العثور على طائرة مسيرة في البصرة يشتبه بأنها إسرائيلية

- تم العثور على طائرة مسيرة مفخخة في حقل "مجنون" النفطي بمحافظة البصرة، يُشتبه في أنها إسرائيلية، حيث سقطت خلال العدوان الإسرائيلي على إيران في يونيو الماضي. - أكدت السلطات العراقية إغلاق المنطقة وإرسال وحدات مكافحة المتفجرات للتعامل مع الطائرة، التي لم تتحطم بالكامل، مع فتح تحقيق لتحديد هويتها. - أشار خبراء أمنيون إلى أن مسار الطائرة لا يتوافق مع المسارات الإيرانية، مما يعزز فرضية كونها إسرائيلية، مع استبعاد ارتباطها بقوات التحالف الدولي.

قالت مصادر في الشرطة العراقية بمحافظة البصرة، جنوبي البلاد، اليوم الأحد، إن طائرة مسيرة مفخخة جرى العثور عليها داخل حقل نفطي قرب الحدود الإيرانية، ويُشتبه في أنها إسرائيلية سقطت داخل الأراضي العراقية خلال العدوان الإسرائيلي على إيران في يونيو/حزيران الماضي. ووفقاً لمسؤول أمني في محافظة البصرة، فإن طائرة مسيرة ثابتة الجناح ومحملة بألغام عُثر عليها في حقل "مجنون" النفطي على الحدود مع إيران. ونقل راديو المربد العراقي، الذي يبث من البصرة، عن المسؤول الأمني، تأكيده فتح تحقيق في الحادث. فيما أكدت وكالات إخبارية عراقية أخرى أن فريقاً أمنياً أغلق المنطقة ومنع دخول غير المصرح لهم من قوات الأمن إليها.

وقال مسؤول عراقي في بغداد لـ"العربي الجديد" إن "مكان سقوط الطائرة لم يكن ضمن مسار الطائرات أو الصواريخ الإيرانية المتجه إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، لذا فإن فرضية كونها إسرائيلية أكثر رجوحاً لدينا". وأكد المسؤول إغلاق المنطقة وإرسال وحدات مكافحة المتفجرات للتعامل مع الطائرة التي قال إنها "سقطت دون أن تتحطم كلياً، وحافظت على هيكلها الخارجي مع الألغام المثبتة على جناحي الطائرة".

ولم يصدر عن الأمن العراقي أي تعليق أو بيان رسمي لغاية الآن، باستثناء التصريحات التي أدلى بها مسؤولون في البصرة لوسائل إعلام عراقية، وقالوا فيها إن الجهات المختصة تحركت تجاه تفكيك محتوى الطائرة المسيرة. ونشر ناشطون عراقيون صوراً قريبة للطائرة تظهر بعض تفاصيلها، وقالوا إنه جرى التقاطها بالساعة الأولى من اكتشافها قبل إغلاق المنطقة.

العثور على طائرة مسيرة قرب منفذ الشلامجة في #البصرة. pic.twitter.com/a6n4gDU8S9 — 🇮🇶 יוֹסֵף | يوسف (@wl_ta22) September 28, 2025

وقال أحمد الطائي، خبير أمني، لـ"العربي الجديد" إن "مسار الطائرات والصواريخ الإيرانية التي عبرت تجاه الاحتلال في فلسطين، كانت عبر ديالى وميسان، ومسار البصرة أبعد وأكثر تعقيداً، وهو ما يجعل من فرضية أن الطائرة إسرائيلية أقوى". واعتبر أن التحقيقات الحالية "ستكشف عن هوية الطائرة، لكن نظراً لسقوطها في حقل مجنون النفطي، فإن بُعداً أمنياً حساساً سيحيط بالتحقيقات قبل الإعلان عنها". مستبعداً أن تكون الطائرة تابعة لقوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة "لأنها محملة بالذخيرة وذات مهام هجومية".

وكانت إسرائيل قد شنت هجوماً على إيران في 13 يونيو/حزيران الماضي استمر لمدة 13 يوماً، وقامت إيران بالمقابل بشن هجمات عديدة على إسرائيل استخدمت فيها الصواريخ والطائرات المسيرة، وخلال تلك المواجهات سقطت عدة طائرات مسيرة وصواريخ على مناطق ومدن عراقية مختلفة، خلفت خسائر مادية فقط، ولم تعلن السلطات نتائج التحقيقات التي قالت إنها باشرت بها حينها.