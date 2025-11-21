الضفة الغربية | 3 شهداء برصاص الاحتلال قرب القدس ونابلس

- شهدت الضفة الغربية اعتداءات إسرائيلية مكثفة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال كفر عقب، مما أدى إلى استشهاد عمرو المربوع وسامي مشايخ، وإصابة آخرين في قرية المغير. - استمرت الاعتداءات مع محاصرة منازل واعتقال فلسطينيين، بينما أقدم المستوطنون على إحراق ممتلكات في قرى متعددة. - في سياق التوسع الاستيطاني، أصدرت سلطات الاحتلال أوامر بالاستيلاء على أراضٍ في طوباس، وأقام المستوطنون بؤرًا جديدة، مما يعيق وصول المزارعين لأراضيهم.

شيّع الفلسطينيون، ظهر اليوم الجمعة، جثماني عمرو خالد أحمد المربوع (18 عاماً)، وسامي إبراهيم سامي مشايخ (16 عاماً)، اللذين استشهدا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها كفر عقب، شمال القدس، فجر اليوم الجمعة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية أبلغتها باستشهاد الشاب يونس وليد محمد اشتية (24 عاماً) برصاص الاحتلال في بلدة تل جنوب غرب نابلس، واحتجاز جثمانه.

وانطلق موكب تشييع جثماني الشهيدين من أمام مجمع فلسطين الطبي في رام الله باتجاه منزلي العائلتين في كفر عقب ومخيم الأمعري، جنوب مدينة البيرة، الملاصقة لمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة قبل أداء صلاة الجنازة ومواراة الجثمانين الثرى.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنّ "طواقمها تعاملت مع إصابتين خطيرتين بالرصاص الحي خلال اقتحام قوات الاحتلال كفر عقب، وجرى نقلهما إلى المستشفى". وأضافت الوكالة أنه في وقت لاحق أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهادهما.

#شاهد | تشييع شهداء كفر عقب شمال القدس المحتلة من مجمع فلسطين الطبي برام الله pic.twitter.com/30QV569UTJ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 21, 2025

وأشارت إلى أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي "اقتحمت كفر عقب، ونشرت دورياتها الراجلة في شوارعها، كما اعتلى قناصتها أسطح عدة بنايات، وأطلقوا النار على الشبان في البلدة، ما أدى إلى استشهاد الفتيين المربوع ومشايخ".

وأصيب فلسطينيان ظهر اليوم برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها قرية المغير، شمال شرقي رام الله، بعد إطلاق النار على المصلين لحظة خروجهم من المسجد الشرقي، ما أدى لإصابة أحدهم في اليد وآخر في القدم، وفق مصادر محلية.

الاحتلال يحاصر ثلاثة منازل شمال الضفة

وحاصرت قوات خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم ثلاثة منازل في أماكن مختلفة من الضفة الغربية، في بلدة تل، وبلدة برقين غرب جنين، وقرية سيريس جنوب جنين. ووفق مصادر محلية، طلبت قوات من الأشخاص الموجودين داخل تلك المنازل تسليم أنفسهم.

وانسحبت قوات الاحتلال من البلدات الثلاث بعد اعتقال أربعة فلسطينيين. وأكّد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال انسحبت من قرية تل بعد اعتقال شاب مصاب من داخل المنزل الذي حاصرته. وفي قرية سيريس، أفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انسحبت من القرية عقب اعتقال الشاب مهدي العايد ووالده. أما في بلدة برقين، فأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال انسحبت بعد اعتقال الشاب أمين محمد سهمود.

وتواصلت اعتداءات المستوطنين في عدة مناطق من الضفة الغربية؛ إذ أقدم مستوطنون، فجر اليوم، على إحراق غرفة زراعية في قرية أبو فلاح، شمال رام الله، وخطّوا شعارات عنصرية في المكان، كما اقتحم مستوطنون موقعين أثريين في أريحا، بحماية من قوات الاحتلال، بحسب مصادر محلية.

ووفق المصادر المحلية، هاجم مستوطنون مشتلاً في قرية دير شرف، غرب نابلس، وأتلفوا محتوياته، فيما أحرق آخرون مساء أمس الخميس مشطب مركبات في بلدة حوارة ما أدى لاحتراق عشرات المركبات قبل أن تتمكن طواقم الإطفاء من السيطرة على النيران، كما أضرمت مجموعات من المستوطنين النار في جرافة ومعدات زراعية أمس بقرية رمون، شرق رام الله.

وفي شأن مرتبط بالتوسع الاستيطاني، أفاد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات لـ"العربي الجديد"، اليوم الجمعة، بأن سلطات الاحتلال أصدرت أوامر عسكرية بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي محافظة طوباس لإقامة طريق عسكري جديد يمتد لأكثر من 40 كيلومتراً بين عين شبلي وقرية تياسير، بما يشمل أراضي طمون وسهل البقيعة وعاطوف وعينون ويرزا، الأمر الذي سيؤثر على وصول المزارعين لأراضيهم ويدفع العديد منهم نحو الهجرة القسرية.

وشنّت مجموعات من المستوطنين هجمات على مناطق عدة، أبرزها خربة المركز في مسافر يطا، جنوب الخليل، وقرية كيسان، شرق بيت لحم، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز باتجاه المواطنين، بحسب مليحات. ووفق مليحات، بدأ مستوطنون صباح اليوم بإقامة بؤرة استيطانية جديدة في منطقة الخان الأحمر، شمال القدس، ووضع "بركس" وتسييج مساحات واسعة من الأرض.

وأكدت مصادر محلية أن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة أمس الخميس في الأغوار الشمالية بعد وضع "معرّش" قرب خيام المواطنين في حمامات المالح. من جانب آخر، أوضح مليحات أن مستوطنين من بؤرة "بوعز" في برية السواحرة، جنوب القدس، اعتدوا اليوم على ممتلكات عائلة عويسات، وخربوا وسرقوا مقتنيات للعائلة.

كما أصيب عدد من الأهالي في هجوم آخر قرب وادي الرحيم في مسافر يطا، جنوب الخليل، وتعرضت منطقة طاروجا بين اللبن الشرقية وعمورية لهجوم أدى لتدمير منازل وحرق محتوياتها، وفق مليحات.

في غضون ذلك، أصيب عدد من الفلسطينيين، مساء أمس الخميس، بجروح ورضوض في هجوم للمستوطنيين على خربة المركز، جنوب الخليل، جنوبي الضفة الغربية. وذكر الناشط أسامة مخامرة أنّ مجموعة من المستعمرين المسلحين هاجمت مساكن المواطنين في خربة المركز بمسافر يطا، واعتدت على الفلسطينيين بالحجارة والهراوات، ما أدى الى إصابة المواطن يوسف مخامرة ونجله محمد بجروح بالرأس والوجه، وآخرين برضوض وكدمات، بالإضافة إلى تكسير نوافذ ومحتويات بعض المساكن.

وخلال عامي حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، سجلت الضفة الغربية سبعة آلاف و154 اعتداءً لمستوطنين، وفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية. وأسفرت تلك الجرائم عن استشهاد 33 فلسطينياً وتهجير 33 تجمعاً سكانياً. وإجمالاً، أدت اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين خلال حرب الإبادة إلى استشهاد ما لا يقل عن 1076 فلسطينياً، وإصابة ما يزيد عن عشرة آلاف، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألفاً في الضفة، بحسب هيئة مقاومة الجدار.