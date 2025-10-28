الضفة الغربية | 3 شهداء بعد حصار قوات الاحتلال كهفاً وقصفه في جنين

- شهدت بلدة كفر قود في جنين استشهاد ثلاثة فلسطينيين بعد حصار كهف لساعات واندلاع اشتباكات، حيث نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفًا جويًا استهدفهم. - قوات الاحتلال حاصرت موقعًا في أراضٍ زراعية، وأطلقت النار على الشبان الثلاثة، مما أدى لاستشهادهم واحتجاز جثامينهم، كما قصفت مركبتهم وأشعلت النار في أشجار الزيتون المحيطة. - تشهد الضفة الغربية تصعيدًا كبيرًا من قوات الاحتلال، مع حملات مداهمة واعتقال شبه يومية، وإجراءات مشددة على تنقل الفلسطينيين، وحماية المستوطنين المتطرفين.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بسقوط 3 شهداء في بلدة كفر قود في جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد حصار أحد الكهوف لساعات، وسط اندلاع اشتباكات، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تنفيذ قصف جوي استهدف فلسطينيين في البلدة.

وبحسب المصادر، فإن قوات الاحتلال حاصرت كهفاً في منطقة وادي حسن قرب مفرق كفر قود، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال استقدمت جرافات وآليات عسكرية إلى المكان وفرضت طوقاً مشدداً على المنطقة، قبل اندلاع مواجهات واشتباكات مسلحة في محيط المنزل، تخللها انفجار كبير أدى إلى تصاعد ألسنة الدخان من الموقع.

#شاهد| طائرات الاحتلال تستهدف مجدداً محيط المنزل المُحاصر في منطقة واد حسن في كفر قود شمال غربي جنين شمال الضفة الغربية pic.twitter.com/QxGq3LFx9F — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) October 28, 2025

من جانبها، مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بتعزيزات عسكرية، وحاصرت موقعاً في أحد أراضي القرية الزراعية، وأطلقت الرصاص الحي صوب الشبان الثلاثة الذين لم تُعرف هويتهم بعد، ما أدى إلى استشهادهم، وقامت باحتجاز جثامينهم. وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال قصفت المركبة التي تعود للشهداء الثلاثة في الموقع ذاته، ما أدى لاشتعال النار فيها، وفي عدد من أشجار الزيتون حولها.

وأعلن جيش الاحتلال عن تنفيذ قصف جوي استهدف فلسطينيين في البلدة. وقال الجيش في بيانه، إنه نفذ، بالتعاون مع جهاز الأمن العام وقوات اليمام، عملية ضد من قال إنهم "إرهابيون شاركوا في نشاط إرهابي في جنين". ولفت إلى أنه قتل مسلحين اثنين، وأصاب آخر، قبل أن يتمكن في وقت لاحق من قتله. وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن قنّاصة وحدة اليمام الخاصة قتلوا المسلحين اللذين كانا يختبئان داخل كهف، وبعد ذلك قصف سلاح الجو الموقع لتدمير البنية التحتية التي كانا يتحصنان فيها. واحتجزت قوات الاحتلال جثامين الشهداء، بحسب ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الضفة الغربية المحتلة تصعيداً كبيراً لقوات الاحتلال، إذ تشن حملات مداهمة واعتقال بشكل شبه يومي في مختلف المناطق، كما تفرض إجراءات مشددة على تنقل الفلسطينيين وتنصب حواجز على مداخل بلداتهم وقراهم، تزامناً مع حمايتها للمستوطنين المتطرفين الذين يشنون هجمات ممنهجة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.