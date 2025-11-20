الضفة الغربية | 4 مصابين خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس

- انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من نابلس بعد اقتحام دام عشر ساعات، شهد مواجهات عنيفة وإصابة أربعة فلسطينيين، مع مداهمات واسعة في البلدة القديمة وتعطيل المؤسسات. - في القدس، هدمت قوات الاحتلال منشآت سكنية واقتحم مستوطنون المسجد الأقصى، بينما شهدت الضفة الغربية اعتداءات وتخريب من المستوطنين، مما زاد التوتر بين السكان. - انسحبت القوات من بيت أمر بعد ثلاثة أيام، مع إبقاء مداخل البلدة مغلقة، واعتقلت العشرات، وهددت بهدم منازل الشهداء في الخليل وبيت لحم، وسط تصاعد التوترات.

انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من مدينة نابلس، شمال الضفة الغربية، عند ظهر اليوم الخميس، عقب اقتحام استمر أكثر من عشر ساعات، تخللته مداهمات وتفتيشات في البلدة القديمة من مدينة نابلس واندلاع مواجهات أصيب خلالها أربعة فلسطينيين بالرصاص الحي، بينهم ثلاثة شبان أصيبوا في الأطراف وطفل أصيب في الخاصرة.

وتواصل قوات الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم الخميس اقتحام مدينة نابلس، وسط مداهمات واسعة، بينما انسحبت من بلدة بيت أمر، شمال الخليل (جنوب)، بعد ثلاثة أيام من الاقتحام. وقالت مصادر محلية إنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منذ ساعات الفجر اقتحاماً لمدينة نابلس، تخللته عملية مداهمة واسعة في وسط المدينة، شملت المحال التجارية وبعض المنازل ومسجداً في البلدة القديمة. وأدى الاقتحام إلى تعطيل المدارس والوزارات والمؤسسات القريبة من مواقع المداهمات.

جنود الاحتلال يحاولون اقتحام محل تجاري خلال الاقتحام المستمر لمدينة نابلس pic.twitter.com/lWKGYS4eX5 — العربي الجديد (@alaraby_ar) November 20, 2025

وفي سياق متصل، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في بلدة بيت فوريك، شرق نابلس، حيث اعتقلت عشرات الفلسطينيين واعتدت على بعضهم بالضرب خلال عمليات التفتيش والتحقيق الميداني. وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إصابة جندي بجراح متوسطة، خلال اقتحام قواته العديد من البلدات الفلسطينية في منطقة نابلس، الليلة الماضية (الأربعاء – الخميس).

وزعم أن القوات نفّذت "عملية واسعة النطاق في عدد من القرى في عمق نابلس، بهدف العثور على وسائل قتالية واعتقال مطلوبين"، وفق تعبير البيان. وخلال إحدى عمليات الاعتقال في نابلس، ادعى جيش الاحتلال أنّ "مسلحين" أطلقوا النار باتجاه قوة الجيش في المنطقة. ونتيجة لإطلاق النار، "أُصيب جندي احتياط من الجيش الإسرائيلي بجروح متوسطة، وتم نقله لتلقي العلاج الطبي في المستشفى".

مستوطنون يقتحمون تجمع "شكارة" شرقي بلدة دوما جنوب نابلس pic.twitter.com/KEcqCR4RWc — العربي الجديد (@alaraby_ar) November 20, 2025

وأكدت محافظة القدس أن قوات الاحتلال هدمت صباح اليوم، منشأتين سكنيتين من الصفيح وحظيرة أغنام تعودان للمواطن محمد المعازي في منطقة البقيعة ببرية النبي موسى، شرقي القدس، كما هدمت منشأة سكنية وحظيرة أغنام أخرى تعود لشقيقه جميل المعازي. وفي المسجد الأقصى المبارك، اقتحم مئات المستوطنين باحات المسجد تحت حماية قوات الاحتلال، ونفذوا جولات استفزازية وأدّوا طقوساً تلمودية.

من جهة أخرى، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد" أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت صباح اليوم الخميس تجمع المعازي البدوي، شرق جبع، شمال القدس، وأشعلت النار بين بيوت الأهالي، ما خلق حالة من القلق والتوتر. وأكد مليحات أن مجموعة من المستوطنين هاجمت صباح اليوم المواطنين في منطقة نبع غزال الفارسية بالأغوار الشمالية الفلسطينية بالضفة الغربية، ما تسبب بحالة من الخوف والاضطراب بين السكان.

وأوضح أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت صباح اليوم تجمع شكارة، شرقي بلدة دوما، جنوب نابلس، وانتشرت في محيطه بشكل لافت، في ظل تكرار هذه الاقتحامات التي تحمل رسائل ضغط على الأهالي، مشيراً إلى أن مستوطنين خطّوا، مساء أمس الأربعاء، شعارات تحريضية في منطقة واد الرخيم قرب تجمع سوسيا في مسافر يطا، جنوب الخليل، فيما أقدم مستوطنون آخرون على تخريب خطوط رئيسية وشبكات ري في منطقة قاعون بالأغوار الشمالية عبر إحداث ثقوب متقاربة، ما يعرقل وصول المزارعين إلى أراضيهم.

من جانب آخر، أشار مليحات إلى أن مجموعات من المستوطنين اقتحمت، مساء أمس الأربعاء، تجمع خلة السدرة البدوي، شمال شرقي القدس المحتلة، واستهدفت مركبات عدد من النشطاء المناهضين للاستيطان، ما أدى إلى تحطيمها وإثارة القلق بين الأهالي. وفي سياق آخر، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نصبت اليوم الخميس بيوتاً متنقلة (كرافانات) وجرفت أراضي في منطقة "عش غراب" بمدينة بيت ساحور، شرق بيت لحم.

وفي جنوب الضفة الغربية المحتلة، قال الناشط يوسف أبو ماريا لـ"العربي الجديد" إن قوات الاحتلال انسحبت، فجر اليوم الخميس، من بلدة بيت أمر، شمال الخليل، بعد نحو ثلاثة أيام من الاقتحامات والمداهمات، لكنها أبقت على إغلاق جميع مداخل البلدة عبر بوابات حديدية وسواتر ترابية. وخلال الأيام الثلاثة الماضية، حوّلت قوات الاحتلال عدداً من المنازل في بيت أمر إلى ثكنات عسكرية بعد إخراج سكانها بالقوة، واعتقال العشرات منهم، قبل إخضاعهم لتحقيقات ميدانية.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت منزل عائلة الشهيد وليد صبارنة (18 عاماً)، واعتقلت والده واثنين من أخواله، إلى جانب أخذ قياسات المنزل تمهيداً لهدمه. وسقط الشهيد صبارنة أول أمس الثلاثاء، إلى جانب الشاب عمران الأطرش (18 عاماً)، من مدينة الخليل، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما قرب مفترق "غوش عتصيون" الاستيطاني قرب بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بزعم تنفيذهما عملية دهس وطعن أدت إلى مقتل إسرائيلي وإصابة آخرين، فيما لا تزال سلطات الاحتلال تحتجز جثمانيهما.

وفي مدينة الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حارة أبو سنينة واعتقلت عدداً من أفراد عائلة الشهيد الأطرش، بعد يومين من اعتقال والده، وإخضاع العائلة لتحقيقات ميدانية، إلى جانب أخذ قياسات منزلها في سياق تهديدات متصاعدة بهدم منازل عائلات الشهداء. كما نفذت قوات الاحتلال مداهمات واسعة وعمليات اعتقال في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، طاولت عدداً من الفلسطينيين.