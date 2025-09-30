العثور على جسم بحري مسيّر في البحر الأسود شمالي تركيا

- عثر صيادون في طرابزون على جسم بحري مسيّر في شباكهم، يُعتقد أنه أجنبي المنشأ، وتم نقله إلى الميناء لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة، حيث تم إبلاغ القوات البحرية ووحدات أمنية أخرى للتحقيق. - تبين أن الجسم هو قارب من الألياف الضوئية يحتوي على قنبلة، يُعتقد أنها أوكرانية الصنع، وتم إغلاق الميناء لحين وصول فرق تفكيك الألغام. - أفادت التقارير بأن الجسم هو مسيّرة انتحارية أوكرانية "ماغورا في 5"، مصممة للاستخدام ضد الأسطول العسكري الروسي.

عثر صيادون في ولاية طرابزون على البحر الأسود شمالي تركيا، اليوم الثلاثاء، على جسم بحري مسيّر نقلته السلطات الأمنية للتحقق منه، فيما دعت ولاية طرابزون المواطنين إلى عدم لمس هكذا أجسام وإبلاغ السلطات فور رؤيتها.

وقالت الولاية في بيانها: "جرى العثور على جسم يُعتقد أنه أجنبي المنشأ في شباك صيادين يصطادون قبالة ميناء يوروز في قضاء تشارشي باشي بولاية طرابزون، إذ نُقل الجسم إلى الميناء، واتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة، وأبلغت فرق قيادة القوات البحرية ووحدات أمنية أخرى للقدوم إلى موقع الحادث"، وأضافت أن قوى الأمن "حفظت الجسم بأمان لفحصه من فرق الخبراء، وإجراء فحص فني دقيق وتحقيق معمق"، وحذرت الولاية المواطنين بعدم التدخل في حال حصول حالات مماثلة، وإبلاغ قوى الأمن فوراً.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن رئيس جمعية المنتجات البحرية في المنطقة إسماعيل يلماز قوله "عثر الصيادون على قارب من الألياف الضوئية في البحر الليلة الماضية وأحضروه إلى الميناء، إذ حضرت السلطات وفتشته، وتبين وجود قنبلة بداخله"، وأضاف: "القارب رسى في الميناء، ولا يستطيع صيادونا الدخول إذ جرى إغلاقه، وفرق تفكيك الألغام قادمة، ويقال إنّ القنبلة أوكرانية الصنع، وإنها مركبة بحرية مسيّرة تنفجر عند الاصطدام بها".

وأفادت قناة خبر تورك بأنّ الجسم تبين لاحقاً أنه نوع من المسيّرات الانتحارية الأوكرانية "ماغورا في 5"، وأنها مصمّمة للاستخدام ضد الأسطول العسكري الروسي، واستخدمت بالفعل ضد السفن الحربية الروسية.