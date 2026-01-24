العاهل الأردني يدعو إلى إعادة هيكلة الجيش

- دعا الملك عبد الله الثاني إلى إعادة هيكلة الجيش الأردني ووضع استراتيجية شاملة لتحقيق تحول بنيوي خلال ثلاث سنوات، بهدف مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية والتغيرات التكنولوجية المتسارعة. - أقرّ مجلس النواب الأردني مشروع قانون مُعدل لإعادة تفعيل "خدمة العلم" الإلزامية، حيث سيلتحق نحو 6000 شاب من مواليد 2007 بالخدمة العسكرية في فبراير المقبل، بعد توقفها منذ عام 1991. - أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "رؤية إسرائيل الكبرى"، التي تشكل تهديداً لأمن الأردن وسيادته، وتشمل توسعاً في أراضٍ عربية.

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني اليوم السبت في رسالة وجهها إلى رئيس هيئة الأركان المشتركة يوسف الحنيطي، إلى إعادة هيكلة الجيش وإعداد استراتيجية شاملة وخريطة طريق واضحة لتحقيق تحول بنيوي في القوات المسلحة خلال الثلاث سنوات القادمة. وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تهدف الاستراتيجية إلى تمكين الجيش الأردني من مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية والتغيرات المتسارعة التي فرضتها التطورات التكنولوجية.

وقال العاهل الأردني في رسالته إن "الجيش مؤسسة وطنية يعتز بها كل أردني وأردنية ويستمر منتسبوها في خدمة الأردن بكل شجاعة وتفان وإخلاص"، مضيفاً "نطمح لقوات الأمن مسلحة رشيقة ومرنة ونوعية نواصل إعداد تسليحها وتدريبها على أساليب القتال الحديثة لتبقى على مستوى عال من الكفاءة والاحترافية والجاهزية".

وتابع "نريد لقواتنا المسلحة أن تمتلك القدرة على حماية مراكز الثقل الاستراتيجية والعملياتية لديها وأن توظف تقنيات الدفاع الحديثة"، داعياً كذلك إلى أن يمتلك الجيش قوات احتياط كافية.

وأقرّ مجلس النواب الأردني في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025، كما ورد من الحكومة. وسيعود الشباب الأردنيون لأداء "خدمة العلم"؛ التجنيد العسكري الإجباري، بعدما كان قد جُمّد العمل بالقانون عام 1991. وسيلتحق نحو 6000 من مواليد عام 2007 الذين أتمّوا سن الـ18 بالدفعة التي تحمل رقم 54 في فبراير/ شباط المقبل.

وتلا ذلك إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أغسطس/آب الماضي "ارتباطه العميق" بما وصفه بـ"رؤية إسرائيل الكبرى" التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن الأردن وسيادته، وعدد من الدول العربية التي تقع ضمن خريطة "الدولة اليهودية الكبرى" المزعومة. وتستند "رؤية إسرائيل الكبرى" إلى فكرة توسعية تشمل أراضي عربية من بينها أجزاء من مصر والأردن، حيث قال نتنياهو: "أنا في مهمة تمتد عبر الأجيال. هناك أجيال من اليهود حلمت بالقدوم إلى هنا، وستأتي أجيال أخرى بعدنا. وأشعر بأنني في مهمة تاريخية وروحية".

وكان برنامج "خدمة العلم" أوقف عام 1991، وكان يُكلف بالخدمة العسكرية كل أردني ذكر أتم سن الـ18 لمدة عامَين. ويُعفى من التجنيد من تأجلت خدمته ثلاث سنوات متتالية لأسباب صحية، وكذلك الابن الوحيد لعائلته.