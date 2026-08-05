العثور على مسيّرة متفجرة قرب طائرة أوكرانية في مطار شرقي ألمانيا

- تتزايد تهديدات الطائرات المسيّرة في أوروبا، خاصة مع تصاعد الهجمات الروسية الأوكرانية، مما يؤثر على حركة الملاحة الجوية كما حدث في مطار لايبزيغ-هاله بألمانيا. - تشهد المطارات الأوروبية حوادث متكررة للطائرات المسيّرة، مما يشكل تهديداً للأمن الأوروبي، حيث طردت دول مثل رومانيا دبلوماسيين روس بعد اختراقات جوية. - أعلن الرئيس الروسي بوتين عن إعادة هيكلة هيئة الإمداد اللوجستي وتعيين قادة جدد لتعزيز العمليات العسكرية في أوكرانيا، مع التركيز على تحسين الدعم اللوجستي وتطوير الأنظمة غير المأهولة.

تتكرر تهديدات الطائرات المسيّرة في سماء دول الاتحاد الأوروبي، في ظل تبادل الهجمات الروسية الأوكرانية، حيث أثرت اليوم الأربعاء، على حركة الملاحة شرقي ألمانيا. وأعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم، العثور على طائرة مسيّرة بالقرب من طائرة أوكرانية في مطار لايبزيغ-هاله شرقي ألمانيا، ليل الثلاثاء-الأربعاء، بعد تعليق الرحلات الجوية عقب ما وصفته الشرطة الألمانية بحادث أمني. ويُعد هذا المطار مركزاً لوجستياً مهماً لحلف شمال الأطلسي ولنقل السلع إلى أوكرانيا.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الإجراءات التي اتخذتها الشرطة الألمانية للتعامل مع الطائرة المسيّرة المتفجرة؟ ما هي التحديات التي يواجهها حلف الناتو في ظل تزايد حوادث الطائرات المسيّرة في أوروبا؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وقالت مصادر أمنية لوكالة أسوشييتد برس، إن المسيّرة التي رصدها "الناتو"

كانت مزوّدة بمواد متفجرة. من جهته أكّد متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، اليوم، في مؤتمر صحافي، أنّه "كان من المقرر أن تهبط الطائرة (الأوكرانية من طراز أنتونوف) في لايبزيغ، لكن تحتّم عليها إلغاء ذلك"، والابتعاد مجدداً. وأوضح أنه في أثناء ابتعادها عن مدرج المطار "اصطدمت بجسم مشبوه"، قبل أن تحط في نهاية المطاف في مدينة هانوفر على بعد نحو 200 كيلومتر من لايبزيغ.

وتتخذ المطارات الألمانية إجراءات استنفار ​قصوى ​بعد سلسلة ⁠من عمليات التحليق غير المصرّح بها لطائرات مسيّرة فوق ​مواقع تضم منشآت عسكرية ومحطات ​طاقة ⁠وموانئ بحرية وشركات لوجستية.

إغلاق جزئي لمطار لايبزيغ-هاله

وفي وقت سابق اليوم، جرى تحويل مسار العديد من الطائرات بما في ذلك طائرة ركاب، بعد الإبلاغ عن جسم طائر مجهول والعثور على جسم مشبوه في مطار لايبزيغ-هاله. واستؤنف العمل في الجزء الشمالي من المطار صباح اليوم، بينما لا يزال المدرج الجنوبي مغلقاً لإجراء التحقيقات.

في الأثناء أعلن المحققون الألمان، في بيان اليوم، أنّ الطائرة المسيّرة التي عُثر عليها في مطار مدينة لايبزيغ، كانت مزوّدة بـ"عبوة ناسفة". وأوضحوا أنّ "موظفاً في مطار لايبزيغ-هاله عثر على طائرة مسيّرة مزوّدة بعبوة ناسفة مجهولة"، مشيرين إلى أن الشرطة استخدمت جهاز آلياً (روبوت) لسحب صاعق التفجير.

وعُثر على الجسم المشبوه عند المدرج الجنوبي للمطار، حيث فحصته الشرطة الاتحادية الألمانية المختصة بحماية الحدود، كما استخدمت روبوتاً مخصصاً للتعامل مع المتفجرات.

وتشكّل المسيّرات في الأجواء الأوروبية، خصوصاً حول المطارات، تهديداً للأمن الأوروبي، رغم أن الدول شرقي القارة الأوروبية المجاورة لروسيا وأوكرانيا، تشهد الحوادث الأبرز، ما يضع "الناتو" أمام مزيد من التحديات.

استهداف سيارة مسؤول روسي في قطاع المسيّرات

والشهر الماضي، أعلنت رومانيا طرد أحد موظفي السفارة الروسية في بوخارست، عقب سلسلة من حوادث اختراق مسيّرات روسية لمجالها الجوي، فيما سبق أن شهدت منشآت حيوية في دول مثل بلجيكا وبولندا والدنمارك وألمانيا، حوادث مماثلة.

في غضون ذلك أُصيب فلاديمير تكاتشوك، وهو مدير مصنع روسي للمسيّرات بجروح خطيرة ولقي سائقه حتفه إثر انفجار سيارتهما قرب مدينة يكاترينبرغ. ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء، اليوم، عن مصدر في هيئة خدمات الطوارئ قوله إن تكاتشوك، رئيس شركة أورالدرونزافود، يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة، وإن الأطباء يبذلون قصارى جهدهم لإنقاذ حياته.

إعادة هيكلة هيئة الإمداد اللوجستي

في الأثناء أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إعادة هيكلة هيئة الإمداد اللوجستي ووحدات أخرى تحت قيادة موحدة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحملة العسكرية الروسية في أوكرانيا. وخلال اجتماع مع كبار القادة العسكريين، عين بوتين فاليري سولودتشوك قائداً للخدمات الخلفية "اللوجستية" بعد إعادة تنظيمها.

وقال بوتين، بحسب بيان صادر عن الكرملين، إنه يجب أن تعمل جميع خدمات الإسناد والدعم الخلفي "اللوجستية" في المستقبل "تحت قيادة واحدة". وأضاف بوتين أن روسيا تعيد هيكلة قواتها المسلحة استناداً إلى الخبرة المكتسبة والمتطلبات العملياتية التي فرضتها الحرب في أوكرانيا. كما أعلن بوتين، خلال الاجتماع، تكليف دينيس ليامين بقيادة قوات الأنظمة غير المأهولة الروسية، وهي أحد التشكيلات العسكرية التي أنشأتها روسيا حديثاً.

وشغل سولودتشوك سابقاً منصب قائد قوات "المركز"، التي اضطلعت بدور رئيسي في غزو شرقي أوكرانيا، وسيخلفه في هذا المنصب أندريه إيفاناييف. وأشاد بوتين بقوات مجموعة "فوستوك" (الشرق)، مؤكداً أنها تحرز تقدماً ميدانياً بوتيرة نشطة تستحق أعلى درجات التقدير.

(العربي الجديد، فرانس برس، أسوشييتد برس)