الطاقة الذرية تجدد مطالبة إيران بالكشف عن مصير اليورانيوم المخصب

- دعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران للإفصاح عن مصير اليورانيوم المخصب والسماح باستئناف عمليات التفتيش، مؤكدة أن تنفيذ اتفاق الضمانات النووية لا يمكن تعليقه. - زعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن إيران وافقت على السماح للولايات المتحدة بالتنقيب عن مواد نووية، مشيراً إلى أن المواقع النووية تخضع لمراقبة مستمرة عبر "قوة الفضاء" الأميركية. - أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن مصير اليورانيوم الإيراني يشكل محوراً رئيسياً في المحادثات الجارية، وسط تجدد المواجهات بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج.

أرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تقريراً إلى الدول الأعضاء، اليوم الخميس، كررت فيه دعواتها إلى إيران بإبلاغ الوكالة على وجه السرعة بمصير اليورانيوم المخصب لديها منذ قصف مواقعها النووية قبل عام، والسماح باستئناف عمليات التفتيش بالكامل. وقال التقرير السري الذي اطلعت عليه رويترز: "شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على لإيران بأن التنفيذ الفعال لاتفاق الضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أمر لا غنى عنه وملحّ... وأن تنفيذه لا يمكن أن تعلقه إيران تحت أي ظرف من الظروف".

وزعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، أن طهران وافقت على السماح للولايات المتحدة بالدخول إلى إيران للتنقيب عن مواد نووية مدفونة بالتنسيق مع السلطات الإيرانية بعد انتهاء الحرب، مشيراً إلى أن الوصول إلى هذه المواد "صعب جداً"، لكنه شدد على رغبته في القيام بذلك. وأضاف أن الولايات المتحدة والصين "على الأرجح الدولتان الوحيدتان اللتان تمتلكان المعدات اللازمة" لهذه المهمة وقال: "سنذهب في وقت ما في المستقبل غير البعيد".

وأوضح أن المواقع النووية المستهدفة سابقاً، وهي فوردو ونطنز وأصفهان، تخضع لمراقبة مستمرة، مضيفاً أن "قوة الفضاء" الأميركية تمتلك كاميرات تراقب المواقع من كل زاوية، وأن أي تحرك فيها سيكون مرصوداً. وشدد ترامب على أن هذه الجهود لن تُبذَل قبل انتهاء الصراع، قائلاً إنه لا يريد تعريض الجنود الأميركيين للخطر، مستحضراً أزمة الرهائن في إيران خلال عهد الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، مضيفاً: "لا أريد أبداً أن أضع قواتنا في هذا النوع من الخطر".

ويأتي هذا بعد أن أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأربعاء، أن مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب يشكّل محوراً رئيساً في المحادثات الجارية بين البلدين برعاية باكستانية، مؤكداً أن طهران لم توافق بعد على عقد اتفاق سلام. وقال روبيو أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: "أعتقد أن هذه المسألة باتت مطروحة بوضوح في الرسائل التي نتبادلها، لكننا... لم نحصل حتى الآن على موافقة نهائية من جانبهم".

وتجددت المواجهات الليلية بين إيران والولايات المتحدة في منطقة الخليج ومضيق هرمز، مع إعلان الجيش الأميركي أنّ هجمات صاروخية إيرانية على البحرين والكويت وأهداف إقليمية أخرى تسنّى إحباطها أو فشلت، في الوقت الذي لم تشهد فيه المفاوضات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران تقدّماً يذكر.

(رويترز، العربي الجديد)