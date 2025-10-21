- أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن جيش الاحتلال والمستوطنين نفذوا 158 اعتداءً على قاطفي الزيتون في الضفة الغربية، شملت اعتداءات جسدية، واعتقالات، وتقييد حركة، وإطلاق نار. - تركزت الاعتداءات في نابلس ورام الله والخليل، مع تسجيل 57 حالة تقييد حركة و22 حالة اعتداء جسدي، مما يجعل هذا الموسم الأصعب في العقود الأخيرة بسبب استغلال الجيش والمستوطنين لأنظمة الحرب. - تعرضت 74 منطقة مزروعة بالزيتون لاعتداءات، منها 29 عملية قطع وتجريف، مما أدى لتخريب 795 شجرة، في محاولة لخلخلة العلاقة بين الفلسطينيين وأرضهم.

أكدت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا ما مجموعه 158 اعتداءً على قاطفي الزيتون في الضفة الغربية منذ بداية الموسم الحالي. وأوضح رئيس الهيئة مؤيد شعبان، في بيان صحافي صادر عن الهيئة، أن طواقم الهيئة رصدت تنفيذ جيش الاحتلال لـ17 حالة اعتداء، و141 حالة اعتداء من قبل المستوطنين.

وأشار شعبان إلى أن هذه الاعتداءات راوحت ما بين الاعتداء الجسدي العنيف، وحملات الاعتقالات وتقييد الحركة ومنع الوصول والتخويف والترهيب بأشكاله كافة وإطلاق النار المباشر كما حدث في محافظة طوباس. وتركزت الاعتداءات في محافظة نابلس بـ56 حالة اعتداء، تلتها محافظة رام الله بـ51 حالة اعتداء، ثم محافظة الخليل بـ15 حالة اعتداء.

وأشار شعبان إلى أنه خلال الموسم الحالي سُجلت 57 حالة تقييد حركة وترويع لقاطفي الزيتون، إضافة إلى 22 حالة للضرب والاعتداء بحق المزارعين. وبيّن أن هذا الموسم، الذي ترافق مع استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني، "يعد الأصعب والأخطر في العقود الأخيرة، نظراً لاستغلال الجيش والمستوطنين لأنظمة الحرب في تنفيذ الجرائم، مدعومين بالكثير من السياسات والتشريعات التي تعزز حالات الاعتداء والإرهاب والتضييق، ولا سيما إغلاق المحافظات وتسليم الأسلحة لمليشيات المستوطنين، والأخطر من ذلك إعفاؤهم من المساءلة والمحاكمة"، مضيفاً أن هذا الموسم "شهد إمعاناً في فرض المناطق العسكرية المغلقة على الأراضي الزراعية".

ولفت شعبان إلى 74 عملية اعتداء تعرضت لها الأراضي المزروعة بالزيتون في الموسم الحالي، منها 29 عملية قطع وتكسير وتجريف أراضٍ مزروعة بالزيتون أدت إلى تخريب ما مجموعه 795 شجرة زيتون. وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية أن دولة الاحتلال مستمرة في محاولاتها من أجل تنغيص أسلوب الحياة الفلسطيني الذي يرتبط تاريخياً بالأرض، بكونها مصدر رزق ونموذج حياة، مضيفاً أن "دولة الاحتلال تستهدف موسم الزيتون بشكل ممنهج وعن قصد، نظراً لوجدانية وأصلانية العلاقة بين المواطن الفلسطيني والأرض".

وأشار شعبان إلى أن كل ما تفعله دولة الاحتلال الآن يصب في إطار خلخلة العلاقة المتينة مع الأرض، في مخططات معلنة وواضحة من أجل السيطرة على الجغرافية الفلسطينية ومنع وصول المواطنين إليها. وشدد على أن أبناء الشعب الفلسطيني، بإصرارهم على ممارسة حقهم في الوصول إلى أراضيهم وإنجاح الموسم وتحدي قرارات الاحتلال، أفشلوا ما خطط له المستوطنون، وأعادوا من جديد الاعتبار لصلابة الفلسطيني التي تتحدى الاحتلال وتكسر إجراءاته.