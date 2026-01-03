- وزيرة العدل الأميركية باميلا بوندي تؤكد أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس سيواجهان تهمًا تتعلق بالإرهاب والاتجار بالمخدرات في المحاكم الأميركية، مع اتهامات بالتآمر لاستيراد الكوكايين. - نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو يصف الوضع في فنزويلا بأنه "فجر جديد" بعد سقوط مادورو، مشيرًا إلى أن الطاغية سيواجه العدالة عن جرائمه. - الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعلن عن عملية عسكرية أميركية أدت إلى اعتقال مادورو وزوجته، مما يعيد للأذهان غزو بنما عام 1990.

قالت وزيرة العدل الأميركية باميلا بوندي، اليوم السبت، إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس سيواجهان "كامل غضب العدالة الأميركية في المحاكم الأميركية"، على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب والاتجار بالمخدرات. وأوضحت بوندي، في منشور على منصة "إكس"، أن لائحة الاتهام المقدمة أمام محكمة نيويورك الفيدرالية تشمل تهم "التآمر في إطار الإرهاب المرتبط بالمخدرات، والتآمر لاستيراد الكوكايين".

وكان مادورو ومسؤولون فنزويليون آخرون قد وُجهت إليهم، عام 2020، لوائح اتهام في محاكم أميركية بتهم "التآمر في إطار الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، غير أنه لم يكن معروفاً في حينه أن زوجته كانت مشمولة بهذه الاتهامات. كما لم يتضح بعد ما إذا كانت وزيرة العدل الأميركية تشير إلى لائحة اتهام جديدة، ولا طبيعة التهم المحددة الموجهة إلى فلوريس.

وفي سياق متصل، قال نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو إن فنزويلا تشهد "فجراً جديداً"، عقب ما وصفه بـ"سقوط الطاغية". وأضاف، في منشور على منصة "إكس"، أن "فنزويلا تشهد فجراً جديداً بعدما رحل الطاغية، الذي سيواجه أخيراً العدالة عن جرائمه"، على حد تعبيره.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، صباح اليوم السبت، أن الولايات المتحدة نفذت عملية عسكرية أسفرت عن إلقاء القبض على مادورو وزوجته ونقلهما خارج البلاد، وذلك بعد أن شنّت واشنطن ضربة "واسعة النطاق" على فنزويلا في وقت مبكر من اليوم نفسه، عقب أشهر من الضغوط المكثفة.

ولم يتضح على الفور الأساس القانوني لهذه الضربة، أو ما إذا كان ترامب قد تشاور مع الكونغرس مسبقاً. ويعيد هذا التحرك العسكري الأميركي المفاجئ، الذي أطاح رئيس دولة وهو في منصبه، إلى الأذهان غزو الولايات المتحدة بنما عام 1990، الذي انتهى باعتقال زعيمها مانويل أنطونيو نورييغا قبل 36 عاماً تماماً في التاريخ نفسه الذي شهد الإعلان عن اعتقال مادورو.

(فرانس برس، العربي الجديد)