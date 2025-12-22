- استعادت وزارة العدل الأميركية صورة للرئيس ترامب من ملفات جيفري إبستين بعد التأكد من عدم وجود ضحايا في الصورة، وأعيد نشرها دون تعديل. - واجهت الوزارة انتقادات بسبب التنقيحات المكثفة في الوثائق المتعلقة بإبستين، رغم صداقته المعروفة مع ترامب، الذي ينفي علمه بسلوك إبستين الإجرامي. - تراجع ترامب عن وعده بنشر كامل الملف، ووقع قانون الشفافية تحت ضغط الكونغرس، بينما يطالب المشرعون المحافظون بنشر الوثائق المتبقية.

قالت وزارة العدل الأميركية إنه تمت استعادة صورة للرئيس دونالد ترامب كانت قد أزيلت من ذاكرة التخزين المؤقت لملفات جيفري إبستين التي نشرتها الوزارة أمس الأحد بعد أن قرر المسؤولون أنه لا يوجد أي من ضحايا إبستين في الصورة. وقالت الوزارة على منصة إكس الأحد "بعد المراجعة، تقرر أنه لا يوجد دليل على وجود أي ضحايا لإبستين في الصورة وأعيد نشرها دون أي تعديل أو تنقيح".

وقال تود بلانش مساعد المدعي العام أمس الأحد إن مكتبه أزال الصورة بسبب مخاوف بشأن النساء في الصورة. وقال بلانش خلال ظهوره صباح أمس في برنامج "ميت ذا برس" على شبكة "إن بي سي" "لا علاقة للأمر بالرئيس ترامب".

وأعلنت وزارة العدل يوم الجمعة آلاف الوثائق المتعلقة بجيفري إبستين، المدان بالاعتداء الجنسي الذي انتحر في عام 2019. لكنها واجهت انتقادات، بما في ذلك من بعض الجمهوريين، بسبب التنقيحات المكثفة وقلة الوثائق التي تشير إلى ترامب على الرغم من صداقته المعروفة مع إبستين. وينفي ترامب دائماً علمه بسلوك إبستين الإجرامي ويصر على أنه قطع علاقته به قبل أن تبدأ السلطات التحقيق معه.

وبعدما تعهد خلال حملته الانتخابية بنشر الملف بكامله، تراجع ترامب عن موقفه، واصفا الأمر بأنه "خدعة" دبرها الديمقراطيون، لكنه في النهاية رضخ لضغوط الكونغرس وقاعدته الانتخابية ووقع قانون الشفافية ليصبح نافذاً في نوفمبر/ تشرين الثاني. وحضه عدد من المشرعين المحافظين المنتقدين لطريقة تعامله مع القضية، الأحد على نشر الوثائق المتبقية.

وقال السيناتور الجمهوري راند بول، لشبكة "إيه بي سي"، إنّ "أي دليل أو إشارة إلى عدم الكشف عن كل شيء ستظل تلاحق الإدارة لأشهر طويلة"، بينما أعرب النائب الجمهوري توماس ماسي عن أسفه لعدم نشر وثائق المحكمة. واعتبر ماسي، أحد المسؤولين الذين يقفون وراء القانون الملزم للحكومة بنشر هذه المعلومات، في حديث لشبكة "سي بي سي" أنه في الوقت الراهن يعد هذا "صفعة في وجه الضحايا".

(رويترز، فرانس برس)