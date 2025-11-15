- عثرت وزارة الدفاع السورية على معدات عسكرية بدائية الصنع في محيط حي كفرسوسة، استخدمت في إطلاق صواريخ "كاتيوشا" استهدفت حي المزة 86 بدمشق، مما أدى إلى إصابة امرأة وأضرار متوسطة في المبنى. - تشير المصادر إلى أن الهجوم كان يستهدف القصر الجمهوري نظراً لقرب موقع سقوط الصواريخ منه، رغم أن المنطقة المستهدفة مدنية بالكامل ولا تحتوي على مقار عسكرية. - تواصل قوى الأمن السورية عمليات التفتيش وجمع الأدلة، بينما أعلنت وزارة الدفاع عن بدء التحقيقات وتعهدت بملاحقة المسؤولين عن الهجوم.

عثرت وزارة الدفاع السورية، ليل الجمعة - السبت، على معدات عسكرية بدائية الصنع "كانت الجهة المنفذة قد استخدمتها في عملية إطلاق الصواريخ التي استهدفت حي المزة 86 في العاصمة دمشق"، وفق ما أفادت مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، مشيرة إلى أنّ مصدر إطلاق الصواريخ يعود إلى محيط حي كفرسوسة. وبحسب المصادر، التي فضّلت عدم ذكر اسمها، فإنّ المعدات التي عُثر عليها وُجدت داخل أرض في محيط حي كفرسوسة، وتضم بطاريات تشغيل وأسلاكاً لاسلكية وجهازاً مؤقتاً لإطلاق الصواريخ، مشيرةً إلى أن الصواريخ المستخدمة في الهجوم من نوع "كاتيوشا".

وكانت جهة مجهولة قد نفّذت قصفاً صاروخياً استهدف بناءً مؤلفاً من ثلاث طبقات في حي المزة 86، ما أدى إلى إصابة امرأة تقيم في أحد المنازل، إضافة إلى وقوع أضرار متوسطة في المبنى. وبحسب المصادر، فإنّ طبيعة الصواريخ وموقع إطلاقها يوحيان بأنّ العملية كانت تهدف على الأرجح إلى استهداف القصر الجمهوري، نظراً لقرب المنطقة التي سقطت فيها الصواريخ منه، فضلاً عن كون المنطقة المستهدفة مدنية بالكامل، ولا تضم أي مقار عسكرية أو أمنية.

وأكدت المصادر لـ"العربي الجديد" أن قوى الأمن السورية لا تزال منتشرة في موقع سقوط الصواريخ، وفي الموقع الذي يُعتقد أنها انطلقت منه، وسط استمرار عمليات التفتيش وجمع الأدلة.

وكانت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية قد أعلنت، مساء الجمعة، أنّ العاصمة دمشق تعرّضت لـ"اعتداء غادر" تمثّل بسقوط صاروخين من نوع "كاتيوشا" أُطلقا من أطراف المدينة باتجاه الأحياء السكنية في منطقة المزة ومحيطها، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين وإلحاق أضرار مادية. وأكدت الوزارة أنها باشرت، بالتعاون مع وزارة الداخلية، التحقيق في ملابسات الهجوم وتحديد مسار الصواريخ ومواقع الإطلاق، مشددةً على أنها "لن تتوانى عن ملاحقة المسؤولين عن هذا العمل الإجرامي، وستتخذ الإجراءات الرادعة بحق كل من يعبث بأمن العاصمة ويستهدف حياة السوريين واستقرارهم".