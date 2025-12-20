- أصدرت وزارة العدل الأميركية وثائق قضية جيفري إبستين استجابة لقانون الشفافية، مع حجب بعض المواد، مما يثير توقعات بمعركة قانونية بين المشرعين وإدارة ترامب. - رغم محاولات إدارة ترامب والجمهوريين في مجلس النواب منع نشر الوثائق، إلا أن الكونغرس أجبر على الإفراج عنها، مما قد يؤدي إلى توتر بين المشرعين ووزارة العدل. - يترقب ضحايا إبستين نشر أسماء 20 شخصاً متورطين في القضية، وسط جدل حول وفاته الغامضة في السجن.

أفرجت وزارة العدل الأميركية، الجمعة، عن مئات الآلاف من الوثائق المتعلقة بتحقيقات قضية جيفري إبستين استجابة للمهلة التي حددها قانون الشفافية الذي أصدره الكونغرس ووقعه الرئيس دونالد ترامب. وسيظهر خلال ساعات مدى أهمية هذه الوثائق وحجم الكمية الجديدة منها وما تكشف عنه. ورغم أن القانون يحدد يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول 2025 نهايةً للمهلة التي حددها الكونغرس للإفراج عن وثائق القضية، إلا أن نائب المدعي العام تود بلاش ذكر، في تصريحات لشبكة فوكس نيوز الجمعة، أن الوزارة ستحجب كمية غير معروفة من المواد. وقال إن المحامين يواصلون مراجعة هذه الوثائق لحذف بعض المواد، وإنها ستصدر خلال الأسبوعين المقبلين.

وحاولت إدارة ترامب خلال الأشهر الماضية إغلاق قضية إبستين التي شغلت أنصاره، وطلب عدم الحديث عنها، ما أشعل حالة من الغضب داخل حركة "إجعل أميركا عظيمة مرة أخرى". وعمل القادة الجمهوريون في مجلس النواب بضعة أشهر لمنع تشريع لنشر هذه الوثائق، غير أن توقيع بعضهم لصالح التصويت للإفراج عنها أجبر الكونغرس على التصويت بالإجماع تقريباً في مجلسي النواب والشيوخ.

وتنتهي خلال ساعات مهلة 30 يوماً يمنحها القانون للحكومة لإصدار المستندات، غير أنه يتضمن بعض الاستثناءات التي تسمح لوزارة العدل بضمان بقاء عدد من المستندات سرية. ومن المتوقع أن يتسبب عدم النشر الكامل في معركة جديدة بين المشرعين وإدارة الرئيس ترامب. وعقب تصريحات مسؤول وزارة العدل لشبكة فوكس نيور، قال النائبان الديمقراطيان روبرت غارسيا وجيمي راسكن، في بيان لهما، إن وزارة العدل تنتهك القانون الفيدرالي بمواصلة التستر على الحقائق، داعيين إلى "شفافية كاملة".

الصورة صور للرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون نُشرت ضمن وثائق إبستين، 19 ديسمبر 2025 (فرانس برس)

ويترقب ضحايا إبستين نشر عشرين اسماً على الأقل لأشخاص متورطين من ذوي النفوذ والمال، ذكروا أسماءهم في تحقيقات سابقة أجراها معهم مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي". وقال عضو مجلس النواب الجمهوري توماس ماسي، أحد عضوين أجبرا الكونغرس على التصويت للإفراج عن الوثائق، في فيديو نشره على صفحته على منصة إكس الخميس: "كيف سنعرف ما إذا كانوا قد أصدروا جميع الوثائق؟ حسناً، واحدة من الطرق هي أن أشخاصاً تابعوا القضية لسنوات وقد تحدثت معهم سراً، ويعرفون بعض المواد، وأيضاً محامو الضحايا تواصلوا معي، وهم يعرفون مجتمعين أن هناك ما لا يقل عن 20 اسماً لرجال متهمين بجرائم جنسية في ملفات مكتب التحقيقات الفيدرالي".

وألقي القبض على جيفري إبستين لأول مرة عام 2006، وأُدين بتهم رسمية بالاتجار بالجنس عام 2008، وذلك بعد صفقة إقرار بالذنب سرية مع المدعين الفيدراليين بقيادة أليكس أكوستا؛ الذي أصبح وزيراً للعمل في حكومة ترامب في ولايته الأولى (2017 ـ 2021). وحمته هذه الصفقة من الملاحقة القضائية بتهم فيدرالية أكثر خطورة لها علاقة بالتحرش الجنسي بالأطفال، وأطلق سراحه على غير العادة بعد 13 شهراً فقط. وفي 2019، ألقي القبض على جيفري إبستين مرة أخرى للتورط في الاتجار الجنسي بالأطفال القصر، قبل أن ترتبط وفاته في أغسطس/آب من العام نفسه بحالة من الغموض لغياب تسجيل الدقائق الأخيرة قبل الوفاة. ويؤكد كثيرون من أتباع ترامب أنه قُتل، فيما ذكرت التحقيقات الفيدرالية خلال فترة الرئيس السابق جو بايدن أنه مات منتحراً.