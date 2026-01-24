- تهجير 15 عائلة بدوية من تجمع شلال العوجا قرب أريحا بسبب اعتداءات المستوطنين، ليصل عدد العائلات المهجرة منذ أكتوبر 2023 إلى نحو ألف عائلة، بهدف السيطرة على الأراضي وتحويلها إلى مستوطنات. - المستوطنون يعبثون بآبار المياه في منطقة حمروش، مما يهدد وصول السكان إلى الموارد الأساسية ويزيد من معاناتهم، في ظل غياب المساءلة عن أفعالهم. - قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فلسطينيين في بلدة بيت أمر وتواجه مواجهات في مناطق أخرى، مما يزيد التوتر في الضفة الغربية.

اضطرت 15 عائلة بدوية، صباح اليوم السبت، إلى الرحيل عن تجمّع شلال العوجا البدوي قرب أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة، بفعل اعتداءات المستوطنين، لتكون ضمن نحو ألف عائلة تضم نحو 12 ألفاً هُجِّرت من مناطق مختلفة من الضفة، بفعل اعتداءات المستوطنين منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حتى الآن.

وأكد المشرف العام لمنظمة البيدر الحقوقية، حسن مليحات، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أنّ 15 عائلة من عائلة الغوانمة في تجمّع شلال العوجا البدوي قرب أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة، أُجبرت صباح اليوم، على تفكيك بركساتها والرحيل، نتيجة المضايقات المتكررة من قبل المستوطنين الذين نفذوا خلال الفترة الماضية اعتداءاتهم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح مليحات أن هذه العائلات الخمس عشرة، التي تضم نحو مائة شخص، هي آخر عائلات تجمع شلال العوجا، الذي بدأت عائلاته بالرحيل قبل نحو سبعة أشهر، واستُكمل تفريغه اليوم. وأشار إلى أن هذه العائلات من ضمن العائلات التي اضطرت إلى الرحيل بفعل اعتداءات المستوطنين عن التجمّع، الذي كان يبلغ عدد سكانه نحو ألف شخص، بما يشمل 120 عائلة.

وبيّن مليحات أنه "منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى الآن، اضطر نحو 12 ألف فلسطيني من التجمعات البدوية المنتشرة في الضفة الغربية إلى التهجير والرحيل، بفعل اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين"، مشيراً إلى أنّ عدد التجمعات البدوية التي رُحِّل سكانها بلغ نحو 183 تجمعاً بدوياً في مختلف مناطق الضفة الغربية، تضم قرابة ألف عائلة تعادل 12 ألف مواطن.

وأوضح مليحات أنّ ما جرى من اعتداءات يأتي في سياق التهديد المستمر للمزارعين والسكان البدو، واستهداف مصادر رزقهم ومساكنهم، بما يزيد من الضغط عليهم ودفعهم نحو التهجير القسري، والسيطرة على الأراضي التي يعيشون فيها، وتحويلها إلى مستوطنات ومشاريع استيطانية.

في سياق آخر، أكد مليحات أن مجموعات من المستوطنين، عمدت صباح اليوم السبت، إلى العبث بآبار المياه في منطقة حمروش الواقعة شرق بلدة سعير شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، مشيراً إلى أنّ هذه الاعتداءات تستهدف مصادر المياه الحيوية لسكان المنطقة، ما يهدد وصولهم إلى الموارد الأساسية ويزيد من معاناتهم اليومية، في ظل استمرار المضايقات المستمرة من قبل المستوطنين وغياب أي مساءلة عن أفعالهم.

اعتقالات واقتحامات في الضفة

في غضون ذلك، أكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت، اليوم السبت، المواطن جمال محمود حمد الله أبو مارية (60 عاماً) وأبناءه: عاصف، ومحمد، ومالك، عقب تفتيش منزلهم والعبث بمحتوياته، في بلدة بيت أمر شمال الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

إلى ذلك، أفادت مصادر محلية بإصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع، مساء الجمعة، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدتي بيت أمر وبيت أولا شمال الخليل، واعتقال فلسطيني بعد مداهمة وتفتيش منزل في بلدة دورا جنوب الخليل.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الجنوبية في مدينة الخليل، مساء الجمعة، وداهمت منزلاً لعائلة برقان، واعتدت على الفلسطينيين هناك، كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم جنوبي الضفة، حيث اندلعت مواجهات أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، وقنابل الصوت، واعتلوا عدداً من أسطح المنازل، ونشروا عليها قناصة، واحتجزوا عدداً من الفلسطينيين.