الضفة | 4 شهداء بينهم طفلان وهجوم واسع للمستوطنين على قرية المغير

- شهدت الضفة الغربية تصعيدًا في العنف، حيث ارتفع عدد الشهداء إلى أربعة، بينهم طفلان، نتيجة هجمات المستوطنين والجيش الإسرائيلي، مع وقوع حوادث في قرية المغير والخليل وجنين. - تصاعدت اعتداءات المستوطنين في مناطق مختلفة، مستهدفين الأهالي والمؤسسات التعليمية، مما أدى إلى إصابات وخلق حالة من الهلع بين السكان في قرى مثل المغير والمنيا. - نفذت قوات الاحتلال عمليات هدم واسعة في مناطق متعددة، بما في ذلك مدارس ومنشآت، وداهمت بلدات مثل حوارة وجبع، مما أدى إلى اعتقالات وتحقيقات ميدانية، وزيادة التوتر في المنطقة.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية منذ ساعات الصباح إلى أربعة شهداء، بينهم طفلان. وأوضحت الوزارة أن شهيدين ارتقيا برصاص مستوطنين في قرية المغير شمال شرق رام الله، وهما الطفل أوس حمدي النعسان (14 عاماً) والشاب جهاد مرزوق أبو نعيم (32 عاماً)، فيما أُصيب ثلاثة آخرون خلال الهجوم ذاته الذي استهدف القرية.

وأكدت الوزارة أن الشهيدة رجاء فضل بيطاوي (49 عاماً) من جنين ارتقت متأثرةً بجروح أُصيبت بها سابقاً برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في المدينة. وبحسب الوزارة، استُشهد الطفل محمد مجدي الجعبري (16 عاماً) بعد تعرّضه للدهس بمركبة مستوطن في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية. وبذلك، يرتفع عدد الشهداء الذين سقطوا في الضفة الغربية منذ صباح اليوم الثلاثاء إلى أربعة.

وشنّ المستوطن هجوماً واسعاً على قرية المغير شمال شرق رام الله، في تصعيد جديد استهدف الأهالي والمؤسسات التعليمية. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمه تعاملت مع شهيدين وأربع إصابات خلال الهجوم الذي شمل إطلاق نار مباشر باتجاه مدرسة في القرية، ما أدى إلى إصابة عدد من الطلبة، وسط حالة من الخوف والهلع بين الطلبة والهيئة التدريسية.

وفي خضم الهجمات، حاول مستوطنون، يرتدون ملابس تشبه زي جيش الاحتلال، طرد مزارعين من أراضيهم في منطقة واد أعمر جنوبي القرية، بعد انتشارهم في الأراضي الزراعية ومنع الأهالي من العمل فيها، في وقت يشهد فيه محيط المغير تصعيداً متواصلاً في اعتداءات المستوطنين.

إلى ذلك، استشهدت الفلسطينية رجاء فضل محسن بيطاوي "عويس" (48 عاماً) من مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، صباح اليوم الثلاثاء، متأثرة بإصابة تعرضت لها قبل نحو عامين ونصف خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمنزلها في المخيم، بحسب ما أفاد به والدها في حديث مع "العربي الجديد".

وقال والد الشهيدة إن "قوات الجيش الإسرائيلي اقتحمت منزل ابنته في مخيم جنين قبل نحو عامين ونصف عام، وفجّرت باب المنزل، ما أدى إلى إصابة ابنته في الرأس بشظايا وارتطام مباشر تسبب بكسور في الجمجمة"، موضحاً أنها دخلت في غيبوبة منذ ذلك الوقت، وبقيت تتلقى العلاج في مستشفى ابن سينا بمدينة جنين. وأشار الوالد إلى أن ابنته الشهيدة متزوجة وأم لخمسة أطفال، ثلاث بنات وولدين، أكبرهم يبلغ من العمر نحو 17 عاماً، فيما يبلغ أصغرهم 9 سنوات، لافتاً إلى أن زوجها يعاني إعاقة ناجمة عن جلطة سابقة.

في سياق آخر، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات، في حديث مع "العربي الجديد"، أن مستوطنين اقتحموا برفقة آليات، منطقة المالح في الأغوار الشمالية شرقي طوباس، وأقدموا على هدم مدرسة المالح الأساسية التي تضم ستة صفوف، ويتلقى فيها الطلبة تعليمهم في المراحل الأساسية.

وأشار مليحات إلى أن مستوطنين هاجموا كذلك، منازل المواطنين في قرية المنيا جنوب شرقي بيت لحم، ليل أمس الاثنين، حيث طاول الاعتداء محيط المنازل، وأثار حالة من الهلع بين الأهالي. ونفذت قوات الاحتلال مساء أمس، عملية هدم في موقع موسى أبو داهوك قرب المنطقة الصناعية في أريحا، طاولت عدة منشآت في الموقع. وفي جنوب نابلس، أفادت مصادر محلية بإصابة فلسطيني ونجله فجر اليوم، جراء تعرضهما للضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيتا، قبل نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما هاجم مستوطنون منزلاً يعود لعائلة الطيب في منطقة الظهرات في بلدة بيتا، وحطموا محتوياته قبل انسحابهم.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حوارة جنوبي نابلس، ودهمت عشرات المنازل وفتشتها، وعبثت بمحتوياتها، وأجرت تحقيقات ميدانية مع الأهالي من دون الإبلاغ عن اعتقالات. وأخطرت قوات الاحتلال مساء الاثنين، بهدم محال تجارية في بلدة جبع جنوبي جنين، والمقامة على الشارع الرئيس، بذريعة قربها من مستوطنة "ترسلة" التي عاد إليها المستوطنون رسمياً قبل يومين بعد إخلائها قبل أكثر من عشرين عاماً. وشهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية فجر اليوم، وليل أمس، عمليات دهم واقتحام لمنازل الفلسطينيين، تخللتها اعتقالات لعدد من المواطنين وإخضاع آخرين لتحقيقات ميدانية.