- عُثر على جثة أحمد طويسة، المطلوب الأول للقضاء العراقي والمتهم بقيادة "فرق الموت"، في شبكة صرف صحي بالبصرة، مما أنهى مطاردة أمنية استمرت لأكثر من خمس سنوات. - يُشتبه في أن تصفيته تمت على يد أشخاص تربطه بهم علاقات، بعد أن أصبح عبئًا عليهم بسبب انكشاف هويته، وسط استمرار التحقيقات في ملابسات مقتله. - يُعتبر طويسة، المنتمي لجماعة "كتائب حزب الله"، مسؤولًا عن اغتيال ناشطين وصحافيين، وظهوره مع قادة فصائل مسلحة يعكس تعقيدات المشهد الأمني في البصرة.

عثرت قوات الأمن العراقية في محافظة البصرة، جنوبي البلاد، على جثة أحمد طويسة، المطلوب الأول للقضاء العراقي والمتهم بقيادة ما يُعرف بـ"فرق الموت"، المسؤولة عن تنفيذ عمليات اغتيال عديدة استهدفت ناشطين وصحافيين ومتظاهرين، إضافة إلى عناصر أمن، خلال السنوات الماضية في المحافظة. ووُجدت الجثة مرمية داخل إحدى شبكات الصرف الصحي المفتوحة قرب الحدود العراقية–الإيرانية في منطقة الشلامجة، لتنتهي بذلك مطاردة أمنية طويلة استمرت لأكثر من خمس سنوات.

وقال مسؤول بالشرطة العراقية لـ"العربي الجديد"، إن "الأمن سيعلن رسمياً في وقت لاحق طي صفحة أحمد طويسة، المتورط في تزعم فرقة موت، تورطت في قتل العديد من المواطنين خاصة بين 2019 ولغاية 2021"، مؤكداً أن ملابسات قتله ما زالت مجهولة، إذ عثر على سيارة مصدومة بسياج قريب من مكان العثور على الجثة، يعتقد أنه كان يستقلها، وما زالت عمليات التحقيق مستمرة".

ورجح المسؤول أن "تكون تصفيته تمت على يد أشخاص تربطه بهم علاقات، بعد أن تحوّل إلى عبء عليهم، بسبب انكشاف هويته، وخشيتهم من اعتقاله والكشف عن باقي أعضاء الخلية الإرهابية التي كان يتولى إدارتها بعمليات الاغتيال والابتزاز".

من جهتها، قالت محطة إذاعة "المربد"، التي تبث من مدينة البصرة، صباح الخميس، إنه تم التعرف على جثة المطلوب للقضاء أحمد طويسة، وقد أصيبت بثماني رصاصات، مشيرة إلى أنه عثر عليها "مرمية على حافة أحد شبكات الصرف الصحي، في الشلامجة شرقي البصرة على الحدود مع إيران".

وأحمد طويسة البالغ من العمر 40 عاماً، واسمه الكامل، أحمد عبد الكريم الركابي، ويُعرف بالبصرة باسم أحمد طويسة، أحد المنتمين إلى جماعة "كتائب حزب الله"، ويُعتبر المطلوب الأول للقضاء العراقي، بجرائم اغتيال عدد من الناشطين والصحافيين أبرزهم: مجتبى أحمد جاسم، وجنان ماذي شمخي، وريهام يعقوب، وأحمد عبد الصمد، وصفاء غالي، ومسؤول بلدية البصرة مكي التميمي، وضابط أمن البصرة مثنى عدنان. وظهر طويسة برفقة قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، وزعماء فصائل عراقية مسلحة، أبرزهم أبو مهدي المهندس، وأكرم الكعبي، وهادي العامري، خلال السنوات التي شهدت مواجهات مع تنظيم "داعش".

وحول الحدث، يقول الخبير بالشؤون الأمنية بمحافظة البصرة، رياض الفتلاوي، لـ"العربي الجديد"، إن "عملية التصفية لملف المطلوب الأول بجرائم الاغتيال، تعني أن هناك خلافات داخلية كبيرة بين الفرق التي تتورط في العنف وعمليات تهريب الممنوعات في البصرة". واعتبر أن الحدث "مؤشر سلبي على أن أنشطة تلك الفرق ما زالت مستمرة، وتخلصوا من أحمد طويسة كونه بات نقطة ضعف بعد انكشاف هويته، وصعوبة استمرار تخفيه طوال السنوات الماضية، بعد تكثيف الأمن البحث عنه في مختلف المناطق، ووضع اسمه على لائحة أبرز المطلوبين الأمنيين".