الطاقة الذرية: خروج مجمع خنداب للماء الثقيل في إيران عن الخدمة

- تعرض مجمع خنداب للماء الثقيل في إيران لأضرار جسيمة بعد غارات إسرائيلية، مما أدى إلى توقفه عن العمل، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي أكدت عدم احتواء المنشأة على مواد نووية معلن عنها. - أقر الجيش الإسرائيلي باستهداف المفاعل، معتبرًا إياه موقعًا رئيسيًا لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة النووية، بينما أكدت السلطات الإيرانية عدم وقوع خسائر بشرية بفضل الإجراءات الوقائية. - يُعتبر مفاعل خنداب (آراك) من أكبر المنشآت النووية الإيرانية، وقد أُنشئ لإنتاج الماء الثقيل، مع قلق دولي من إنتاجه البلوتونيوم، مما أدى إلى اتفاقيات دولية لإعادة برمجته.

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأحد، أن مجمع خنداب للماء الثقيل في إيران توقف عن العمل، بعدما استهدفته غارات إسرائيلية الأسبوع الماضي. وخلصت الوكالة، بعد تحليل مستقل لصور من أقمار اصطناعية، إلى أن موقع خنداب (الاسم الجديد لمفاعل أراك) "تعرض لأضرار جسيمة ولم يعد يعمل"، مضيفة أن "المنشأة لا تحتوي على أي مواد نووية معلن عنها".

وأقر الجيش الإسرائيلي الجمعة باستهداف المفاعل. وقال في بيان إن "سلاح الجو الإسرائيلي (...) استهدف قبل وقت قصير مفاعل المياه الثقيلة في آراك بوسط إيران"، معتبراً أنه "موقع رئيسي لإنتاج البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة النووية". وأكدت السلطات المحلية في المحافظة الوسطى وسط إيران عن تعرّض مجمع خنداب للمياه الثقيلة لهجوم جوي مساء الجمعة، وذلك عقب سلسلة هجمات استهدفت خلال هذه الحرب منشآت نووية أخرى في أصفهان وكذلك مناطق محيطة بمفاعل بوشهر جنوب البلاد.

وقال نائب رئيس المحافظة للشؤون السياسية والأمنية، محسن قمري، إن مجمع "خنداب" تعرّض على مرحلتين لهجوم من "العدو الأميركي والصهيوني". وأكد قمري أن الهجوم لم يسفر عن أي خسائر بشرية، مشيراً إلى أنّ الإجراءات الوقائية التي اتُّخذت مسبقاً حالت دون وقوع أضرار تهدد السكان أو المناطق المجاورة. ودعا المسؤول الإيراني، المواطنين إلى الامتناع عن الاقتراب من موقع الهجوم حفاظاً على سلامتهم.

وكان هذا المفاعل هدفاً في الهجمات التي وقعت في يونيو/ حزيران الماضي، كما عاد ليُستهدف مجدداً في الحرب الحالية، ما يعكس أهميته الاستراتيجية. وكانت مجموعة 5+1 (تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى ألمانيا) قد أعربت عن قلقها من إنشاء المفاعل بسبب إنتاجه سنوياً نحو ثمانية كيلوغرامات من مادة البلوتونيوم، معتبرة أن هذه الكمية تكفي لصناعة قنبلة إذا قررت إيران التوجه نحو صناعة الأسلحة النووية، وبالتالي اتفقت إيران والمجموعة بموجب البند الثالث من الملحق الأول بالاتفاق النووي على إغلاق قلب المفاعل بالإسمنت وإعادة بنائه. وبحسب الاتفاق النووي، فقد تشكلت مجموعة عمل لإعادة برمجة مفاعل آراك للماء الثقيل بعضوية إيران والصين والولايات المتحدة الأميركية، لكن بعد انسحاب الأخيرة من الاتفاق استُبدِلَت ببريطانيا. لكن المجموعة لم تنفذ التزاماتها بشأن هذا المفاعل، وبدأت إيران بنفسها بإعادة برمجة الموقع لاحقاً.

ويُعتبر مفاعل خنداب (آراك) إحدى أكبر المنشآت النووية الإيرانية، ويقع على بعد خمسة كيلومترات من مدينة خنداب وسط إيران، وبدأت عملية بنائه عام 1998 لإنتاج الماء الثقيل المستخدم في الصناعات النووية، ثم افتتح عام 2006. وظهرت أولى المعلومات عن مفاعل خنداب، في ديسمبر/ كانون الأول 2002، عندما نُشرت صور بالأقمار الاصطناعية من معهد العلوم والأمن الدولي. وتنتج إيران سنوياً 20 طناً من الماء الثقيل. وحسب تصريحات سابقة للمتحدث باسم الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، تصدّر إيران هذا الماء إلى ثماني دول. ويتشكل المفاعل من قسمين كبيرين؛ الأول مجمع لإنتاج الماء الثقيل، والثاني مفاعل بحثي، ويحتوي الوقود المستنفد من المفاعل على البلوتونيوم، الذي يمكن استخدامه في تصنيع قنبلة نووية.

(فرانس برس، العربي الجديد)