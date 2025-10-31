العاهل البريطاني يطلق إجراءات رسمية لتجريد الأمير أندرو من ألقابه

- أعلن قصر باكنغهام تجريد الأمير أندرو من ألقابه وأوسمته بسبب ارتباطه بجيفري إبستين المتهم بالاتجار الجنسي، وسيُعرف الآن باسم أندرو ماونتباتن وندسور. - سيغادر الأمير أندرو مقر إقامته الملكي "رويال لودج" بعد تلقيه إشعارًا بالتخلي عن عقد الإيجار، وسينتقل للعيش في مسكن خاص آخر. - تراجعت مكانة الأمير أندرو بسبب علاقته بإبستين، الذي توفي في السجن عام 2019، وسط جدل حول ظروف وفاته وتورط أثرياء ومشاهير في جرائمه.

أعلن قصر باكنغهام أنّ العاهل البريطاني الملك تشارلز الثالث أطلق، أمس الخميس، إجراءات رسمية لتجريد شقيقه الأمير أندرو من ألقابه وأوسمته، على خلفية ارتباط اسمه بالأميركي جيفري إبستين المتهم بالاتجار الجنسي. وأفاد بيان للقصر بأنّ "الأمير أندرو سيُشار إليه من الآن فصاعداً باسم أندرو ماونتباتن وندسور".

وأضاف البيان أن الأمير أندرو سيغادر مقر إقامته الملكي المعروف باسم "رويال لودج"، مضيفاً: "وُجّه إشعار رسمي له بالتخلي عن عقد الإيجار، وسينتقل للعيش في مسكن خاص آخر". وأعلن شقيق الملك تشارلز الثالث قبل نحو أسبوعين تخلّيه عن لقبه الملكي نافياً "بشكل قاطع" الاتهامات الموجهة إليه.

وقال في بيان: "بعد مناقشات مع الملك وعائلتي، خلصنا إلى أن الاتهامات المستمرة بحقي تضرّ بعمل جلالته والعائلة الملكية (البريطانية). لقد قررت، كما كنت دائماً، إعطاء الأولوية لواجبي تجاه عائلتي وبلدي". وتراجعت مكانة الأمير البالغ 65 عاماً بسبب قربه من جيفري إبستين، رجل الأعمال الأميركي الذي عُثر عليه ميتاً داخل السجن عام 2019 قبل محاكمته بجرائم جنسية.

وأُلقي القبض على إبستين عام 2006، واعترف عام 2008 بتهم تتعلق بالتحرش الجنسي بالقاصرات، وأُدرج على قائمة مرتكبي الجرائم الجنسية، لكنه على غير العادة في مثل هذه القضايا، قضى 13 شهراً فقط في السجن، معظمها خارج الزنزانة بنظام "الإفراج للعمل". وفي 2019، أُلقي القبض عليه مجدداً وتوفي بعد 36 يوماً في السجن. وقد أعلنت نتائج التحقيقات في عهد الرئيس الأميركي السابق جو بايدن أنه انتحر، وسط تشكيك أنصار الرئيس الحالي دونالد ترامب الذين اعتبروا أنه قُتل لإخفاء تورط أثرياء ومشاهير في جرائم جنسية.

ونشرت وزارة العدل الأميركية، في يوليو/ تموز الماضي، مقطع فيديو للساعات الأخيرة لإبستين داخل السجن، لكنه أثار الجدل بسبب اختفاء ثلاث دقائق منه، من بينها دقيقة الوفاة، ما فتح الباب أمام تبني النظرية القائلة إنه "جرى قتله من قبل النخبة والأثرياء لمنع كشف تورطهم في جرائمه الجنسية"، خلافاً لتحقيقات وزارة العدل في عهد بايدن التي أكدت انتحاره.

(فرانس برس، العربي الجديد)