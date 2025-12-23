العثور في لبنان على جثة سوري مقرّب من أحد أبرز ضباط نظام الأسد

- العثور على جثة غسان نعسان السخني، ضابط سابق في المخابرات السورية، في لبنان، مما يؤكد وجود مسؤولين سابقين من نظام الأسد في البلاد بعد سقوطه في ديسمبر 2024. - الجيش اللبناني يعلن توقيف مشتبه به سوري في مقتل السخني، مشيراً إلى أن الجريمة وقعت بسبب خلاف مالي بينهما. - العلاقات بين لبنان وسوريا تشهد توتراً مستمراً، مع استمرار الخلافات حول قضايا مثل الإفراج عن مواطنين سوريين محتجزين في السجون اللبنانية.

قال مسؤول قضائي إنه عُثر في لبنان اليوم الثلاثاء على جثة ضابط سابق في المخابرات السورية كان مقرّبا من أحد أبرز قادة جيش نظام بشار الأسد المخلوع، في حين أعلن الجيش اللبناني توقيف مشتبه به. ويشكل مقتل هذا الضابط أول تأكيد منذ إسقاط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأول 2024 على وجود أحد المسؤولين السابقين في النظام في لبنان، مع أن أصواتاً عدة في سورية ولبنان أشارت مراراً إلى أن بعض "رموز" نظام الأسد لجأوا إلى لبنان ويختبئون فيه.

وأشار المسؤول القضائي الذي طلب عدم نشر اسمه لوكالة فرانس برس إلى العثور على جثة غسان نعسان السخني، قرب المنزل الذي كان يقيم فيه في قضاء كسروان، شمالي بيروت. وأعلن الجيش اللبناني في بيان نُشر على منصة إكس أنه أوقف سوريا يُشتبه في أنه "قتل السخني بتاريخ 22 ديسمبر 2025"، مشيراً إلى أنه أقدم على ذلك "على أثر خلاف مالي بينهما".

وأوضح المسؤول القضائي أن السخني، وهو ضابط سابق في مخابرات النظام السوري، "لجأ إلى لبنان عقب سقوط حكم الأسد". وأضاف أن السخني كان على صلة وثيقة بالعقيد سهيل الحسن الملقب بـ"النمر"، الذي كان يلقى تأييدا كبيرا في أوساط الموالين للأسد ويعد من أبرز قادته العسكريين، وكان يُوصف غالبا بأنه "جندي الأسد المفضل".

ومارست سورية خلال حكم آل الأسد هيمنة سياسية كبيرة على لبنان استمرت ثلاثة عقود، ووُجّهت إليها مراراً أصابع الاتهام باغتيال مسؤولين لبنانيين معارضين لنفوذها وبمصادرة قرار لبنان في ظل انتشار قواتها العسكرية فيه. وأكد لبنان وسورية بعد إسقاط الأسد عزمهما على فتح صفحة جديدة في علاقاتهما، إلا أن قضايا عدة من بينها مطالبة دمشق بيروت بالإفراج عن مواطنين سوريين محتجزين في السجون اللبنانية لا تزال من أبرز نقاط الخلاف.

(فرانس برس، العربي الجديد)