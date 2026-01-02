الضفة الغربية | 15 إصابة في اعتداء للمستوطنين جنوب بيت لحم

- شهدت منطقة خلايل اللوز جنوب بيت لحم اعتداءً من مستوطنين وقوات الاحتلال، مما أدى إلى إصابة 15 فلسطينياً، بينهم 6 أطفال، وتقديم جمعية الهلال الأحمر العلاج رغم العرقلة. - اقتحم مستوطنون مسلحون قرية فرخة غربي سلفيت بحماية الجيش، وأطلقوا الرصاص الحي، مما أثار الرعب بين السكان، وبدأت المساجد بتنبيه الأهالي للدفاع عن القرية. - تعرضت مناطق أخرى في الضفة الغربية لاعتداءات، حيث اقتحم المستوطنون أراضي زراعية، وجرفوا الأراضي، وسرقوا سياجًا، ورشوا مزروعات بمبيد الأعشاب، مما ألحق أضرارًا بالمحاصيل.

أُصيب 15 فلسطينياً، بينهم أطفال، اليوم الجمعة، خلال اعتداء نفّذه مستوطنون وبمساندة قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة خلايل اللوز جنوب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية. وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها في بيت لحم تعاملت، اليوم الجمعة، مع 15 إصابة جراء اعتداء المستوطنين وجيش الاحتلال في منطقة خلايل اللوز جنوب بيت لحم، موضحة أن من بين الإصابات 6 أطفال بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، وإصابتين نتيجة اعتداء بالضرب المبرح.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر أن الطواقم قدّمت العلاج ميدانيًّا، في ظل عرقلة عمل الإسعاف في أثناء الاعتداء، قبل أن يُعلن انتهاء الحدث والتمكن من تقديم العلاج.

وهاجم عشرات المستوطنين المسلحين والملثمين قرية فرخة غربي مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، واقتحموا المنازل والمزارع الخاصة في القرية، وأطلقوا الرصاص الحي تجاه الأهالي. وقال رئيس مجلس فرخة القروي، مصطفى حماد، لـ"العربي الجديد": "منذ السادسة صباحاً والقرية تعيش أجواء من الرعب بعد تسلل ستة مستوطنين إلى القرية وقيامهم بالتجول بين البيوت والمزارع بادعاء أنهم يبحثون عن أغنام خاصة بهم".

وتابع حماد: "ونحو السابعة من مساء اليوم، فوجئنا بأكثر من خمسين مستوطناً مسلحاً وملثماً يقتحمون القرية بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، ويطلقون النار بشكل عشوائي"، موضحاً أن المساجد بدأت بتنبيه أهالي القرية عبر مكبرات الصوت، وطلبت منهم التجمع للدفاع عنها، خصوصاً في المنطقة الشمالية الغربية حيث يتركز الهجوم.

وقال حماد: "حتى الآن لا نعرف إذا تمت سرقة أغنام من القرية أم لا، وما هو حجم الخسائر، وهذا لا يمكن معرفته إلا بعد أن ينتهي الاقتحام المستمر حتى الآن". وبحسب حماد، فإن البؤرة الرعوية التي أقامها المستوطنون في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024، ويعتبرها المستوطنون امتداداً للمستوطنة الصناعية الكبيرة "أرائيل" تجثم على آلاف الدونمات من أراضي محافظة سلفيت.

من جانبه، أكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية حسن مليحات في حديث مع "العربي الجديد"، أن مليشيات من المستوطنين هاجمت منزل المواطن يونس إبراهيم صويص في منطقة خلايل اللوز جنوب بيت لحم، ما أسفر عن إصابة عدد من أفراد العائلة بجروح متفاوتة.

وفي سياق آخر، أوضح مليحات أن مستوطنين اقتحموا اليوم الجمعة، أراضي خربة الحديدة بالأغوار الشمالية الفلسطينية، ومزَّقوا شوادر حبوب الشعير وقطّعوا الحبال المخصصة لحمايتها، ما أدى إلى ابتلال الحبوب وتلفها بالكامل، في اعتداء طاول ممتلكات زراعية تعود للمواطن عمر عارف بشارات.

كما أفاد مليحات بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت صباح اليوم، تجمع شلال العوجا البدوي شمال مدينة أريحا، برفقة جمالهم، حيث أطلقوها لترعى بين أشجار المواطنين وداخل محيط بيوت السكان، ما أثار حالة من القلق والاستياء بين الأهالي.

وفي شمال شرق رام الله، أشار مليحات إلى أن جرافات تابعة للمستوطنين تواصل منذ ساعات الصباح اقتلاع الأشجار وتجريف الأراضي في محيط منزل عائلة أبو عواد في بلدة ترمسعيا، ما ألحق أضرارًا واسعة بالأشجار والممتلكات الزراعية.

وفي شمال الضفة الغربية، أكد مليحات أن مستوطني البؤرة الجديدة المقامة على أراضي شمال بلدة بيت فوريك شرق نابلس سرقوا أمس الخميس، سياج أرض يعود للمواطن أحمد حسن سليمان حنني، ومنعوه من زراعة أرضه، رغم وقوعها في المنطقة المصنفة (ب) وفق اتفاق أوسلو.

وأكد مليحات أن المجموعة ذاتها رشّت مزروعات المواطن زيدان حسني حسان مليطات في بيت فوريك بمبيد الأعشاب، ما ألحق أضرارًا كبيرة بالمحاصيل وهدد مصادر رزق العائلات.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر محلية بأن عشرات المستوطنين اقتحموا ظهر اليوم الجمعة، خان اللبّن الأثري بحماية قوات الاحتلال في قرية اللبّن الشرقية جنوب نابلس.