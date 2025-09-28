العاهل الأردني: توافق بنسبة كبيرة على تفاصيل خطة ترامب حول غزة

- أكد العاهل الأردني عبد الله الثاني على التنسيق الوثيق بين الأردن والقادة العرب والشركاء الدوليين، مشيراً إلى التوافق حول حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام في المنطقة، والتقارب في وجهات النظر حول التطورات الإقليمية. - تناول اللقاء الذي جمع العاهل الأردني برؤساء وزراء سابقين العدوان الإسرائيلي على قطر وتأثيره السلبي، كما تم التطرق إلى الأوضاع في سورية ولبنان، مؤكداً دعم الأردن لجهود الحفاظ على سيادتهما واستقرارهما. - كشفت مصادر عن تعديلات عربية على الخطة الأميركية لوقف الحرب على غزة، تشمل انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً ونشر قوات دولية، وإدارة فلسطينية تكنوقراط للقطاع مع مجلس إشراف دولي.

قال العاهل الأردني عبد ﷲ الثاني، اليوم الأحد، إن الأردن يعمل بالتنسيق مع القادة العرب والشركاء على تفاصيل الخطة الشاملة عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول إنهاء الحرب في غزة، مؤكداً أنها شهدت توافقاً بنسبة كبيرة.

وأشار، خلال لقائه رؤساء وزراء سابقين في قصر الحسينية، للحديث عن التطورات بالمنطقة ونتائج زيارته إلى نيويورك الأسبوع الماضي للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى التقارب الكبير مع القادة العرب والمسلمين والتطابق في وجهات النظر مع الدول الصديقة حول التطورات في المنطقة، خاصة القضية الفلسطينية والأوضاع في غزة، لافتاً إلى الإجماع الدولي حول حل الدولتين سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام في المنطقة.

وتطرق اللقاء، بحسب الموقع الرسمي للديوان الملكي الأردني، إلى العدوان الإسرائيلي على قطر، مؤكداً أن هذا التعدي يحمل رسالة واضحة، الهدف منها إرهاب المنطقة بالقوة. ولفت إلى أن العدوان أضر بعلاقات إسرائيل مع دول الإقليم. وتناول اللقاء مجمل التطورات في المنطقة، بما في ذلك الأوضاع في سورية ولبنان، وحرص الأردن على دعم جهودهما في الحفاظ على سيادتهما واستقرارهما. وقال العاهل الأردني، إن الأردن على أتم الاستعداد، كما هو دوماً، لحماية سيادته وأمنه، مشيراً إلى مضي الأردن قدماً في مسارات التحديث الثلاثة، رغم صعوبة الأوضاع الإقليمية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال اليوم الأحد "لدينا فرصة حقيقية لتحقيق إنجازات عظيمة في الشرق الأوسط وسننجح في إنجاز هذا الأمر". وأضاف "الجميع على استعداد لشيء مميز، لأول مرة على الإطلاق. سنحققه". وكان ترامب قد قال يوم الجمعة إن محادثات إنهاء حرب غزة كانت "ملهمة ومثمرة للغاية"، وتوفر فرصة حقيقية لنتيجة ناجحة. وكتب ترامب على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال" أن "هناك المزيد من النيّات الحسنة والحماس لإبرام اتفاق، بعد عقود عديدة، أكثر مما رأيته من قبل".

وبخصوص محادثات إنهاء الحرب على غزة، كشفت مصادر لـ"العربي الجديد"، اليوم الأحد، عن تفاصيل التعديلات التي أدخلتها دول عربية على الخطة الأميركية لوقف الحرب على غزّة، وذلك خلال اجتماعها الأخير مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نيويورك يوم الثلاثاء الماضي. وبحسب المصادر، فإنّ الدول التي عملت على هذه التعديلات هي مصر وقطر والسعودية والأردن، قبل أن تنضم إليها لاحقاً دول عربية وإسلامية. وتشمل التعديلات انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً وكاملاً من قطاع غزّة، ونشر قوّات دولية على الحدود وليس داخل القطاع كما في المبادرة الأميركية الأساسية. وبحسب المصادر، فإنّ مهمة هذه القوات، التي سيكون قوامها الأساسي عربياً، ستتركّز على حدود القطاع، ولن تحتكّ مع السكّان في الداخل.

وتتضمّن التعديلات العربية أيضاً إدارة فلسطينية تكنوقراط للقطاع وليس دولية على أن يكون للسلطة الفلسطينية صلة بها. وكان قد جرى تداول مبادرة بقيادة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ودعم مستشار الرئيس الأميركي جاريد كوشنر ومبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لتولي إدارة انتقالية في قطاع غزّة، على أن يكون بلير حاكماً لقطاع غزّة. وبحسب الصيغة المعدّلة التي حصل "العربي الجديد" على أبرز بنودها، سيكون هناك مجلس إشراف دولي للقطاع، لن يكون دوره حكماً مباشراً كما طُرح سابقاً، بل سيكون إشرافياً، على أن تكون الإدارة فلسطينية كاملة.