- اتُهم أنتوني كازميرتشاك بالاعتداء على النائبة إلهان عمر برش خل التفاح عليها، وواجه تهم الاعتداء والترهيب، حيث أشار إلى أنها تثير الانقسام في مينيسوتا. - إلهان عمر حمّلت الرئيس ترامب مسؤولية التهديدات المتزايدة ضدها، مشيرة إلى أن خطابه التحريضي يستهدفها ويزيد من التهديدات بالقتل، مؤكدة أن الخوف لن يثنيها عن مواصلة عملها. - ترامب وصف عمر بعبارات مهينة ودعا لترحيلها، مما أثار احتجاجات ضد العنف الممارس من قبل وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك.

اتهمت وزارة العدل الأميركية رجلاً بالاعتداء على العضوة الديمقراطية في مجلس النواب الأميركي، إلهان عمر، برش خل التفاح عليها خلال فعالية في مينيابوليس. ووفقاً لاتهام "رسمي مقدم لمحكمة فيدرالية، يواجه الرجل، المعتقل على خلفية الاعتداء الذي وقع أول من أمس الثلاثاء، ويُدعى أنتوني كازميرتشاك، تهم الاعتداء بالقوة، والاعتراض، والعرقلة، والترهيب ضد النائبة عمر.

وجاء في إفادة خطية أن السلطات توصلت إلى أن المادة كانت عبارة عن ماء وخل التفاح. وأشارت الإفادة إلى أنه بعد أن قام كازميرتشاك برش النائبة عمر بالسائل، بدا وكأنه يقول: "لن تستقيل. أنت تثيرين الانقسام بين سكان مينيسوتا".

وقالت السلطات أيضاً إن كازميرتشاك أخبر أحد المقربين قبل عدة سنوات أن "على شخص ما قتل" النائبة عمر، وفقاً لوثائق قضائية. ولدى كازميرتشاك سجل جنائي، وقد نشر عبر الإنترنت منشورات داعمة للرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي ينتمي للحزب الجمهوري.

من جانبها، حمّلت إلهان عمر، الرئيس دونالد ترامب مسؤولية تزايد التهديدات بالقتل التي تتعرض لها. جاء ذلك في مؤتمر صحافي، مساء الأربعاء، علقت فيه على تعرضها لهجوم برذاذ سائل. وأوضحت عمر أن الرئيس ترامب يستهدفها منذ انتخابها أول مرة لعضوية الكونغرس قبل 7 سنوات.

وأضافت: "كلما استخدم رئيس الولايات المتحدة خطاباً تحريضياً يستهدفني ويستهدف المجتمع الذي أمثله، أتلقى سيلاً من التهديدات بالقتل". ورداً على سؤال عما إذا كانت تشعر بالقلق من الخروج إلى الأماكن العامة بعد الهجوم، قالت: "الخوف والترهيب لا يُجديان نفعاً معي".

ووجهت النائبة الأميركية رسالة إلى ترامب وأنصاره قائلةً: "ما تفعلونه لم ينجح حتى الآن، ولن ينجح في المستقبل". وتابعت: "لو لم يكن ترامب رئيساً ومهووساً بي إلى هذا الحد، لما أنفقت الدولة كل هذه الأموال على حمايتي اليوم، ولما فكرت فيما يجب فعله لحمايتي".

وكان ترامب قد وصف النائبة عمر بأنها شخص "غير كفؤ وبائسة وقمامة"، مدعياً أن المهاجرين الصوماليين المقيمين في الولايات المتحدة دمروا مينيسوتا، ودعا إلى ترحيلها. ومنذ 7 يناير/ كانون الثاني الجاري، تشهد عدة مدن أميركية احتجاجات واسعة ضد ما يصفه المحتجون بالعنف المميت الذي تمارسه وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك في حملتها ضد المهاجرين، التي أسفرت عن مقتل مواطنين اثنين في مدينة مينيابوليس.

(أسوشييتد برس، الأناضول)