجارات ضخمة شمال شرقي العاصمة طهران، فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القصف سيستمر ما دامت الحاجة تدعو إلى ذلك، معتبراً أن مقتل المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، وهو الأمر الذي لم تؤكده طهران، يمنح الشعب الإيراني "أعظم فرصة لاستعادة بلاده".
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة له مساء السبت إن هناك مؤشرات كثيرة على أن "خامنئي لم يعد موجوداً". ودعا نتنياهو في سياق كلمته الإيرانيين إلى "النزول إلى الشوارع بأعداد كبيرة وإنهاء المهمة". وأعلنت إسرائيل صباح السبت بدء الهجوم على إيران، ثم أعلنت واشنطن أنها عملية واسعة النطاق مشتركة مع إسرائيل سمّتها "الغضب العارم" وقالت إنها تهدف لإطاحة الحكم الإيراني. وردّت إيران بإطلاق دفعات من الصواريخ في اتجاه إسرائيل ودول الخليج حيث توجد قواعد أميركية عدّة والعراق والأردن.
وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الضرر الذي لحق بالمنشآت الأميركية جراء الهجمات الإيرانية، محدود ولم يؤثر على العمليات، مضيفة أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية بين الأميركيين أو إصابات مرتبطة بالصراع. وتابعت: "قواتنا تصدت بنجاح لمئات الهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيرات".
وقال مصدران مطلعان على الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران ومصدر ثالث من المنطقة إن هناك اعتقاداً بأن وزير الدفاع الإيراني أمير ناصر زادة وقائد الحرس الثوري محمد باكبور قتلا في الهجمات. وذكر مصدر مطلع آخر لوكالة رويترز السبت أن إسرائيل تعتقد أن هجماتها أسفرت عن مقتل عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين.
من جانبه، لمّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى تعرّض قادة إيران للاستهداف، إذ نقل عنه مراسل قناة "أن بي سي نيوز" الأميركية القول: "ربما فقدنا بعض القادة لكنها ليست مشكلة كبيرة". وأضاف: "لكن جميع المسؤولين تقريباً بخير وعلى قيد الحياة"، مؤكداً أن المرشد الأعلى علي خامنئي على قيد الحياة.
أعلنت وزارة الدفاع القطرية نجاح قواتها في التصدي لـ18 صاروخاً باليستياً استهدفت عدة مناطق في البلاد.
أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن مطار البحرين الدولي تعرض لاستهداف بطائرة مسيّرة، ما أسفر عن أضرار مادية في بعض المرافق، من دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.