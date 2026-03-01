العدوان الأميركي الإسرائيلي على إيران | دوي انفجارات ومصير خامنئي مجهول

طهران

العربي الجديد

التحديثات الحية
01 مارس 2026   |  آخر تحديث: 03:13 (توقيت القدس)
مع دخول العدوان الأميركي والإسرائيلي المشترك على إيران يومه الثاني، دوت صباح اليوم الأحد أصوات انفجارات ضخمة شمال شرقي العاصمة طهران، فيما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القصف سيستمر ما دامت الحاجة تدعو إلى ذلك، معتبراً أن مقتل المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، وهو الأمر الذي لم تؤكده طهران، يمنح الشعب الإيراني "أعظم فرصة لاستعادة بلاده".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمة له مساء السبت إن هناك مؤشرات كثيرة على أن "خامنئي لم يعد موجوداً". ودعا نتنياهو في سياق كلمته الإيرانيين إلى "النزول إلى الشوارع بأعداد كبيرة وإنهاء المهمة". وأعلنت إسرائيل صباح السبت بدء الهجوم على إيران، ثم أعلنت واشنطن أنها عملية واسعة النطاق مشتركة مع إسرائيل سمّتها "الغضب العارم" وقالت إنها تهدف لإطاحة الحكم الإيراني. وردّت إيران بإطلاق دفعات من الصواريخ في اتجاه إسرائيل ودول الخليج حيث توجد قواعد أميركية عدّة والعراق والأردن.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الضرر الذي لحق بالمنشآت الأميركية جراء الهجمات الإيرانية، محدود ولم يؤثر على العمليات، مضيفة أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر بشرية بين الأميركيين أو إصابات مرتبطة بالصراع. وتابعت: "قواتنا تصدت بنجاح لمئات الهجمات التي شنتها إيران بالصواريخ والمسيرات".

وقال مصدران مطلعان على الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران ومصدر ثالث من المنطقة إن هناك اعتقاداً بأن وزير الدفاع الإيراني أمير ناصر زادة وقائد الحرس الثوري محمد باكبور قتلا في الهجمات. وذكر مصدر مطلع آخر لوكالة رويترز السبت أن إسرائيل تعتقد أن هجماتها أسفرت عن مقتل عدد من كبار المسؤولين الإيرانيين.

من جانبه، لمّح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى تعرّض قادة إيران للاستهداف، إذ نقل عنه مراسل قناة "أن بي سي نيوز" الأميركية القول: "ربما فقدنا بعض القادة لكنها ليست مشكلة كبيرة". وأضاف: "لكن جميع المسؤولين تقريباً بخير وعلى قيد الحياة"، مؤكداً أن المرشد الأعلى علي خامنئي على قيد الحياة.

"العربي الجديد" يتابع تطوّرات العدوان على إيران أولاً بأول..

03:12 am

القدس المحتلة
الإسعاف الإسرائيلي: 121 مصاباً في اليوم الأول من الحرب

أعلن الإسعاف الإسرائيلي أن عدد المصابين في اليوم الأول من عملية "زئير الأسد" بلغ 121 مصاباً.

02:35 am

طهران
دوي انفجارات في العاصمة طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات في العاصمة طهران.

02:33 am

القدس المحتلة
جيش الاحتلال يعلن بدء موجة غارات جديدة على إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو بدأ موجة جديدة من الغارات على إيران، تستهدف منظومة الصواريخ الباليستية وأنظمة الدفاع الإيرانية.

02:24 am

طهران
وكالة فارس: مقتل ابنة خامنئي وحفيدته

أفادت وكالة "فارس" الإيرانية بمقتل ابنة المرشد الإيراني علي خامنئي وحفيدته، جراء هجمات أميركية وإسرائيلية استهدفت مواقع داخل إيران.

2:21 AM

أنور الخطيب

أنور الخطيب
أنور الخطيب
صحافي أردني. مراسل "العربي الجديد" في قطر.
الدوحة
الدفاع القطرية: التصدي لـ18 صاروخاً استهدفت مناطق متفرقة

أعلنت وزارة الدفاع القطرية نجاح قواتها في التصدي لـ18 صاروخاً باليستياً استهدفت عدة مناطق في البلاد.

2:20 AM
البحرين تعلن استهداف مطارها الدولي بمسيّرة

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية أن مطار البحرين الدولي تعرض لاستهداف بطائرة مسيّرة، ما أسفر عن أضرار مادية في بعض المرافق، من دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.

02:03 am

رام الله
سماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من الضفة

أفاد مراسل "العربي الجديد" بسماع دوي انفجارات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

02:01 am

القدس المحتلة
سقوط صاروخ أطلق من إيران في القدس المحتلة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط صاروخ أطلق من إيران في القدس المحتلة. 

02:00 am

القدس المحتلة
جيش الاحتلال يعلن رصد إطلاق صواريخ من إيران

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من إيران، تزامناً مع دوي صفارات الإنذار في عدة مواقع.

01:58 am

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
القدس المحتلة
إسرائيل تعلن رصد تسلل مسيرة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن صفارات الإنذار دوت في عدة بلدات حدودية بعد رصد تسلل مسيرة.

01:12 am

طهران
دوي انفجارات ضخمة في العاصمة طهران

أفاد مراسل "العربي الجديد" بسماع دوي انفجارات ضخمة شمال شرقي العاصمة طهران في ثاني يوم من بدء العدوان الإسرائيلي الأميركي المشترك على إيران.

01:11 am

فرانس برس

avata
فرانس برس
مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة يستنكر مقتل مدنيين

قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة السبت إن الولايات المتحدة وإسرائيل ارتكبتا "جريمة حرب"، مؤكدا أن ضرباتهما استهدفت بنى تحتية مدنية وقتلت أكثر من 100 تلميذة في مدرسة.

وقال أمير سعيد إيرواني في اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "ما زال عدد المدنيين الأبرياء يتزايد. هذا ليس مجرد عمل عدواني، بل هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية".

01:10 am

رويترز

رويترز
رويترز
وكالة الطاقة الذرية تعقد اجتماعاً طارئاً صباح الاثنين

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان إن مجلس محافظيها سيعقد اجتماعاً طارئاً يوم الاثنين الساعة التاسعة صباحا (08:00 بتوقيت غرينتش) لمناقشة الضربات الأميركية والإسرائيلية على إيران. وطلبت روسيا عقد الاجتماع.

1:07 AM
أبرز تطورات العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران أمس السبت
  • ترامب: الضربات ستستمر ما دام كان ذلك ضرورياً
  • سقوط قتيلة جراء القصف الإيراني لتل أبيب
  • الرئيس الأميركي يعلن مقتل المرشد الإيراني الأعلى
  • الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة الثالثة والرابعة من الرد
  • اعتراض عدد من الصواريخ في سماء الدوحة
  • القيادة المركزية الأميركية: الأضرار محدودة ولا خسائر بشرية
  • السفير الأميركي يبلغ عون بأن إسرائيل لن تصعد ضد لبنان
  • "تسنيم": الحرس الثوري يوقف عبور السفن من مضيق هرمز
  • المخابرات الأميركية قدرت أن خامنئي سيستبدل في حال مقتله
  • "رويترز": مقتل وزير الدفاع الإيراني وقائد الحرس الثوري
  • ارتفاع ضحايا المجزرة الإسرائيلية بمدرسة في جنوب إيران إلى 51
01:04 am

القدس المحتلة
ترامب يعلن مقتل المرشد الإيراني الأعلى

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم السبت إن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قُتل في العدوان التي تنفذه بلاده وإسرائيل على إيران، فيما لم يصدر تأكيد من طهران. وكتب ترامب على منصته تروث سوشيال "خامنئي، أحد أكثر الأشخاص شراً في التاريخ، قُتل".

التفاصيل عبر الرابط:

خامنئي خلال خطاب رسمي عبر التلفاز في طهران، 18 يونيو 2025 (Getty)
أخبار
التحديثات الحية

ترامب يعلن مقتل المرشد الإيراني الأعلى

12:45 am

رويترز

رويترز
رويترز
تقييمات استخبارية وأمنية أُبلغت لترامب قبل ضرب إيران

قال مسؤول أميركي لوكالة رويترز إن الرئيس دونالد ترامب تلقى، قبيل الهجوم الأميركي على إيران، إحاطات لم تقتصر على تقديم تقييمات صريحة حول مخاطر وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف القوات الأميركية، بل أشارت أيضاً إلى احتمال حدوث تحول جذري في المنطقة لصالح المصالح الأميركية.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن من أطلعوا ترامب على العملية وصفوها بأنها سيناريو عالي المخاطر وعالي المكاسب. وبدا أن ترامب نفسه قد أيّد هذا الرأي عندما أقرّ بخطورة الوضع في بداية العملية صباح السبت، قائلاً: "قد تُزهق أرواح أبطال أميركيين شجعان". وقال ترامب في خطاب متلفز أعلن فيه بدء عمليات قتالية واسعة النطاق: "لكننا لا نفعل هذا من أجل الحاضر، بل من أجل المستقبل، وهي مهمة نبيلة".

التفاصيل عبر الرابط:

ترامب يتحدث عن الرسوم في البيت الأبيض، واشنطن، 20 فبراير 2026 (بيتر دبليو ستيفنسون/ Getty)
رصد
التحديثات الحية

تقييم استخباري قُدم لترامب قبل ضرب إيران: خيار عالي المخاطر والمكاسب

أنور الخطيب
رويترز
فرانس برس
العربي الجديد
العربي الجديد
